Participação feminina aumenta na manufatura da Essity graças a avanços tecnológicos

O equilíbrio de mulheres na manufatura é uma realidade graças a uma política e tecnologia globais de Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI).

SÃO PAULO, 27 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Para a Essity, líder global em higiene e saúde, a diversidade, a equidade e a inclusão fazem parte da estratégia de crescimento sustentável. No Brasil, de acordo com dados da Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgados em 2023, a participação feminina em empresas tem a proporção média de 30% de mulheres para 70% de homens. Para contribuir com o aumento no número de funcionárias na manufatura e equilibrar a participação de colaboradoras na mão de obra da linha de produção, a Essity aposta em alta tecnologia dos processos operacionais.

Avanços da tecnologia aumentam participação feminina na manufatura da Essity

Cristina Ferreira, diretora de Recursos Humanos da Essity no Brasil, explica que os avanços tecnológicos permitem que mulheres ocupem espaços antes majoritariamente ocupados por homens. "Graças às modernas tecnologias dos equipamentos da nossa fábrica de Jarinu, que demandam menos da força física de colaboradores, abrimos espaço para que mulheres possam executar tarefas que, antes, eram assumidas pelo público masculino", afirma. "Com isso, contribuímos para os objetivos gerais de nossa estratégia de DEI, que tem o intuito de criar um ambiente de trabalho inclusivo para todos, alcançar o equilíbrio de gênero na liderança e acelerar a participação de grupos sub-representados", pontua.

O comprometimento com a inclusão deu espaço para histórias como a da colaboradora Cintia Aparecida, operadora de máquinas que está na companhia há quase 8 anos. "Comecei trabalhando no enfardamento manual e, com a adoção de máquinas modernas na operação, foi possível adquirir novas funções que não dependem mais do esforço físico", afirma. "Hoje temos equipamentos que facilitam a administração de bobinas e de abastecimento, por exemplo, que destacam a capacidade de mulheres que atuam na linha de produção", continua.

Edneia Silva, supervisora de operações que trabalha na companhia há 16 anos, fez parte da equipe que inaugurou a planta de Jarinu da Essity, que até então realizava suas operações em Osasco. O projeto foi vencedor do prêmio Latam da empresa e proporcionou à funcionária a oportunidade de conhecer diferentes lugares do mundo, como Alicante na Espanha. "A tecnologia ajudou muito o desenvolvimento profissional da mulher, que tem mais ação nas atividades, sem a exigência da capacidade muscular para finalizar tarefas, e transforma a cultura do ambiente laboral em um local mais acolhedor e com respeito. É motivo de orgulho fazer parte de uma multinacional com esses valores", afirma Edneia.

A Essity promove diferente ações que proporcionam bem-estar a homens e mulheres, eliminando os tabus em torno das discussões de gênero e investindo em inovação e tecnologia para garantir que as oportunidades de trabalho sejam acessíveis para todos. "Temos o desafio constante de considerar novas perspectivas e de criar um ambiente inclusivo que valorize a contribuição da mão de obra feminina em todos os níveis da organização, por isso, na Essity contamos com programas de liderança para mulheres, que aceleram seu desenvolvimento pessoal e profissional e, além disso, promovemos conversas corajosas que buscam eliminar estigmas na mentalidade de homens e mulheres como uma estratégia para trabalharmos juntos", finaliza Cristina Ferreira.

Em 2018, a companhia implementou um Comitê Regional de Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI), na América Latina, e uma agenda robusta que vem se desenvolvendo ao longo dos últimos anos, quando decidiu priorizar esses temas como parte de seus objetivos. A Essity garante um ambiente de trabalho saudável e favorável, com uma agenda bem definida de ações internas e políticas de igualdade de gênero, divididas nos seguintes pilares: 1. Maternidade, paternidade e adoção; 2. Tensão Pré-Menstrual; 3. Menopausa; 4. Aborto espontâneo ou morte fetal; e 5. Tratamentos de Fertilidade. Essas pautas são a expressão da cultura corporativa e estão presentes nas crenças e comportamentos, nas competências de liderança e na estratégia global e regional.

O ano de 2021 foi um marco local com a criação do Comitê Interno de Diversidade, que consolidou a cultura de DEI na Essity do Brasil, e globalmente ao reforçar este compromisso, estabelecendo as metas de equidade de gênero para 2025, a fim de atingir entre 40% e 60% em representação feminina nos papéis de liderança. Em um episódio recente, em 2022, a companhia também se juntou ao grupo de empresas que apoiam o pilar da ONU Equal Every Where.

Sobre a Essity

A Essity é uma empresa líder global em higiene e saúde. Todos os dias, nossos produtos, soluções e serviços são usados por um bilhão de pessoas em todo o mundo. Nosso propósito é o de quebrar barreiras pelo bem-estar para o benefício dos consumidores, pacientes, cuidadores, clientes e da sociedade. Nossas vendas são realizadas em aproximadamente 150 países sob as marcas líderes globais TENA e Tork, assim como outras marcas fortes, como Actimove, Cutimed, JOBST, Knix, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Modibodi, Nosotras, Saba, Tempo, TOM Organic e Zewa. Em 2023, a Essity teve vendas líquidas de aproximadamente 147 bilhões de coroas suecas (13 bilhões de euros) e empregou 36.000 pessoas. A sede da empresa está localizada em Estocolmo, na Suécia, e a Essity está listada na Nasdaq Stockholm. Para mais informações, acesse o site.

