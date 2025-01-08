巴黎貝甜與托特納姆熱刺足球俱樂部正式達成合作

巴黎贝甜希望通过此次合作，提升包括英国在内的全球市场的品牌认知度，并且加强在国内外与客户的沟通。

目前，巴黎贝甜在欧洲、美洲和亚洲的14个国家经营着600多家门店。最近，该品牌在伦敦繁华的都市中心金丝雀码头(Canary Wharf)地区，开设了第一家欧洲特许经营店。

通过此次合作，巴黎贝甜获得了球队、球员和球场等资源，用于在国内外开展多种营销活动。该公司计划在托特纳姆热刺主场售卖巴黎贝甜咖啡，并制作以关键球员为特色的媒体广告内容，而这些内容将在社交媒体和全球门店中分享。巴黎贝甜还打算推出各种以球队和球员为主题的新产品与新商品，如面包、蛋糕和甜点，同时举办客户活动，提供赢取比赛门票的机会。

托特纳姆热刺首席营收官Ryan Norys说：「我们很高兴能够与巴黎贝甜这一令人兴奋、前途光明的品牌合作，这将会进一步丰富我们比赛日多种多样的餐饮选择，同时通过激动人心且引人入胜的内容，来吸引亚洲球迷。」

巴黎貝甜首席執行官Hur Jin-soo表示：「我相信，與世界聞名的托特納姆熱刺合作，將會為韓國、英國乃至全世界的顧客展示巴黎貝甜非凡的美味與品質，提供絕佳機會。通過此次體育與烘焙的合作，我們將努力為全球顧客和球迷帶來全新的價值與愉悅體驗。」

SOURCE Paris Baguette