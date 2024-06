Les centres de données DEAC et DLC renforcent leur position en Europe du Nord avec la nouvelle marque Delska

RIGA, Lettonie, 20 juin 2024 /PRNewswire/ -- DEAC et Data Logistics Center (DLC) célèbrent 25 ans d'expertise en matière de centres de données et de réseaux en fusionnant sous une marque commune, Delska. Cette fusion stratégique profitera aux entreprises en leur offrant des solutions sophistiquées pour un fonctionnement fiable de l'infrastructure et des réseaux informatiques sur plusieurs sites.

Les deux entreprises font partie du groupe Baltic Rezo, détenu par le fonds suisse Quaero European Infrastructure Fund II et géré par Quaero Capital depuis 2020, accélérant ainsi le développement et l'expansion des infrastructures. Les entités juridiques resteront les mêmes.

Andris Gailitis, PDG de DEAC et DLC, explique : « Nous nous lançons dans une aventure passionnante de changement de marque, qui implique une coopération plus étroite entre les entreprises et un portefeuille de services élargi pour répondre aux défis informatiques de nos clients dans plus de 40 pays. Les clients et l'abordage personnel de leur activité sont au cœur de la nouvelle marque. Notre force réside dans les solutions personnalisées répondant aux besoins spécifiques des entreprises et des secteurs d'activité ».

Les valeurs de Delska sont l'ouverture, la flexibilité et la fiabilité. Les deux entreprises continuent de mettre l'accent sur la sécurité, la qualité et la durabilité en utilisant de l'énergie verte et du diesel Neste MY à base d'huile végétale hydrotraitée (HVO) pour les générateurs électriques d'appoint.

Le boom de l'IA, la demande accrue de traitement de données à grande échelle et l'informatique de pointe et à haute puissance ont accéléré le développement de centres de données. Pour pallier le manque de capacités électriques dans les grands centres européens, un nouveau centre de données de 10 MW est en cours de construction en Lettonie. Il sera l'un des plus durables de la région, avec des certifications LEED et Tier III, et son lancement est prévu pour 2025. Des options flexibles allant jusqu'à 100 kW par rack et 1000 racks sont disponibles en pré-réservation, le projet de construction pouvant être adapté en s'étendant jusqu'à 50 MW.

Les plans de croissance de Delska prévoient la construction d'un nouveau centre de données en Lituanie et l'arrivée prochaine d'autres acteurs dans le groupe afin de créer un solide écosystème régional de centres de données et de réseaux. Plusieurs centres de données propriétaires à Riga et Vilnius et des points de présence à Francfort, Amsterdam et Stockholm garantissent la continuité des activités des clients grâce à des solutions de reprise d'activité après sinistre.

Delska propose une gamme complète de services informatiques – nuage, serveurs dédiés, sécurité, solutions réseau et services gérés. « En plus du déploiement de machines virtuelles actuellement disponible sur notre plateforme en libre-service, conçue pour les PME, les développeurs et les startups, nous mettrons en place, dès cette année, un service bare metal instantané pour simplifier encore plus la vie des techniciens informatiques », souligne A. Gailitis.

Pour en savoir plus : www.delska.com

