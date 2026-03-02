Stone bate guidances de 2025 e fecha o ano com R$ 3 bilhões de excesso de capital distribuídos aos acionistas

Lucro líquido ajustado no 4T25 foi R$707 milhões, crescimento de 12% na comparação anual

Lucro bruto ajustado (Adjusted Gross Profit) foi R$1,7 bilhão no trimestre, aumento de 9% em relação ao mesmo período do ano anterior

O EPS ajustado (Earning per Share ou Lucro por Ação ajustado) cresceu 27% na comparação anual, atingindo R$2,87 por ação no trimestre

SÃO PAULO, 2 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A StoneCo Ltd. (Nasdaq: STNE) fechou o quarto trimestre de 2025 de forma consistente, alcançando os guidances fornecidos ao mercado. O lucro líquido ajustado das operações continuadas no período foi de R$707 milhões e a receita das operações continuadas atingiu R$3,7 bilhões, crescimento de 13% ano contra ano. O lucro bruto ajustado das operações continuadas (Adjusted Gross Profit) foi R$1,7 bilhão, aumento de 9% em relação ao mesmo período de 2024, e o indicador EPS ajustado da operação consolidada (Earning per Share ou Lucro por Ação ajustado) cresceu 27% na comparação anual, chegando ao valor de R$2,87 por ação no trimestre. A métrica de ROE (Return on Equity) da operação consolidada cresceu 6 p.p. na comparação anual, alcançando 26% no 4T25.

Em Banking, a base de clientes ativos apresentou crescimento de 21% ano contra ano, chegando a 3,7 milhões, e o volume de depósitos de clientes fechou o trimestre em R$11,1 bilhões, aumento de 27% na comparação anual. A carteira de crédito atingiu R$2,9 bilhões, crescimento de 23% tri contra tri, com níveis de inadimplência estáveis (NPL 15-90 dias em 4,4%) e a métrica de Cost of Risk em 17% no 4T25. Ainda em Crédito, as receitas somaram quase R$240 milhões, crescimento trimestral de 33%, e as provisões tiveram aumento de 27% na comparação com o 3T25, atingindo R$110 milhões.

Estrutura e excesso de Capital

A companhia informou que distribuiu aos acionistas R$3 bilhões nos últimos 12 meses, por meio da recompra de ações, com 15% de retorno dos rendimentos distribuídos no período (distribution yield). A Stone comunicou que tem R$2 bilhões de capital excedente que serão distribuídos ao longo de 2026 por meio de recompra de ações. A distribuição extraordinária do excesso de capital de aproximadamente R$3 bilhões, gerado a partir do desinvestimento estratégico em software, será definida em abril, na Assembleia Geral do Conselho.

"Fechamos o ano fiscal de 2025 com mais um trimestre de resultados consistentes, entregando um lucro líquido ajustado das operações continuadas de R$707 milhões e 27% de crescimento de EPS da operação consolidada. O ROE consolidado de 26% demonstra nossa rentabilidade, e a distribuição de R$3 bilhões aos acionistas ao longo de 2025, atesta a nossa disciplina de capital. Seguiremos trabalhando para entregar cada vez mais valor aos nossos clientes e acionistas, com uma execução focada em nossas metas", afirma Pedro Zinner, ex-CEO e futuro Presidente do Conselho.

Mudanças no management

A Stone anunciou recentemente a sucessão de CEO, com Mateus Scherer assumindo a posição, em substituição a Pedro Zinner, que volta para o Conselho da Stone e, posteriormente, será nomeado Presidente do Conselho (Chairman). Diego Salgado assume o cargo de Diretor Financeiro (CFO) e Diretor de Relações com Investidores (IRO). Além disso, Sandro Bassili assume o cargo de Diretor de Operações (COO).

"Minha missão é clara: executar nosso roadmap estratégico com um nível ainda maior de disciplina. Continuaremos a priorizar o crescimento com qualidade e a eficiência na alocação de capital à medida em que construímos a plataforma financeira mais confiável e focada nos empreendedores brasileiros", afirma Mateus Scherer, recém-empossado CEO da Stone.

