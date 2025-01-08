巴黎貝甜與托特納姆熱刺足球俱樂部正式達成合作
新聞提供者Paris Baguette
08 1月, 2025, 08:05 CST
憑借體育營銷策略，加速歐洲及全球市場拓展
- 攜手擁有孫興愍及潛力新星梁民革的英超足球俱樂部
- 目標是提升全球知名度，尤其是在英國和歐洲地區，並加強與客戶的溝通
- 活動包括在托特納姆熱刺主場售賣咖啡、推出相關產品及商品
- 「將體育與烘焙相結合，帶來全新價值與愉悅體驗」
巴黎和韓國首爾2025年1月8日 /美通社/ -- SPC集團(SPC Group)的巴黎貝甜(Paris Baguette)與英超聯賽(English Premier League)足球俱樂部托特納姆熱刺(Tottenham Hotspur)正式結成合作伙伴關系，以發展其全球體育營銷策略。
托特纳姆热刺成立于1882年，是一家总部位于伦敦的着名足球俱乐部，在英国乃至全球拥有庞大的球迷群体。韩国国家队队长孙兴慜(Son Heung-min)同时也是热刺的队长，他与像梁民革(Yang Min-hyeok)这样的新人，以及詹姆斯-麦迪逊(James Maddison)、德扬-库卢塞夫斯基(Dejan Kulusevski)、卢卡斯-贝里瓦尔(Lucas Bergvall)和阿奇-格雷(Archie Gray)等其他世界级球员，均表现突出。
巴黎贝甜希望通过此次合作，提升包括英国在内的全球市场的品牌认知度，并且加强在国内外与客户的沟通。
目前，巴黎贝甜在欧洲、美洲和亚洲的14个国家经营着600多家门店。最近，该品牌在伦敦繁华的都市中心金丝雀码头(Canary Wharf)地区，开设了第一家欧洲特许经营店。
通过此次合作，巴黎贝甜获得了球队、球员和球场等资源，用于在国内外开展多种营销活动。该公司计划在托特纳姆热刺主场售卖巴黎贝甜咖啡，并制作以关键球员为特色的媒体广告内容，而这些内容将在社交媒体和全球门店中分享。巴黎贝甜还打算推出各种以球队和球员为主题的新产品与新商品，如面包、蛋糕和甜点，同时举办客户活动，提供赢取比赛门票的机会。
托特纳姆热刺首席营收官Ryan Norys说：「我们很高兴能够与巴黎贝甜这一令人兴奋、前途光明的品牌合作，这将会进一步丰富我们比赛日多种多样的餐饮选择，同时通过激动人心且引人入胜的内容，来吸引亚洲球迷。」
巴黎貝甜首席執行官Hur Jin-soo表示：「我相信，與世界聞名的托特納姆熱刺合作，將會為韓國、英國乃至全世界的顧客展示巴黎貝甜非凡的美味與品質，提供絕佳機會。通過此次體育與烘焙的合作，我們將努力為全球顧客和球迷帶來全新的價值與愉悅體驗。」
SOURCE Paris Baguette
分享這篇文章