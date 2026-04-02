OPPO promove live com Viih Tube para apresentar novo smartphone A6 Pro

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OPPO BRASIL

02 abr, 2026, 21:04 GMT

Transmissão acontece no dia 13 de abril no perfil da influenciadora e integra campanha que conecta tecnologia, beleza e criação de conteúdo nas redes sociais

SÃO PAULO, 2 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A OPPO, uma das maiores fabricantes de smartphones do mundo, com mais de 750 milhões de usuários globalmente, realiza no dia 13 de abril uma live especial com a influenciadora e empresária Viih Tube para apresentar ao público brasileiro o seu mais novo smartphone OPPO A6 Pro. A transmissão faz parte da estratégia de lançamento do modelo no país e busca aproximar tecnologia, beleza e criação de conteúdo nas redes sociais.

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Durante a live, Viih Tube mostrará na prática os principais recursos do OPPO A6 Pro. Divulgação: OPPO Brasil
Durante a live, Viih Tube mostrará na prática os principais recursos do OPPO A6 Pro. Divulgação: OPPO Brasil

"Mais do que apresentar um novo smartphone, queremos mostrar como a tecnologia pode se integrar de forma natural à rotina e à criatividade das pessoas. A parceria com a Viih Tube nasce dessa conexão genuína que ela tem com seu público ao compartilhar diferentes momentos do dia a dia. Ao trazer profissionais da beleza para essa experiência, buscamos aproximar o OPPO A6 Pro de universos como beleza, lifestyle e produção de conteúdo - hoje centrais na forma como muitas mulheres se expressam nas redes sociais", afirma Mariana Passos, Gerente Sênior de Comunicação da OPPO Brasil.

Para a live, a OPPO abre, entre os dias 2 e 6 de abril, inscrições para um casting voltado a profissionais de beleza em seu perfil oficial no TikTok (@oppobrazil). As interessadas poderão acessar o formulário de inscrição e o regulamento da ação por meio dos links disponibilizados pela marca. As seis participantes mais criativas serão selecionadas para um desafio que inclui produção de conteúdo e um makeover para as redes sociais.

Durante a transmissão, no dia 13 de abril, Viih Tube apresentará na prática os principais recursos do aparelho, como o sistema de câmeras de alta definição, a bateria de longa duração e o design inspirado em flores brasileiras.

Os conteúdos produzidos pelas participantes ajudarão a definir a vencedora da ação, que será anunciada na live. A primeira colocada receberá um prêmio de R$ 25 mil, e todas as finalistas serão presenteadas com um aparelho OPPO A6 Pro.

"Eu adoro tecnologia que realmente acompanha a minha rotina. A gente vive muitos momentos ao longo do dia – no trabalho, com a família, cuidando de si mesma – e poder registrar tudo com qualidade faz muita diferença. Foi isso que me chamou atenção no smartphone da OPPO. Fiquei muito feliz com essa parceria com a OPPO, porque o celular tem uma câmera incrível, bateria que dura bastante e ainda um design lindo. É um aparelho pensado para trazer praticidade, estilo e boas fotos para compartilhar", comenta Viih Tube.

Desafio criativo no TikTok amplia campanha do OPPO A6 Pro

Como parte da campanha, a partir do dia 8 de abril, usuários do TikTok serão convidados a participar de um desafio com a pergunta: "O que você faria com um OPPO A6 Pro que te permite até dois dias de bateria?"

A dinâmica convida criadores a interpretar, em vídeo, uma sequência de elementos que destacam funcionalidades do smartphone, estimulando diferentes formas de expressão. O influenciador digital Tet Trem, que acumula mais de 35 milhões de seguidores, será um dos primeiros a lançar o convite ao público. Ao longo da campanha, outros criadores também apresentarão suas interpretações - com conteúdos que vão de dança a maquiagem, cabelo e nail art - ampliando o alcance do lançamento.

Preço e disponibilidade

O OPPO A6 Pro chega ao Brasil com design inspirado em pétalas de flores brasileiras e como a companhia perfeita para todos os momentos, oferecendo uma experiência equilibrada para quem utiliza o smartphone de forma intensa ao longo do dia, seja para trabalho, criação de conteúdo, entretenimento ou multitarefa.

Com preço sugerido de R$ 2.999, o smartphone já está disponível no Brasil na loja online oficial da OPPO (oppo.com.br) e no recém-inaugurado espaço físico da marca em Belém (PA), localizado no Shopping Castanheira. O A6 Pro também poderá ser encontrado em varejistas parceiros como Magazine Luiza e Mercado Livre, além de chegar em breve às lojas das operadoras Claro e Vivo.

SOBRE A OPPO
OPPO é uma das maiores marcas globais em dispositivos inteligentes. Desde o lançamento do seu primeiro celular "Smiley Face", em 2008, a OPPO tem buscado incansavelmente a sinergia perfeita entre satisfação estética e tecnologia inovadora. Hoje, a OPPO oferece uma ampla gama de dispositivos inteligentes liderados pelas séries Find X, Reno e A. Além dos dispositivos, a OPPO também fornece aos seus usuários o sistema operacional ColorOS e serviços de internet, como OPPO Cloud e OPPO+. A OPPO está presente em mais de 70 países e regiões, com mais de 40 mil funcionários dedicados a proporcionar uma vida melhor para consumidores em todo o mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2949408/OPPO_Viih_Tube_HORA_DE_BRILHAR.jpg

FONTE OPPO BRASIL

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