Los socios de Asana y Norges Bank Investment Management lanzan una empresa minorista estratégica en el vecindario

La nueva asociación se centrará en activos minoristas de vecindario de alta calidad en EE. UU

CHARLOTTE, Carolina del Norte, 7 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy, los Socios de Asana anunciaron que la empresa cerró una asociación con Norges Bank Investment Management ("NBIM") para formar Socios Estratégicos I de Socios de Asana ("APSP I"). La nueva empresa invertirá y operará activos minoristas de alta calidad en todo Estados Unidos, incluidos centros anclados a comestibles, centros no anclados, minoristas callejeros y activos de uso mixto.

APSP que lancé con un compromiso de capital de $ 500 millones de NBIM. La empresa se centrará en propiedades ubicadas en mercados con una demografía atractiva, una demanda duradera de inquilinos, fundamentos convincentes para el consumidor y oportunidades para la creación de valor a largo plazo.

"Nos sentimos honrados de asociarnos con NBIM, uno de los principales inversores institucionales del mundo", dijo Reed Kracke, socio de Asana Partners. "La formación de APSP I refleja nuestra convicción compartida en la fortaleza y la resiliencia de los bienes raíces minoristas del vecindario y amplía nuestra capacidad existente para capitalizar oportunidades de inversión atractivas en todo el país".

La asociación estratégica con NBIM complementa el núcleo / núcleo existente de los socios de Asana + el vehículo de inversión, Asana Partners Select Fund.

La inversión inicial de la asociación será una participación del 50 por ciento en una cartera de centros premium anclados en comestibles en mercados de crecimiento deseable.

King & Spalding LLP actuó como asesor jurídico de los socios de Asana. Clifford Chance actuó como asesor jurídico de NBIM.

Acerca de los socios

Asana Los socios de Asana son una empresa de inversión inmobiliaria minorista que crea valor en vecindarios vibrantes al aprovechar las capacidades integradas verticalmente y la experiencia minorista. Con más de $ 9 mil millones de activos del vecindario bajo administración, la empresa está activa en mercados en crecimiento en todo Estados Unidos y se ve impulsada a tener un impacto positivo dentro de las comunidades. Los socios de Asana defienden una sólida cultura de colaboración con oficinas en Charlotte, Atlanta, Boston, Columbia, Denver, Los Ángeles y Nueva York. Para más información, visite www.asanapartners.com o siga a @asanapartners.

Acerca de Norges Bank Investment Management

Norges Bank Investment Management administra el Fondo de Pensiones del Gobierno de Noruega Global. Con activos por un valor aproximado de 22 000 billones de coronas noruegas (alrededor de 2 200 millones de dólares estadounidenses), el fondo invierte en mercados internacionales de renta variable y renta fija, así como en infraestructuras inmobiliarias y de energía renovable. Su propósito es garantizar una gestión responsable y a largo plazo de los ingresos de los recursos de petróleo y gas de Noruega para que esta riqueza beneficie tanto a las generaciones actuales como a las futuras. Busca lograr el mayor retorno posible de manera segura, eficiente, responsable y transparente, dentro de los lineamientos del gobierno.

Contacto con los medios:

Julie Ducworth, [email protected], 803.465.1198

FUENTE Asana Partners