PARAMOUNT Y UFC AMPLÍAN SU ALIANZA A LATINOAMÉRICA Y AUSTRALIA A PARTIR DE 2026

LOS ÁNGELES y NUEVA YORK, 29 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Paramount, una empresa de Skydance Corporation (NASDAQ: PSKY), y UFC, la principal organización mundial de artes marciales mixtas, anunció hoy una ampliación de siete años y en varios territorios de su colaboración, que garantiza los derechos mediáticos de UFC para Paramount+ en América Latina y Australia a partir de 2026.

Este acuerdo amplía la histórica asociación de derechos mediáticos de siete años anunciada el pasado mes de agosto, en la que Paramount+ se convierte en el principal destino para los aficionados a la UFC como sede exclusiva de todos los eventos de la UFC en Estados Unidos a partir de 2026.

"La alianza con Paramount ya ha sido increíble, crece y mejora", afirmó Dana White, presidente y director ejecutivo de la UFC. "Ahora están conquistando nuevos territorios como Latinoamérica y Australia, y esto va a seguir creciendo. Esto demuestra lo agresivos que son con este negocio, y me encanta. Deseo continuar el trabajo en conjunto y formar a la próxima generación de talentos en todo el mundo".

"Ofrecer programación premium de la UFC a audiencias a escala mundial sigue siendo una prioridad para Paramount", afirmó Cindy Holland, presidenta de Direct-To-Consumer, Paramount. "Estamos entusiasmados de ampliar la histórica oferta de contenido de la UFC para los suscriptores de Paramount+ en todos los planes a los aficionados más apasionados y comprometidos de todo el mundo".

Los aficionados de la UFC en toda Latinoamérica, incluido Brasil, tendrán un acceso sin precedentes a cada momento de la acción, con todos los 13 eventos numerados más destacados y 30 UFC Fight Nights retransmitidas en directo, sin costo adicional para los suscriptores de Paramount+. Esta ampliación posiciona a Paramount+ como el principal destino para los aficionados a la UFC en la región y aumenta significativamente la propuesta de valor para los suscriptores al reunir los eventos más esperados de este deporte en un solo lugar. Hoy, Paramount+ ha consolidado aún más su posición como plataforma líder de deportes y entretenimiento de clase mundial en Latinoamérica.

Paramount+ Australia también se suma al Octagon®. Como parte de su oferta deportiva ampliada, el servicio de transmisión por Internet de mayor crecimiento del país ofrece a los aficionados una gran variedad de contenidos de la UFC, que incluye las 30 UFC Fight Nights, así como las preliminares de todos los eventos numerados de la UFC. Esta medida estratégica reúne dos potentes programas deportivos en directo bajo un mismo techo y potencia la experiencia deportiva en Paramount+ en la región.

Esta alianza ampliada destaca el compromiso de Paramount+ de ampliar su variada oferta de series de televisión de alta calidad, películas taquilleras, reality shows más vistos y contenidos infantiles favoritos para el público mundial mediante una de las franquicias deportivas más dinámicas e influyentes del mundo.

Los detalles acerca de los primeros eventos de la UFC que se retransmitirán en directo en Paramount+ en Estados Unidos, Latinoamérica y Australia se darán a conocer en las próximas semanas.

Acerca de Paramount, una empresa de Skydance Corporation

Paramount, una empresa de Skydance Corporation (Nasdaq: PSKY), es una empresa líder en medios de comunicación y entretenimiento mundial de próxima generación, compuesta por tres segmentos de negocio: estudios, venta directa al consumidor y medios televisivos. La cartera de la empresa reúne marcas legendarias, como Paramount Pictures, Paramount Television, CBS (la cadena de televisión más vista de Estados Unidos), CBS News, Nickelodeon, MTV, BET, Comedy Central, Showtime, Paramount+, Pluto TV y las divisiones de animación, cine, televisión, interactivos/juegos y deportes de Skydance. Para más información, visite www.paramount.com

Acerca de Paramount+

Paramount+ es un servicio de suscripción de transmisión premium que ofrece deportes en vivo, noticias de última hora y una Montaña de Entretenimiento™, y es una piedra angular de la división Directo al Consumidor de Paramount, una empresa de Skydance Corporation (Nasdaq: PSKY), una empresa líder de medios y entretenimiento mundial de próxima generación. La cartera de la empresa reúne marcas legendarias, que incluyen Paramount Pictures, Paramount Television, CBS (la cadena de televisión más vista de Estados Unidos), CBS News, CBS Sports, Nickelodeon, MTV, BET, Comedy Central, Showtime, Paramount+, Pluto TV, y las divisiones de animación, cine, televisión, interactivos/juegos y deportes de Skydance. Para más información, visite www.paramount.com .

Acerca de UFC®

UFC® es la principal organización de artes marciales mixtas (MMA, por sus siglas en inglés) del mundo, con más de 700 millones de fanáticos y aproximadamente 318 millones de seguidores en redes sociales. La organización produce más de 40 eventos en vivo anualmente en algunos de los estadios más prestigiosos del mundo, al tiempo que distribuye programación a más de 950 millones de hogares por televisión y digitales en más de 210 países y territorios. La lista de atletas de la UFC cuenta con los mejores atletas de MMA del mundo, que representan a más de 75 países. La oferta digital de la organización incluye UFC FIGHT PASS®, uno de los servicios de transmisión líderes en el mundo para deportes de combate. UFC forma parte de TKO Group Holdings (NYSE:TKO) y tiene su sede en Las Vegas, Nevada. Para más información, visite UFC.com y siga a UFC en Facebook.com/UFC y @UFC en X, Snapchat e Instagram, y en TikTok: @UFC.

Acerca de TKO

TKO Group Holdings, Inc. (NYSE: TKO) es una empresa de deportes y entretenimiento de primera calidad. TKO posee propiedades icónicas, que incluyen la UFC, la organización de artes marciales mixtas más importante del mundo; la World Wrestling Entertainment (WWE), líder mundial en entretenimiento deportivo; y la Professional Bull Riders (PBR), la organización de monta de toros más importante del mundo. Juntas, estas propiedades llegan a mil millones de hogares en 210 países y territorios y organizan más de 500 eventos en vivo durante todo el año, que atraen a más de tres millones de fanáticos. TKO también presta servicios y se asocia con los principales titulares de derechos deportivos mediante IMG, una agencia de marketing deportivo mundial líder en el sector; y On Location, un líder mundial en hostelería experiencial premium.

IMG asesoró a la UFC en las negociaciones con Paramount+.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2806725/UFC_on_Paramount.jpg

FUENTE Paramount Skydance Corporation