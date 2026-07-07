Parceiros Asana e Norges Bank Investment Management lançam empreendimento estratégico de varejo de bairro

Nova parceria terá como alvo ativos de varejo de bairro de alta qualidade nos EUA

CHARLOTTE, Carolina do Norte, 7 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Hoje, a Asana Partners anunciou que fechou uma parceria com o Norges Bank Investment Management ("NBIM") para formar a Asana Partners Strategic Partners I ("APSP I"). O novo empreendimento investirá e operará ativos de varejo core / core+ de bairro de alta qualidade em todos os Estados Unidos, incluindo centros ancorados em supermercados, centros não ancorados, varejo de rua e ativos de uso misto.

A APSP I foi lançada com um compromisso de capital de $ 500 milhões da NBIM. O empreendimento se concentrará em propriedades localizadas em mercados com dados demográficos atraentes, demanda durável de locatários, fundamentos atraentes para o consumidor e oportunidades de criação de valor a longo prazo.

"Estamos honrados em fazer parceria com a NBIM, um dos principais investidores institucionais do mundo", disse Reed Kracke, sócio da Asana Partners. "A formação da APSP I reflete nossa convicção compartilhada na força e resiliência do setor imobiliário de varejo de bairro e expande nossa capacidade existente de capitalizar oportunidades de investimento atraentes em todo o país."

A parceria estratégica com o NBIM é complementar ao veículo de investimento principal / principal+ dos Parceiros Asana, o Asana Partners Select Fund.

O investimento inicial da parceria será uma participação de 50% em um portfólio de centros premium ancorados em supermercados em mercados em crescimento desejáveis.

King & Spalding LLP atuou como assessor jurídico dos Parceiros Asana. Clifford Chance atuou como consultor jurídico da NBIM.

Sobre a Asana Partners

A Asana Partners é uma empresa de investimento imobiliário de varejo que cria valor em bairros vibrantes, aproveitando os recursos integrados verticalmente e a experiência em varejo. Com mais de $ 9 bilhões de ativos de bairro sob gestão, a empresa está ativa em mercados em crescimento em todo os Estados Unidos e é impulsionada a causar um impacto positivo nas comunidades. Os Parceiros Asana promovem uma forte cultura de colaboração com escritórios em Charlotte, Atlanta, Boston, Columbia, Denver, Los Angeles e Nova York. Para mais informações, acesse www.asanapartners.com ou siga @asanapartners.

Sobre o Norges Bank Investment Management

O Norges Bank Investment Management gere o Fundo de Pensões do Governo Norueguês Global. Com ativos no valor de aproximadamente 22 bilhões de coroas norueguesas (cerca de 2.200 bilhões de dólares), o fundo é investido em mercados internacionais de ações e renda fixa, bem como em infraestrutura imobiliária e de energia renovável. Seu objetivo é garantir uma gestão responsável e de longo prazo das receitas dos recursos de petróleo e gás da Noruega, para que essa riqueza beneficie as gerações atuais e futuras. Busca alcançar o maior retorno possível de forma segura, eficiente, responsável e transparente, dentro das diretrizes governamentais.

Contato com a mídia:

Julie Ducworth, [email protected], 803.465.1198

FONTE Asana Partners