Os data centers DEAC e DLC fortalecem a posição no norte da Europa com a nova marca Delska

RIGA, Letônia, 20 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- O DEAC e o Data Logistics Center (DLC) comemoram 25 anos de experiência em data center e redes ao se integrarem em uma marca conjunta, a Delska. Esta fusão estratégica beneficiará as empresas, oferecendo soluções modernas para operações confiáveis de infraestrutura de TI e redes em vários locais.

DEAC and DLC merged into a new brand Delska.

As duas empresas fazem parte do grupo Baltic Rezo, de propriedade do Swiss Quaero European Infrastructure Fund II e administrado pela Quaero Capital desde 2020, acelerando o desenvolvimento e a expansão da infraestrutura. As pessoas jurídicas permanecerão as mesmas.

Andris Gailitis, CEO da DEAC e DLC, comenta: "Estamos embarcando em uma emocionante jornada de rebranding, que envolve uma cooperação mais estreita entre as empresas e um portfólio de serviços expandido para enfrentar os desafios de TI de nossos clientes de mais de 40 países. Os clientes e a abordagem pessoal aos seus negócios são o coração da nova marca. Nossa força está em soluções personalizadas para atender às necessidades específicas de empresas e do setor."

Os valores da Delska são franqueza, flexibilidade e confiabilidade. As empresas ainda enfatizam a segurança, qualidade e sustentabilidade usando energia verde e diesel Neste MY da HVO para geradores de energia de backup.

O boom da IA, o aumento da demanda por processamento de dados em larga escala, a computação de ponta e de alta potência aceleraram a construção de data centers. Para lidar com a falta de capacidade energética nos principais centros europeus, um novo data center de 10 MW está em construção na Letónia. Será uma dos data centers mais sustentáveis da região, com certificações LEED e Tier III, com lançamento previsto para 2025. Opções flexíveis de até 100 kW por rack e 1000 racks estão disponíveis para pré-reserva, e o projeto de construção pode ser adaptado com expansão para até 50 MW.

Os planos de crescimento da Delska incluem a construção de um novo data center na Lituânia, assim como a entrada de outros participantes no grupo em breve para construir um forte data center regional e um ecossistema de rede. Vários data centers próprios em Riga e Vilnius e pontos de presença em Frankfurt, Amsterdã e Estocolmo garantem a continuidade dos negócios dos clientes com soluções de recuperação de desastres.

A Delska oferece uma ampla gama de serviços de TI – nuvem, servidores dedicados, segurança, soluções de rede e serviços gerenciados. "Além da implantação das máquinas virtuais disponíveis atualmente em nossa plataforma de autoatendimento, criada para pequenas e médias empresas, desenvolvedores e startups, este ano implementaremos o serviço bare metal instantâneo para simplificar ainda mais a vida do pessoal de TI", enfatiza A. Gailitis.

