PAGER Y AXA PARTNERS MÉXICO (APM) ANUNCIAN NUEVA ALIANZA DIGITAL PARA ACELERAR LA NAVEGACIÓN DEL CUIDADO

La colaboración estratégica con la plataforma de salud digital mejora la experiencia del cliente y hace que la atención médica sea más accesible para más de 2 millones de beneficiarios de APM en México

NUEVA YORK y CIUDAD DE MÉXICO, 20 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- Pager, Inc., una empresa líder en de atención médica digital y defensoría del cuidado que atiende a 28 millones de miembros en los Estados Unidos y América Latina, y AXA Partners México (APM) anunciaron hoy una alianza estratégica que brinda nuevas capacidades para mejorar la experiencia de los programas de asistencia médica de APM. Los servicios mejorados están disponibles de inmediato para más de dos millones de beneficiarios de APM en todo México.

La nueva alianza con Pager amplía y refuerza los servicios de salud ofrecidos por APM, incluyendo servicios de ambulancia terrestre, médico a domicilio y una línea de asesoramiento médico las 24 horas. Con las capacidades de Pager, un sistema de triaje automatizado utiliza una combinación de IA y algoritmos clínicos basados en evidencia creados por expertos clínicos para guiar a los miembros de APM al nivel de atención más adecuado para sus necesidades de salud. Esta atención puede incluir asistencia inmediata en ambulancia para emergencias médicas, una visita domiciliaria de un médico de APM o una visita a la sala de emergencias local. Para problemas médicos no urgentes, los servicios seguros de telemedicina de Pager permiten a los miembros tener acceso inmediato a atención médica de alta calidad sin tener que salir de la comodidad de sus hogares.

"Elegimos a Pager porque comparten nuestra visión de servir mejor a nuestros miembros y ayudarlos a navegar por el sistema de atención médica con la mayor velocidad, eficiencia y conveniencia posible. También queríamos aprovechar las tecnologías de navegación de atención más avanzadas y llevar los servicios de asistencia de salud al siglo XXI en México", dijo Mikael Tordjman, CEO y Country Manager de AXA Partners México. "Ya sea respondiendo preguntas de salud cotidianas, organizando visitas a domicilio o brindando servicios de emergencia , nuestro objetivo es equipar a nuestros clientes con soluciones innovadoras y ayudarlos a seleccionar la mejor manera de interactuar con nosotros".

Al asociarse con Pager, APM ahora también puede proporcionar un asistente médico personal para ayudar a coordinar las necesidades de atención. Por ejemplo, los miembros de APM pueden usar SMS para conectarse directamente con su asistente médico personal para responder preguntas sobre beneficios, programar una cita con un médico cercano o consultar a un profesional médico sobre tratamientos en una línea segura a través de chat o video, todo en una experiencia de atención conectada.

"Nuestra alianza con APM demuestra la creciente demanda de atención híbrida y las experiencias habilitadas digitalmente que ofrece la plataforma de Pager, así como la capacidad de nuestros servicios de navegación de atención para guiar rápidamente y con precisión a las personas al entorno de atención más apropiado ", dijo Walter Jin, director ejecutivo de Pager. "A medida que continuamos expandiendo nuestra presencia en América Latina, creemos que nuestra alianza con APM creará un modelo a seguir para otras organizaciones de atención médica en toda la región".

Acerca de Pager

Pager es una plataforma líder de servicios tecnológicos de atención virtual que involucra, guía y conecta a las personas para acceder a la atención adecuada, en el lugar correcto y en el momento adecuado con una experiencia confiable y personalizada de "médico en la familia". A través de sus soluciones Be Well, Find Care, Get Care y Active Care, Pager ofrece una experiencia de atención longitudinal y conectada, un hilo único de servicios de navegación, acceso, coordinación y gestión que une nuestro fragmentado sistema de atención médica. Las soluciones de productos integrales de Pager incluyen triaje, telemedicina, atención primaria virtual, programación, referencias, recetas, gestión de atención, y servicio al cliente, así como una plataforma de salud y bienestar. La plataforma de servicios habilitados por la tecnología de Pager combina inteligencia artificial de alta tecnología con servicios de conserjería de alto contacto a través de una plataforma de participación omnicanal de front-end para el consumidor y una plataforma de colaboración SaaS de back-end empresarial 360. Pager se asocia con los principales pagadores, proveedores y empleadores que representan a más de 28 millones de personas en los Estados Unidos y América Latina. www.pager.com.

Acerca de AXA Partners México (APM)

Desde 1985, APM ha brindado servicios de asistencia de emergencia y soporte a sus clientes corporativos a través de cuatro líneas de negocio: Motor, Viajes, Salud y Hogar. Hoy en día, más de 5 millones de mexicanos se benefician de los servicios de asistencia y apoyo de APM cuando surge una emergencia. Los servicios de asistencia de APM trabajan con una amplia gama de actores, desde compañías de seguros hasta compañías de tarjetas de crédito, fabricantes de automóviles, aerolíneas e instituciones financieras. www.axapartners.mx.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2354453/Pager__Orange_Logo.jpg

FUENTE Pager