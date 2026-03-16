OPPO Find X9 Pro estreia no Brasil com bateria de 7.500 mAh e foco em autonomia

Notícias fornecidas por

OPPO Brasil

16 mar, 2026, 10:00 GMT

Primeiro flagship da marca no País traz tecnologia de silício-carbono de nova geração, projetada para prolongar o tempo de uso e preservar o desempenho

SÃO PAULO, 16 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Com mais de 750 milhões de usuários em todo o mundo, a OPPO estreia oficialmente no segmento premium brasileiro com o lançamento do OPPO Find X9 Pro, seu primeiro flagship no País. Além de seu design sofisticado e conjunto de câmeras, que conta com uma teleobjetiva de 200 megapixels certificada pela Hasselblad, o aparelho chama a atenção por sua enorme bateria de 7.500 mAh, garantindo autonomia para tarefas intensas sem comprometer a experiência.

Continue Reading
Divulgação: OPPO Brasil
Divulgação: OPPO Brasil

"A duração da bateria é um dos maiores desafios nos smartphones premium. Por muito tempo, os consumidores precisaram escolher entre design elegante e autonomia. O OPPO Find X9 Pro chega para mudar isso, oferecendo uma das maiores baterias da categoria e redefinindo o que se espera de um aparelho topo de linha em confiabilidade e durabilidade", afirma André Alves, Gerente Sênior de Vendas da OPPO no Brasil.

Desenvolvido para usuários exigentes que valorizam estilo e alto desempenho para multitarefas, o OPPO Find X9 Pro chega ao mercado brasileiro com preço sugerido de R$11.999,00. O dispositivo está disponível para compra na loja online da OPPO (oppo.com.br) e em grandes varejistas e e-commerces parceiros como Bemol, Magazine Luiza e Mercado Livre, além das lojas das operadoras Claro e Vivo.

Novo patamar de autonomia

Durante anos, 5.000 mAh era considerado o limite para uma bateria grande. O novo OPPO Find X9 Pro estabelece um novo marco no setor, com 7.500 mAh – a maior bateria já vista em um smartphone premium da OPPO, com um aumento superior a 1.000 mAh em relação à geração anterior.

Somando essa força ao chip MediaTek Dimensity 9500 (de 3nm) e ao novo Trinity Engine da OPPO, o aparelho entrega autonomia de ponta. Em uso típico, é possível alcançar até dois dias de bateria com uma única carga.

Mesmo sob pressão, o desempenho da bateria do OPPO Find X9 Pro impressiona. Ao gravar vídeos 4K 60fps Dolby Vision HD, ela dura por 5h49min – acima da média do mercado, que costuma variar entre 3 e 4 horas¹.

A ciência por trás da autonomia 

O segredo está na 3ª geração da Bateria de Silício-Carbono da OPPO. Com 15% de conteúdo sílico, ela alcança uma densidade energética superior a 850 Wh/L, uma das mais altas do setor.

O novo material desenvolvido pela OPPO melhora a resistência da bateria ao longo do tempo e reduz o desgaste natural causado pelos ciclos de carga. Protegida por 12 patentes, a tecnologia utiliza um material proprietário de silício-carbono esférico, que preserva a estrutura interna durante o carregamento, resultando em até 400 recargas a mais em comparação com tecnologias anteriores.

Em condições normais de uso, isso significa que a bateria do OPPO Find X9 Pro mantém mais de 80% da capacidade original mesmo após cinco anos, garantindo desempenho estável por um período prolongado¹.

Alta capacidade sem abrir mão do design

Apesar da bateria ampliada de 7500mAh, o dispositivo mantém um perfil surpreendentemente fino de 8,25mm. Isso foi possível graças a um processo meticuloso em que a OPPO redesenhou o posicionamento de peças, como módulo de câmeras e placa-mãe, para liberar mais espaço para a bateria sem aumentar o tamanho dos aparelhos.

Pensado para o dia a dia 

O OPPO Find X9 Pro mantém o foco da OPPO em carregamento rápido e eficiente. Com SUPERVOOCTM de 80W (com fio) e o AIRVOOCTM de 50W (sem fio), é possível recuperar carga em poucos minutos.

O modelo também foi projetado para funcionar em condições extremas. Ele permanece operando normalmente e continua carregando mesmo em temperaturas de até -20°C — ideal para quem enfrenta frio intenso ou viaja para regiões de inverno rigoroso.

Independentemente da rotina, do clima ou da intensidade de uso, o OPPO Find X9 Pro foi desenvolvido para acompanhar o usuário do início ao fim do dia – e além.

¹ Dados laboratoriais da OPPO.

Sobre a OPPO

OPPO é uma das maiores marcas globais em dispositivos inteligentes. Desde o lançamento do seu primeiro celular "Smiley Face", em 2008, a OPPO tem buscado incansavelmente a sinergia perfeita entre satisfação estética e tecnologia inovadora. Hoje, a OPPO oferece uma ampla gama de dispositivos inteligentes liderados pelas séries Find X e Reno. Além dos dispositivos, a OPPO também fornece aos seus usuários o sistema operacional ColorOS e serviços de internet, como OPPO Cloud e OPPO+. A OPPO está presente em mais de 70 países e regiões, com mais de 40 mil funcionários dedicados a proporcionar uma vida melhor para consumidores em todo o mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2933919/05_OPPO_Find_X9_Pro_Battery.jpg

FONTE OPPO Brasil

Da mesma fonte

Chegada do OPPO Find X9 Pro no Brasil marca a entrada no segmento premium de smartphones

Chegada do OPPO Find X9 Pro no Brasil marca a entrada no segmento premium de smartphones

A OPPO, uma das maiores fabricantes de smartphones do mundo, com mais de 750 milhões de usuários globalmente, anuncia a chegada ao Brasil do OPPO...
OPPO leva Reno14 à São Paulo Fashion Week e reforça conexão entre tecnologia e criatividade

OPPO leva Reno14 à São Paulo Fashion Week e reforça conexão entre tecnologia e criatividade

A OPPO, uma das maiores fabricantes de smartphones do mundo, anuncia seu patrocínio à 60ª edição da São Paulo Fashion Week (SPFW), que acontece de 13 ...
More Releases From This Source

Explorar

Mobile Entertainment

Mobile Entertainment

Mobile Entertainment

Mobile Entertainment

Entertainment

Entertainment

Telecommunications Industry

Telecommunications Industry

News Releases in Similar Topics