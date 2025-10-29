PARAMOUNT E UFC EXPANDEM PARCERIA PARA A AMÉRICA LATINA E AUSTRÁLIA A PARTIR DE 2026

Assista ao anúncio da Austrália AQUI

LOS ANGELES e NOVA YORK, 29 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A Paramount, uma empresa da Skydance Corporation (NASDAQ: PSKY), e o UFC, a principal organização mundial de artes marciais mistas, anunciaram hoje uma expansão de sete anos e múltiplos territórios de sua parceria, garantindo os direitos de mídia do UFC para o Paramount+ em toda a América Latina e Austrália a partir de 2026.

Esse acordo amplia a histórica parceria de direitos de mídia de sete anos anunciada em agosto passado, na qual o Paramount+ se torna o principal destino para os fãs do UFC como a casa exclusiva de todos os eventos da organização nos Estados Unidos a partir de 2026.

"A parceria com a Paramount já tem sido incrível e continua crescendo e melhorando cada vez mais", disse Dana White, presidente e CEO do UFC. "Agora eles estão assumindo novos territórios como a América Latina e a Austrália, e isso só vai continuar crescendo. Isso mostra o quão agressivos eles são nesse negócio, e eu adoro isso. Mal posso esperar para continuar trabalhando juntos e desenvolvendo a próxima geração de talentos em todo o mundo."

"Oferecer programação premium do UFC para públicos em escala global continua sendo uma das maiores prioridades da Paramount", afirmou Cindy Holland, presidente de Direct-To-Consumer da Paramount. "Estamos entusiasmados em expandir a oferta histórica de conteúdo do UFC para os assinantes do Paramount+ em todos os planos, alcançando fãs ainda mais apaixonados e engajados ao redor do mundo."

Os fãs de UFC em toda a América Latina, incluindo o Brasil, terão acesso sem precedentes a cada momento da ação, com todos os 13 eventos numerados principais e 30 UFC Fight Nights transmitidos ao vivo, sem custo adicional para os assinantes do Paramount+. Essa expansão posiciona o Paramount+ como o principal destino para os fãs de UFC na região e aumenta expressivamente a proposta de valor para os assinantes ao reunir, em um só lugar, os eventos mais aguardados do esporte. Hoje, o Paramount+ consolidou ainda mais sua posição como uma plataforma líder em esportes e entretenimento de nível mundial na América Latina.

O Paramount+ Austrália também está entrando no Octógono®. Como parte da sua oferta esportiva ampliada, o serviço de streaming de maior crescimento no país está trazendo aos fãs uma programação imperdível de conteúdo do UFC — incluindo todas as 30 UFC Fight Nights, além das lutas preliminares de todos os eventos numerados principais do UFC. Essa iniciativa estratégica reúne dois gigantes da programação esportiva ao vivo sob o mesmo teto e potencializa a experiência esportiva no Paramount+ em toda a região.

Essa parceria ampliada reforça o compromisso do Paramount+ em expandir sua oferta diversificada de séries de TV de alta qualidade, filmes de sucesso, realities mais assistidos e conteúdos infantis favoritos para públicos globais por meio de uma das franquias esportivas mais dinâmicas e influentes do mundo.

Os detalhes sobre os primeiros eventos do UFC que serão transmitidos ao vivo no Paramount+ nos EUA, América Latina e Austrália serão anunciados nas próximas semanas.

Sobre a Paramount, uma empresa da Skydance Corporation

Paramount, uma empresa da Skydance Corporation (Nasdaq: PSKY), é uma companhia global de mídia e entretenimento de nova geração e liderança no setor, composta por três segmentos de negócios: Studios, Direct-to-Consumer e TV Media. O portfólio da empresa reúne marcas lendárias, incluindo Paramount Pictures, Paramount Television, CBS – a rede de transmissão mais assistida dos Estados Unidos, CBS News, Nickelodeon, MTV, BET, Comedy Central, Showtime, Paramount+, Pluto TV e as divisões de Animação, Cinema, Televisão, Interativo/Jogos e Esportes da Skydance. Para mais informações, acesse www.paramount.com

Sobre o Paramount+

Paramount+ é um serviço de streaming por assinatura premium que oferece esportes ao vivo, notícias de última hora e uma Montanha de Entretenimento™, sendo uma peça fundamental da divisão Direct-to-Consumer da Paramount, uma empresa da Skydance Corporation (Nasdaq: PSKY), líder global de mídia e entretenimento de nova geração. O portfólio da empresa reúne marcas lendárias, incluindo Paramount Pictures, Paramount Television, CBS – a rede de transmissão mais assistida dos EUA, CBS News, CBS Sports, Nickelodeon, MTV, BET, Comedy Central, Showtime, Paramount+, Pluto TV e as divisões de Animação, Cinema, Televisão, Interativo/Jogos e Esportes da Skydance. Para mais informações, acesse www.paramount.com .

Sobre o UFC®

UFC® é a principal organização mundial de artes marciais mistas (MMA), com mais de 700 milhões de fãs e aproximadamente 318 milhões de seguidores nas redes sociais. A organização realiza mais de 40 eventos ao vivo por ano em algumas das arenas mais prestigiadas do mundo, enquanto distribui sua programação para mais de 950 milhões de lares por transmissão e meios digitais em mais de 210 países e territórios. O elenco de atletas do UFC conta com os melhores lutadores de MMA do mundo, representando mais de 75 países. As ofertas digitais da organização incluem o UFC FIGHT PASS®, um dos principais serviços de streaming de esportes de combate do mundo. O UFC faz parte da TKO Group Holdings (NYSE:TKO) e tem sede em Las Vegas, Nevada. Para mais informações, acesse UFC.com e siga o UFC em Facebook.com/UFC e @UFC no X, Snapchat, Instagram e TikTok: @UFC.

Sobre a TKO

TKO Group Holdings, Inc. (NYSE: TKO) é uma empresa de esportes e entretenimento premium. A TKO é proprietária de marcas icônicas, incluindo o UFC, a principal organização mundial de artes marciais mistas; a WWE, líder global em entretenimento esportivo; e a PBR, a principal organização mundial de montaria em touros. Juntas, essas propriedades alcançam 1 bilhão de lares em 210 países e territórios e organizam mais de 500 eventos ao vivo ao longo do ano, atraindo mais de três milhões de fãs. A TKO também presta serviços e estabelece parcerias com grandes detentores de direitos esportivos por meio da IMG, uma agência global líder em marketing esportivo; e da On Location, referência mundial em hospitalidade premium e experiências exclusivas.

A IMG assessorou o UFC nas negociações com a Paramount+.

FONTE Paramount Skydance Corporation