Paris Baguette unterzeichnet eine offizielle Partnerschaft mit Tottenham Hotspur FC

Sportmarketingstrategie beschleunigt die europäische und globale Marktexpansion

Fußballverein aus der Premier League mit Son Heung -min und Nachwuchsspieler Yang Min-hyeok

Ziel ist es, den Bekanntheitsgrad weltweit, insbesondere in Großbritannien und Europa, zu erhöhen und die Kundenkommunikation zu verbessern.

Zu den Kampagnen gehören der Verkauf von Kaffee im Heimstadion sowie die Markteinführung von entsprechenden Produkten und Waren

„Die Verbindung von Sport und Backwaren schafft neuen Wert und Genuss"

PARIS und SEOUL, Südkorea, 8. Januar 2025 /PRNewswire/ – Paris Baguette von der SPC Group hat eine offizielle Partnerschaft mit dem englischen Premier-League-Fußballverein Tottenham Hotspur geschlossen, um seine globale Sportmarketingstrategie weiterzuentwickeln.

Paris Baguette x Tottenham Hotspur FC Paris Baguette x Tottenham Hotspur FC

Tottenham Hotspur wurde 1882 gegründet und ist ein renommierter Fußballverein mit Sitz in London, der von einer großen Fangemeinde im Vereinigten Königreich und weltweit unterstützt wird. Der Kapitän der südkoreanischen Nationalmannschaft Son Heung-min, der auch Kapitän von Tottenham Hotspur ist, sowie Neuzugänge wie Yang Min-hyuk und andere Weltklassespieler wie James Maddison, Dejan Kulusevski, Lucas Bergvall und Archie Gray sind alle herausragende Leistungsträger.

Paris Baguette erwartet, durch diese Partnerschaft den Bekanntheitsgrad der Marke auf den globalen Märkten, einschließlich Großbritannien, zu steigern und die Kommunikation mit den Kunden sowohl im Inland als auch international zu verbessern.

Derzeit betreibt Paris Baguette über 600 Geschäfte in 14 Ländern, darunter Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien. Kürzlich eröffnete die Marke ihre erste europäische Franchise-Niederlassung im Canary Wharf-Gebiet, das als florierendes urbanes Zentrum von London bekannt ist.

Durch diese Partnerschaft erhält Paris Baguette Zugang zum Team, den Spielern und dem Stadion als Ressourcen für die verschiedenen Marketingaktivitäten im In- und Ausland. Das Unternehmen plant den Verkauf von Paris Baguette Coffee im Heimstadion von Tottenham Hotspur und die Erstellung von Werbeinhalten mit wichtigen Spielern, die auch in den sozialen Medien und in den weltweiten Geschäften verbreitet werden sollen. Paris Baguette beabsichtigt außerdem, eine Reihe neuer Produkte und Waren mit Motiven der Mannschaft und der Spieler auf den Markt zu bringen, wie z. B. Brote, Kuchen und Desserts, sowie Kundenveranstaltungen, bei denen man Eintrittskarten für die Spiele gewinnen kann.

Ryan Norys, Chief Revenue Officer von Tottenham Hotspur, sagte: „Wir freuen uns, mit Paris Baguette eine spannende, aufstrebende Marke als Partner zu gewinnen, die unser vielfältiges Angebot an Speisen und Getränken an Spieltagen erweitert und gleichzeitig unsere Fangemeinde in Asien mit spannenden und ansprechenden Inhalten einbezieht."

Hur Jin-soo, CEO von Paris Baguette, erklärte: „Ich bin davon überzeugt, dass die Partnerschaft mit dem weltberühmten Fußballverein Tottenham Hotspur eine großartige Gelegenheit bietet, den Kunden in Korea, Großbritannien und auch weltweit den außergewöhnlichen Geschmack und die Qualität von Paris Baguette zu präsentieren. Durch diese Partnerschaft mit Sport und Bäckerei wollen wir unseren Kunden und Fans auf der ganzen Welt einen neuen Mehrwert und Genuss bieten."

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2590264/Paris_Baguette_x_Tottenham_Hotspur_FC.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2590265/Paris_Baguette_x_Tottenham_Hotspur_FC_1.jpg