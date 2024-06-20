DEAC 和 DLC 數據中心以全新品牌 Delska 鞏固品牌在北歐的地位

DEAC 兼 DLC 行政總裁 Andris Gailitis 表示：「我們正在踏上令人興奮的品牌改革之旅，這包括各公司之間的更緊密合作和擴大的服務組合，以滿足我們來自 40 多個國家/地區的客戶在資訊科技方面的挑戰。全新品牌的核心是以客戶為本，並對客戶業務採取個人化的方式。我們的優勢在於各種能滿足特定業務和行業需求的定制解決方案。」

Delska 的價值觀是開放、靈活、可靠。兩間公司仍然透過使用 HVO 的綠色能源和 Neste MY 柴油用於備用發電機來強調安全、品質和可持續性。

人工智能（AI）蓬勃發展，對大規模數據處理的需求增加，企業對邊緣和高功率計算的需求已加速了數據中心的建設。為跟上歐洲主要樞紐的電力容量不足，拉脫維亞正在建設一個嶄新的 10 兆瓦數據中心。數據中心將是該地區最可持續發展的項目之一，具有 LEED 和 Tier III 認證，預計於 2025 年推出。提供每個機架最高 100kW 和 1000 個機架的彈性選項，可預先預訂，並且可以透過擴展至 50 兆瓦來調整施工項目。

Delska 的增長計劃包括在立陶宛建立全新的數據中心，並很快有其他成員加入，以建立強大的區域數據中心和網絡生態系統。集團在里加和維爾紐斯擁有的數個數據中心，加上在法蘭克福、阿姆斯特丹和斯德哥爾摩的據點，透過災難復原解決方案確保客戶的業務持續。

Delska 提供全方位的資訊科技服務，包括雲端、專用伺服器、安全性、網路解決方案和託管服務。A. Gailitis 強調：「除了針對中小型企業、開發人員和初創企業打造的自助服務平台上目前可用的虛擬機器部署外，今年我們還將實施即時裸機服務，進一步簡化資訊科技人員的生活。」

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SOURCE DEAC & DLC