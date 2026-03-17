OPPO inaugura primeiro espaço físico no Brasil e avança na expansão da marca no país

Marca global de smartphones escolhe Belém (PA) para iniciar presença física no varejo brasileiro; mais duas unidades serão abertas no país ainda neste ano

BRASIL, 17 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A OPPO , uma das maiores fabricantes globais de smartphones, acaba de inaugurar seu primeiro espaço físico no Brasil no Shopping Castanheira, em Belém (PA). A iniciativa marca a expansão da empresa no país e acompanha o lançamento do OPPO Find X9 Pro, modelo que representa a entrada oficial da companhia no segmento premium do mercado brasileiro. O movimento busca ampliar o acesso dos consumidores às suas tecnologias e fortalecer o relacionamento com o público local.

Inauguração de primeiro espaço físico acompanha expansão de portfólio da OPPO no Brasil, incluindo o Find X9 Pro, primeiro flagship da marca no País. Divulgação: OPPO Brasil. (PRNewsfoto/OPPO BRASIL)

A escolha de Belém reflete o potencial de crescimento do mercado da região Norte. A capital paraense é um dos principais polos econômicos e comerciais da região e conta com um mercado consumidor dinâmico e cada vez mais conectado às novas tecnologias, o que torna a cidade um ponto estratégico para a OPPO ampliar sua presença no país.

"A inauguração do primeiro espaço físico da OPPO no Brasil representa um passo importante na nossa estratégia de aproximação com o consumidor brasileiro. Queremos oferecer uma experiência mais próxima com nossos produtos, permitindo que o público conheça de perto as tecnologias e inovações que fazem parte do DNA da marca", afirma Mariana Passos, gerente sênior de comunicação da OPPO no Brasil.

Localizado em um dos centros de compras mais movimentados da capital paraense, o espaço da OPPO no Shopping Castanheira permitirá que os consumidores possam conhecer todos os modelos disponíveis no país, que trazem diferenciais como tecnologias avançadas de câmera, design premium e recursos de carregamento rápido, características que se tornaram marcas registradas da OPPO no mercado global de smartphones.

Como parte dessa estratégia, a empresa prevê a abertura de duas novas unidades no país nos próximos meses, sendo uma delas em um shopping center da cidade de São Paulo ainda no primeiro semestre deste ano. A iniciativa reforça a presença da marca no principal mercado consumidor do país e dá continuidade ao plano de expansão da OPPO no varejo brasileiro.

Presente em mais de 70 países e regiões, a OPPO atende atualmente mais de 750 milhões de usuários em todo o mundo e investe continuamente em pesquisa e desenvolvimento para criar tecnologias voltadas à fotografia mobile, conectividade e desempenho em smartphones.

Smartphone com recursos avançados de fotografia e vídeo

Posicionado como um celular ideal para quem adora postar conteúdo nas redes sociais, o OPPO Find X9 Pro traz um sistema de câmeras desenvolvido em parceria com a tradicional fabricante sueca Hasselblad, conhecida por ter fornecido equipamentos usados nas primeiras fotografias da Lua. Entre os destaques está uma lente teleobjetiva de 200 megapixels, projetada para capturar imagens com alta definição mesmo à distância — recurso útil em ambientes como shows, eventos esportivos e festivais de música.

No vídeo, o aparelho permite gravar em 4K a 120 quadros por segundo, com tecnologia Dolby Vision, que amplia contraste e fidelidade de cores. O recurso está disponível tanto na câmera principal quanto na lente teleobjetiva. Para usuários mais avançados, o modelo também oferece gravação em LOG com certificação Academy Color Encoding System, padrão utilizado na indústria audiovisual e que facilita a edição profissional de cores. O smartphone conta ainda com o processador MediaTek Dimensity 9500 e bateria de 7.500 mAh, combinação que garante alto desempenho e autonomia para mais de um dia de uso.

O modelo chega nas cores Branco e Titânio Grafite , e já está disponível na loja online da marca e em parceiros de varejo como Magazine Luiza , Bemol e Mercado Livre, além das operadoras Claro e Vivo com condições especiais.

Serviço

OPPO – Shopping Castanheira

Local: Shopping Castanheira

Endereço: Rodovia BR-316, Km 1 – Belém (PA)

Horário de funcionamento: 10h às 22h (segunda a sábado) e 14h às 20h (domingos e feriados)

SOBRE A OPPO

OPPO é uma das maiores marcas globais em dispositivos inteligentes. Desde o lançamento do seu primeiro celular "Smiley Face", em 2008, a OPPO tem buscado incansavelmente a sinergia perfeita entre satisfação estética e tecnologia inovadora. Hoje, a OPPO oferece uma ampla gama de dispositivos inteligentes liderados pelas séries Find X e Reno. Além dos dispositivos, a OPPO também fornece aos seus usuários o sistema operacional ColorOS e serviços de internet, como OPPO Cloud e OPPO+. A OPPO está presente em mais de 70 países e regiões, com mais de 40 mil funcionários dedicados a proporcionar uma vida melhor para consumidores em todo o mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2936337/OPPOLOJABELEM1303.jpg

FONTE OPPO BRASIL