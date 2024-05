PAGER E AXA PARTNERS MEXICO (APM) ANUNCIAM NOVA PARCERIA DIGITAL PARA APRIMORAR A NAVEGAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE

A cooperação estratégica com a plataforma digital de saúde melhora a experiência do cliente e torna o setor de saúde mais acessível a mais de 2 milhões de membros do APM no México

NOVA YORK e CIDADE DO MÉXICO, 20 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Pager, Inc., empresa líder em capacitação digital de cuidados de saúde e defesa de cuidados que atende 28 milhões de membros nos EUA e América Latina, e AXA Partners Mexico (APM) anunciaram hoje uma parceria estratégica que oferece novas capacidades para melhorar a experiência dos programas de assistência à saúde da APM. Os serviços aprimorados estão disponíveis imediatamente a mais de dois milhões de beneficiários da APM em todo o México.

A nova parceria com a Pager amplia e reforça os serviços de saúde oferecidos pela APM, incluindo Ambulância Terrestre, Médico em Domicílio e Linha de Consultora Médica 24 horas. Com os recursos da Pager, um sistema de triagem automatizado aproveita uma combinação de IA e algoritmos clínicos baseados em evidências criados por especialistas clínicos para orientar os membros da APM a nível de atendimento mais adequado para suas necessidades de saúde. Estes cuidados podem incluir assistência imediata de ambulância para emergências médicas, visita domiciliar de um médico da APM ou visita ao pronto-socorro local. Para questões médicas não urgentes, os serviços seguros de telessaúde da Pager permitem que os membros tenham acesso imediato a cuidados médicos de alta qualidade sem terem `que sair do conforto das suas residências.

"Escolhemos a Pager, pois compartilham nossa visão de melhor atender a nossos membros e ajudá-los a navegar no sistema de saúde com a maior velocidade, eficiência e conveniência possíveis. Também queríamos aproveitar as mais avançadas tecnologias de navegação de cuidados de saúde e trazer serviços de assistência médica ao século XXI para o México", disse Mikael Tordjman, Diretor Executivo e Diretor Nacional da AXA Partners Mexico. "Seja respondendo a questões diárias de saúde, organizando chamadas domiciliares ou prestando serviços de emergência com rapidez, nossa meta é equipar nossos clientes com soluções inovadoras e ajudá-los a selecionar a melhor forma de interagir conosco."

Ao fazer parceria com a Pager, a APM agora também pode proporcionar um assistente médico pessoal para ajudar a coordenar as necessidades de cuidados de saúde. Por exemplo, os membros da APM podem usar SMS para se conectar diretamente com seu assistente médico pessoal para responder perguntas sobre benefícios, agendar uma consulta com um médico próximo ou consultar um profissional médico sobre tratamentos em uma linha segura via chat ou vídeo, tudo isto em uma experiência de cuidados de saúde conectada.

"Nossa aliança com a APM demonstra a crescente demanda por atendimento híbrido e as experiências habilitadas digitalmente que a plataforma Pager oferece, bem como a capacidade de nossos serviços de navegação de cuidados médicos, a fim de orientar pessoas com rapidez e precisão para o ambiente de atendimento mais adequado", disse Walter Jin, Diretor Executivo da Pager. "À medida que continuamos expandindo nossa presença na América Latina, acreditamos que nossa parceria com a APM criará um modelo a ser seguido por outras organizações de saúde em toda a região."

Sobre a Pager

A Pager é uma plataforma líder de serviços de atendimento virtual e habilitada para tecnologia que envolve, orienta e conecta pessoas para acessar o atendimento certo, no lugar certo, na hora certa, com uma experiência confiável e personalizada de "médico de família". Através de suas soluções Be Well, Find Care, Get Care e Active Care, a Pager oferece uma experiência de atendimento longitudinal e conectada, um único segmento de serviços de navegação, acesso, coordenação e gerenciamento que une nosso fragmentado sistema de saúde. As soluções abrangentes de produtos da Pager incluem triagem, telemedicina, cuidados primários virtuais, agendamento, encaminhamentos, prescrições, gerenciamento de cuidados de saúde, defesa de cuidados de saúde e atendimento ao cliente, bem como uma plataforma de saúde e bem-estar. A plataforma de serviços habilitados para tecnologia da Pager combina inteligência artificial de alta tecnologia com serviços de recepção de alto toque por meio de uma plataforma de interação omnicanal front-end do cliente e uma plataforma de colaboração SaaS de back-end empresarial 360. A Pager tem parceria com os principais pagadores, fornecedores e empregadores que representam mais de 28 milhões de pessoas nos EUA e América Latina. www.pager.com.

Sobre a AXA Partners Mexico (APM)

Desde 1985, a APM presta serviços de assistência emergencial e suporte a seus clientes corporativos através de quatro linhas de negócios: Motor, Viagens, Saúde e Residência. Hoje, mais de 5 milhões de mexicanos se beneficiam dos serviços de assistência e suporte da APM em caso de emergência. Os serviços de assistência da APM trabalham com uma ampla gama de participantes, desde seguradoras a empresas de cartão de crédito, fabricantes de automóveis, companhias aéreas e instituições financeiras. www.axapartners.mx.

