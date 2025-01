Acelera a expansão no mercado europeu e global com estratégia de marketing esportivo

Clube de futebol da Premier League com Son Heung -min e o jogador promissor Yang Min -hyeok

Visa expandir o reconhecimento global, especificamente no Reino Unido e na Europa, e aprimorar a comunicação com o consumidor

As campanhas incluem a venda de café no estádio, lançamento de produtos relacionados e mercadorias

"Unindo esportes e padaria, entregando inovação e prazer."

PARIS E SEUL, Coreia do Sul, 7 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Paris Baguette, do SPC Group, concluiu uma parceria oficial com o clube de futebol inglês da Premier League, Tottenham Hotspur, para desenvolver sua estratégia global de marketing esportivo.

Paris Baguette x Tottenham Hotspur FC Paris Baguette x Tottenham Hotspur FC

Fundado em 1882, o Tottenham Hotspur é um clube de futebol prestigioso com sede em Londres, apoiado por uma forte base de torcedores no Reino Unido e globalmente. O capitão da seleção nacional da Coreia do Sul, Son Heung-min, que também é o capitão do Tottenham Hotspur, juntamente com os recém-chegados como Yang Min-hyuk e outros jogadores de classe mundial como James Maddison, Dejan Kulusevski, Lucas Bergvall e Archie Gray, estão todos tendo desempenhos proeminentes.

A Paris Baguette espera aumentar o reconhecimento da marca em mercados globais, incluindo o Reino Unido, e fortalecer a comunicação com os clientes tanto nacional quanto internacionalmente graças a esta parceria.

Atualmente, a Paris Baguette opera mais de 600 lojas em 14 países, abrangendo Europa, Américas e Ásia. Recentemente, a marca abriu sua primeira franquia europeia na área de Canary Wharf, conhecida como um próspero centro urbano de Londres.

Através dessa parceria, a Paris Baguette obtém acesso ao time, jogadores e estádio como recursos para uma variedade de atividades de marketing tanto nacional quanto internacionalmente. A empresa planeja vender o café Paris Baguette no estádio do Tottenham Hotspur e criar conteúdo publicitário em mídia com os principais jogadores, que será compartilhado nas redes sociais e em lojas globais também. A Paris Baguette também pretende lançar uma variedade de novos produtos e mercadorias com a equipe e os jogadores, como pães, bolos e sobremesas, além de eventos para os clientes oferecendo oportunidades de ganhar ingressos para os jogos.

Ryan Norys, Diretor de Receitas do Tottenham Hotspur, disse: "Estamos encantados em fazer parceria com uma marca emocionante e promissora como a Paris Baguette, acrescentando ainda mais à nossa diversa gama de opções de alimentos e bebidas nos dias de jogo, ao mesmo tempo que envolvemos nossa base de fãs na Ásia com conteúdo empolgante e envolvente."

Hur Jin-soo, CEO da Paris Baguette, afirmou: "Acredito que a parceria com o mundialmente renomado Tottenham Hotspur oferece uma grande oportunidade de mostrar o sabor e a qualidade excepcionais da Paris Baguette para clientes na Coreia, no Reino Unido e no mundo todo. "Através dessa parceria de esportes e padaria, nos esforçaremos para entregar inovação e prazer aos nossos clientes e fãs globais."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2590264/Paris_Baguette_x_Tottenham_Hotspur_FC.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2590265/Paris_Baguette_x_Tottenham_Hotspur_FC_1.jpg

FONTE Paris Baguette