Painéis profissionais da LG oferecem confiabilidade para operações que exigem funcionamento contínuo

Com modelos preparados para operação 24/7, plataforma webOS integrada e ferramentas de gerenciamento remoto, o portfólio de painéis profissionais da LG atende ambientes corporativos que demandam desempenho contínuo e alta disponibilidade

Resumo da notícia

Painéis profissionais da LG são projetados para operação contínua em ambientes exigentes, como hospitais, clínicas, indústrias, linhas de produção e centros de controle

Parte do portfólio conta com suporte para operação 24 horas por dia, sete dias por semana.

Plataforma webOS integrada e soluções de gerenciamento remoto ajudam a simplificar a administração dos equipamentos.

As soluções atendem diferentes segmentos, incluindo varejo, hotelaria, saúde, transporte e ambientes corporativos.

SÃO PAULO, 29 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A confiabilidade é um fator essencial para empresas que dependem de comunicação visual contínua para informar clientes, orientar visitantes e apoiar operações. Para atender a essa demanda, a LG Electronics oferece um portfólio de painéis profissionais desenvolvido para suportar uso intensivo em diferentes ambientes profissionais, combinando qualidade de imagem, gerenciamento simplificado e recursos voltados ao uso profissional intensivo.

Projetados para ambientes que não podem parar

Em setores como varejo, saúde, transporte e corporativo, a disponibilidade dos displays pode impactar diretamente a experiência dos usuários e a eficiência das operações. Por isso, os monitores comerciais da LG são desenvolvidos para oferecer desempenho consistente em aplicações de longa duração.

Parte do portfólio de Information Displays da empresa conta com modelos preparados para operação 24 horas por dia, sete dias por semana, característica importante para aplicações de digital signage, video walls, centros de monitoramento e outros ambientes que exigem alta disponibilidade.

Gerenciamento simplificado e maior eficiência operacional

Além da robustez do hardware, a LG investe em recursos que ajudam a otimizar a gestão dos equipamentos. A plataforma webOS integrada à solução SuperSign permite executar conteúdos e aplicações diretamente nos displays, reduzindo a necessidade de dispositivos externos e simplificando a infraestrutura tecnológica.

Os monitores também são compatíveis com soluções de gerenciamento remoto da LG, como o Connected Care, permitindo monitoramento, atualização e controle centralizado dos dispositivos. Esses recursos ajudam equipes de TI a acompanhar o desempenho dos equipamentos e responder rapidamente a eventuais necessidades operacionais.

Confiabilidade para diferentes aplicações de negócio

O portfólio da LG contempla soluções voltadas para diferentes cenários de uso, desde sinalização digital em pontos de venda e ambientes corporativos até video walls utilizados em salas de controle e centros de operação.

Com opções que variam em tamanho, formato e nível de brilho, os displays podem apoiar iniciativas de comunicação, orientação, publicidade e monitoramento, contribuindo para uma experiência mais consistente para usuários e clientes.

"Em ambientes corporativos, a confiabilidade de um display vai além da qualidade da imagem. Ela está relacionada à capacidade de operar continuamente, facilitar o gerenciamento dos equipamentos e garantir que informações críticas estejam disponíveis quando necessário. Os monitores comerciais da LG são projetados para atender exatamente essa demanda, oferecendo soluções preparadas para operações intensivas e de longa duração", afirma Leonardo Di Clemente, Gerente de Information Displays da LG Brasil.

Tecnologia desenvolvida para apoiar a continuidade dos negócios

À medida que as organizações ampliam o uso de soluções digitais para comunicação e gestão de informações, a disponibilidade dos equipamentos se torna um elemento cada vez mais estratégico. Com um portfólio desenvolvido para aplicações profissionais, a LG busca oferecer soluções capazes de apoiar a continuidade dos negócios e atender às demandas dos ambientes corporativos modernos.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG, e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

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SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

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LG ELECTRONICS – SAC

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0800 707 5454 (Demais localidades)

FONTE LG Electronics Brasil