OPPO Find X9 Pro estreia no Brasil com bateria de 7.500 mAh e foco em autonomia

Primeiro flagship da marca no País traz tecnologia de silício-carbono de nova geração, projetada para prolongar o tempo de uso e preservar o desempenho

SÃO PAULO, 16 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Com mais de 750 milhões de usuários em todo o mundo, a OPPO estreia oficialmente no segmento premium brasileiro com o lançamento do OPPO Find X9 Pro, seu primeiro flagship no País. Além de seu design sofisticado e conjunto de câmeras, que conta com uma teleobjetiva de 200 megapixels certificada pela Hasselblad, o aparelho chama a atenção por sua enorme bateria de 7.500 mAh, garantindo autonomia para tarefas intensas sem comprometer a experiência.

Divulgação: OPPO Brasil

"A duração da bateria é um dos maiores desafios nos smartphones premium. Por muito tempo, os consumidores precisaram escolher entre design elegante e autonomia. O OPPO Find X9 Pro chega para mudar isso, oferecendo uma das maiores baterias da categoria e redefinindo o que se espera de um aparelho topo de linha em confiabilidade e durabilidade", afirma André Alves, Gerente Sênior de Vendas da OPPO no Brasil.

Desenvolvido para usuários exigentes que valorizam estilo e alto desempenho para multitarefas, o OPPO Find X9 Pro chega ao mercado brasileiro com preço sugerido de R$11.999,00. O dispositivo está disponível para compra na loja online da OPPO ( oppo.com.br ) e em grandes varejistas e e-commerces parceiros como Bemol, Magazine Luiza e Mercado Livre, além das lojas das operadoras Claro e Vivo.

Novo patamar de autonomia

Durante anos, 5.000 mAh era considerado o limite para uma bateria grande. O novo OPPO Find X9 Pro estabelece um novo marco no setor, com 7.500 mAh – a maior bateria já vista em um smartphone premium da OPPO, com um aumento superior a 1.000 mAh em relação à geração anterior.

Somando essa força ao chip MediaTek Dimensity 9500 (de 3nm) e ao novo Trinity Engine da OPPO, o aparelho entrega autonomia de ponta. Em uso típico, é possível alcançar até dois dias de bateria com uma única carga.

Mesmo sob pressão, o desempenho da bateria do OPPO Find X9 Pro impressiona. Ao gravar vídeos 4K 60fps Dolby Vision HD, ela dura por 5h49min – acima da média do mercado, que costuma variar entre 3 e 4 horas¹.

A ciência por trás da autonomia

O segredo está na 3ª geração da Bateria de Silício-Carbono da OPPO. Com 15% de conteúdo sílico, ela alcança uma densidade energética superior a 850 Wh/L, uma das mais altas do setor.

O novo material desenvolvido pela OPPO melhora a resistência da bateria ao longo do tempo e reduz o desgaste natural causado pelos ciclos de carga. Protegida por 12 patentes, a tecnologia utiliza um material proprietário de silício-carbono esférico, que preserva a estrutura interna durante o carregamento, resultando em até 400 recargas a mais em comparação com tecnologias anteriores.

Em condições normais de uso, isso significa que a bateria do OPPO Find X9 Pro mantém mais de 80% da capacidade original mesmo após cinco anos, garantindo desempenho estável por um período prolongado¹.

Alta capacidade sem abrir mão do design

Apesar da bateria ampliada de 7500mAh, o dispositivo mantém um perfil surpreendentemente fino de 8,25mm. Isso foi possível graças a um processo meticuloso em que a OPPO redesenhou o posicionamento de peças, como módulo de câmeras e placa-mãe, para liberar mais espaço para a bateria sem aumentar o tamanho dos aparelhos.

Pensado para o dia a dia

O OPPO Find X9 Pro mantém o foco da OPPO em carregamento rápido e eficiente. Com SUPERVOOCTM de 80W (com fio) e o AIRVOOCTM de 50W (sem fio), é possível recuperar carga em poucos minutos.

O modelo também foi projetado para funcionar em condições extremas. Ele permanece operando normalmente e continua carregando mesmo em temperaturas de até -20°C — ideal para quem enfrenta frio intenso ou viaja para regiões de inverno rigoroso.

Independentemente da rotina, do clima ou da intensidade de uso, o OPPO Find X9 Pro foi desenvolvido para acompanhar o usuário do início ao fim do dia – e além.

¹ Dados laboratoriais da OPPO.

Sobre a OPPO

OPPO é uma das maiores marcas globais em dispositivos inteligentes. Desde o lançamento do seu primeiro celular "Smiley Face", em 2008, a OPPO tem buscado incansavelmente a sinergia perfeita entre satisfação estética e tecnologia inovadora. Hoje, a OPPO oferece uma ampla gama de dispositivos inteligentes liderados pelas séries Find X e Reno. Além dos dispositivos, a OPPO também fornece aos seus usuários o sistema operacional ColorOS e serviços de internet, como OPPO Cloud e OPPO+. A OPPO está presente em mais de 70 países e regiões, com mais de 40 mil funcionários dedicados a proporcionar uma vida melhor para consumidores em todo o mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2933919/05_OPPO_Find_X9_Pro_Battery.jpg

FONTE OPPO Brasil