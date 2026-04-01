OPPO escala Kaká para campanha exclusiva de lançamento do A6 Pro no Brasil

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OPPO Brasil

01 abr, 2026, 16:34 GMT

Marca apresenta novo smartphone e conecta seus atributos à trajetória do atleta, em produção da Cine e direção dos Walk-In Brothers

SÃO PAULO, 1 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A OPPO, uma das maiores fabricantes de smartphones do mundo, com mais de 750 milhões de usuários globalmente, anuncia hoje o lançamento do OPPO A6 Pro no Brasil. Embaixador global da marca, o ex-jogador Kaká estrela a campanha exclusiva "A companhia para todos os seus momentos", que apresenta o novo smartphone como um aliado para quem precisa se manter conectado, produtivo e criativo ao longo do dia.

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(PRNewsfoto/OPPO Brasil)
(PRNewsfoto/OPPO Brasil)

O conceito do filme parte da conexão entre os atributos do OPPO A6 Pro e a trajetória de Kaká dentro e fora dos campos. Reconhecido mundialmente por sua disciplina, consistência e alto desempenho ao longo da carreira, o atleta representa valores que também orientam o desenvolvimento do novo smartphone da marca. Assim como o jogador se destacou pela capacidade de manter performance e confiabilidade em momentos decisivos, o OPPO A6 Pro foi projetado para oferecer uma experiência equilibrada no dia a dia, combinando câmera de alta qualidade, bateria de longa duração, fluidez no uso e design sofisticado.

"Kaká representa valores que estão profundamente alinhados à filosofia da OPPO, como a busca constante por excelência e o foco em entregar sempre a melhor experiência. Ao longo dos anos, construímos uma relação de confiança com o atleta em campanhas globais e trazer essa parceria para uma iniciativa pensada especialmente para o Brasil é um passo muito importante para a marca", afirma Mariana Passos, Gerente Sênior de Comunicação da OPPO.

"É muito especial fazer parte de uma campanha da OPPO voltada para o público brasileiro. O OPPO A6 Pro foi criado para acompanhar a rotina dinâmica das pessoas, com desempenho, autonomia e qualidade de imagem para registrar e compartilhar momentos importantes do dia a dia", comenta Kaká.

A campanha também reforça a importância do Brasil na estratégia de expansão da OPPO na América Latina. Para o lançamento, a marca estruturou um projeto desenvolvido em parceria com fornecedores locais. A produção do filme publicitário ficou a cargo da Cine, com direção dos Walk-In Brothers.

A campanha será amplificada em mídia out of home, plataformas digitais e redes sociais como parte da estratégia de lançamento do produto no Brasil. A iniciativa reforça o posicionamento do OPPO A6 Pro como um dispositivo desenvolvido para acompanhar o ritmo dos consumidores brasileiros, combinando tecnologia, confiabilidade e design em uma experiência completa de uso.

Disponível nas cores Rosa Coral e Azul Espacial, o smartphone pode ser adquirido na loja online da OPPO (oppo.com.br), no espaço físico da marca no Shopping Cantareira, em Belém-PA, em grandes varejistas e e-commerces parceiros como Magazine Luiza e Mercado Livre, além da operadora Claro.

Sobre a OPPO

OPPO é uma das maiores marcas globais em dispositivos inteligentes. Desde o lançamento do seu primeiro celular "Smiley Face", em 2008, a OPPO tem buscado incansavelmente a sinergia perfeita entre satisfação estética e tecnologia inovadora. Hoje, a OPPO oferece uma ampla gama de dispositivos inteligentes liderados pelas séries Find X, Reno e A. Além dos dispositivos, a OPPO também fornece aos seus usuários o sistema operacional ColorOS e serviços de internet, como OPPO Cloud e OPPO+. A OPPO está presente em mais de 70 países e regiões, com mais de 40 mil funcionários dedicados a proporcionar uma vida melhor para consumidores em todo o mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2947955/BR_A6Pro_PR_ImageBanner.jpg

FONTE OPPO Brasil

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