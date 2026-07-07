Asana Partners et Norges Bank Investment Management lancent une initiative stratégique dans le secteur du commerce de proximité

Ce nouveau partenariat ciblera des actifs commerciaux de quartier de grande qualité aux États-Unis.

CHARLOTTE, Caroline du Nord, 7 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Asana Partners a annoncé aujourd'hui avoir conclu un partenariat avec Norges Bank Investment Management (« NBIM ») en vue de créer Asana Partners Strategic Partners I (« APSP I »). Cette nouvelle société investira dans des actifs commerciaux de quartier de haute qualité de type « core » et « core+ » à travers les États-Unis, et en assurera l'exploitation. Il s'agira notamment de centres commerciaux ancrés par une grande surface d'alimentation, de centres sans enseigne phare, de commerces de proximité et d'actifs à usage mixte.

APSP I a été lancé grâce à un engagement en capitaux propres de 500 millions de dollars de la part de NBIM. Cette initiative se concentrera sur des biens immobiliers situés sur des marchés présentant des caractéristiques démographiques intéressantes, une demande locative durable, des fondamentaux de consommation solides et des opportunités de création de valeur à long terme.

« Nous sommes honorés de nous associer à NBIM, l'un des principaux investisseurs institutionnels au monde », a déclaré Reed Kracke, associé chez Asana Partners. « La création d'APSP I témoigne de notre conviction commune quant à la solidité et à la résilience de l'immobilier commercial de proximité et renforce notre capacité actuelle à tirer parti d'opportunités d'investissement intéressantes à travers tout le pays. »

Le partenariat stratégique avec NBIM vient compléter le véhicule d'investissement « core / core+ » existant d'Asana Partners, l'Asana Partners Select Fund.

L'investissement initial du partenariat consistera en une participation de 50 % dans un portefeuille de centres commerciaux haut de gamme, articulés autour d'un supermarché, situés sur des marchés en pleine croissance et très prisés.

Le cabinet King & Spalding LLP a agi en tant que conseiller juridique d'Asana Partners. Clifford Chance a agi en tant que conseiller juridique de NBIM.

À propos d'Asana Partners

Asana Partners est une société d'investissement immobilier spécialisée dans le commerce de détail qui crée de la valeur dans des quartiers dynamiques en tirant parti de ses capacités verticalement intégrées et de son expertise dans le domaine du commerce de détail. Avec plus de 9 milliards de dollars d'actifs de proximité sous gestion, la société est présente sur les marchés en croissance à travers les États-Unis et s'attache à avoir un impact positif au sein des communautés. Asana Partners promeut une culture de collaboration forte et dispose de bureaux à Charlotte, Atlanta, Boston, Columbia, Denver, Los Angeles et New York. Pour plus d'informations, rendez-vous sur, www.asanapartners.com ou , ou suivez @asanapartners.

À propos de Norges Bank Investment Management

Norges Bank Investment Management gère le Fonds de pension mondial de l'État norvégien. Avec un actif d'environ 22 000 milliards de couronnes norvégiennes (environ 2 200 milliards de dollars américains), le fonds est investi sur les marchés boursiers et obligataires internationaux, ainsi que dans l'immobilier et les infrastructures liées aux énergies renouvelables. Son objectif est d'assurer une gestion responsable et à long terme des recettes issues des ressources pétrolières et gazières de la Norvège, afin que cette richesse profite tant aux générations actuelles qu'aux générations futures. Il vise à obtenir le meilleur rendement possible de manière sûre, efficace, responsable et transparente, dans le respect des directives gouvernementales.

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