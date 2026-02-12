Os 5 mandamentos para os empreendedores venderem mais no Carnaval

Stone lança transação com cartões internacionais nas Maquininhas Ton e Stone e mobiliza IA e inteligência de dados para proteger lojistas e ambulantes durante os dias de folia no Brasil

SÃO PAULO, 12 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- Com a chegada do Carnaval, período de pico histórico de vendas para ambulantes, pequenos e médios empreendedores, a Stone lista 5 mandamentos essenciais para garantir o aumento do fluxo de vendas sem cair em golpes que costumam acontecer em grandes eventos:

Vai fazer uma venda para estrangeiros? É só usar na maquininha Stone ou Ton

As maquininhas da Stone e do Ton agora contam com o Conversor de Moedas diretamente na maquininha, uma funcionalidade que está sendo disponibilizada gradualmente e que facilita as vendas para clientes estrangeiros sem complexidade ou custo extra para o empreendedor. Quando um turista passa o cartão internacional, a maquininha identifica automaticamente que o cartão é de outro país e exibe ao cliente duas opções na tela: pagar em reais ou na própria moeda de origem dele (como dólar ou euro). Se o cliente escolher a sua moeda natal, o valor convertido aparece ali mesmo na maquininha com transparência e clareza, e o lojista recebe o valor em reais no prazo normal, sem precisar se preocupar com câmbio ou com surpresas na fatura do cliente depois da compra. Venda mais e deixe os estrangeiros seguros.



Em caso de perda ou roubo, bloqueie o aparelho imediatamente e receba outro em até 1 dia útil com o melhor atendimento do Brasil

Reconhecendo a urgência do comércio de rua, a Stone utiliza IA para oferecer um suporte ágil, com resposta inicial em poucos segundos. O modelo de atendimento reflete um índice de 93% de satisfação máxima entre os usuários.

Nas capitais com grandes blocos de rua — Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e Recife — a empresa mantém um esquema de troca rápida, garantindo a substituição de equipamentos em até um dia útil em caso de roubo ou defeito.



Confirmação direta

Valide toda venda na maquininha ou app, nunca por prints de terceiros. A recomendação central é o uso do Pix na maquininha, onde a confirmação ocorre automaticamente no sistema. "O lojista nunca deve confiar apenas em imagens no celular do cliente. A venda só é real quando confirmada na maquininha ou nas notificações push do aplicativo", alerta especialista da Stone. Ainda assim, a Stone oferece o Seguro Transações, que protege transferências (PIX, TED, TEF), pagamentos de boletos e compras em casos de roubo, furto qualificado ou coação/sequestro.



Alertas ligados

Mantenha as notificações em tempo real ativadas. Sempre que uma venda é concluída pelo celular, seja via link de pagamento ou pelo Tap (tecnologia que transforma o celular em uma maquininha de cartão), o app da Stone envia uma notificação instantânea com valor, horário, forma de pagamento e status da transação.



Sigilo de dados: Não compartilhe senhas ou códigos

A Stone não solicita esses dados por telefone.

Outras dicas para os empreendedores durante o Carnaval:

Aproveite o momento de sazonalidade e alto volume de vendas para crescer com o Reserva Stone e Baú do Ton: guarde um percentual das suas vendas com o Reserva Stone ou no Bau do Ton, que tem garantia de cobertura do FGC (seguro que garante que, não importa o que acontecer com a Stone ou o Ton, você vai receber o seu dinheiro). Você pode escolher guardar de forma pontual ou definindo um percentual das suas vendas para ser enviado diretamente para o Reserva Stone ou Bau do Ton para o objetivo que você definir: aproveite o carnaval para turbinar o seu negócio!

Aceitação ampliada de bandeiras: as maquininhas da Stone e do Ton (focadas no profissional autônomo e no microempreendedor) aceitam mais de 50 bandeiras de pagamento, incluindo vouchers e cartões de benefícios como vale-alimentação e vale-refeição, enquanto grande parte dos concorrentes opera, em média, com cerca de 20 bandeiras. Essa diferença é especialmente relevante em períodos de grande circulação de pessoas, como o Carnaval, quando comerciantes atendem clientes de diferentes regiões do país e também turistas. Além das bandeiras mais conhecidas nacionalmente, existem diversas bandeiras regionais com forte presença local, como o Banricompras, muito utilizado na região Sul. Ao aceitar uma variedade maior de meios de pagamento, o empreendedor reduz o risco de perder vendas por não aceitar o cartão do cliente e consegue atender um público mais amplo.

Pré-autorização de valores: a funcionalidade de pré-autorização disponível nas maquininhas da Stone permite que hotéis, pousadas e locadoras de veículos façam uma espécie de caução digital no cartão do cliente, algo bastante comum em períodos de férias e alta temporada, quando cresce a demanda por hospedagem e aluguel de carros. Nesse modelo, um valor fica apenas reservado no limite do cartão como garantia para cobrir possíveis imprevistos, sem que haja cobrança imediata. Caso não ocorra nenhum incidente, o valor é simplesmente liberado; se houver algum custo adicional, parte ou a totalidade do valor reservado pode ser utilizada. Com a solução integrada diretamente à maquininha, o processo se torna mais simples tanto para o empreendedor quanto para o consumidor. O lojista ganha mais segurança e previsibilidade, pois conta com uma garantia em caso de danos ou cobranças extras, enquanto o cliente sabe que o valor está apenas bloqueado temporariamente e que, se não for utilizado, o limite é restabelecido sem a necessidade de acompanhar ajustes posteriores na fatura.

Seguros: a Stone oferece diversos tipos de proteção para diversos tipos de situação, como Seguro de Loja, que oferece cobertura personalizada e rápida, com assistências 24h e sem inspeção prévia; Seguro Cartão, para proteger compras, saques e transferências (Pix e TED) contra roubos, furtos e fraudes; Seguro Transações, que cobre TED, TEF e Pix realizados sob coação e ainda permite que o empreendedor concorra a R$10 mil mensais; entre outros.

