Pátio Higienópolis homenageia pais com paisagismo assinado por Vic Meirelles

Orquídeas brancas combinadas com o verde e exuberância da Costela de Adão decoram as entradas na temporada de homenagem aos pais

SÃO PAULO, 6 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- O Pátio Higienópolis apresenta paisagismo criado especialmente para homenagear os pais, em seu dia (11 de agosto), assinado pelo designer e florista Vic Meirelles. Para Vic, o branco simboliza o "amor eterno" e está presente nas orquídeas do tipo phalaenopsis, em combinação com o verde das zamiocultas (também chamadas de "plantas da fortuna") e das Costelas de Adão de diferentes tamanhos, em arranjos especiais nas entradas principais do shopping. O paisagismo especial estará no shopping até 18 de agosto.

Arranjos de flores brancas e folhagens verdes por Vic Meirelles, em homenagem aos pais (Foto Divulgação Pátio Higienópolis)

"A combinação de robustez das folhagens e delicadeza das orquídeas cria um ambiente único, perfeito para celebrar a data. Criamos um cenário que encanta os visitantes, inspirando novas memórias em família", conta Kátia Gioacchini, Gerente de Marketing do Pátio Higienópolis. "As criações de Vic Meirelles já fazem parte da agenda do Pátio Higienópolis em momentos especiais – ainda mais neste ano que comemoramos o 25º aniversário do shopping".

Designer, paisagista e arquiteto, Vic Meirelles se diz um "florista de coração" desde sempre. Sua assinatura já esteve presente em arranjos e paisagismo de embaixadas, palácios europeus, casamentos de famosos e eventos corporativos. É autor de livros e artigos sobre harmonização e cuidados especiais com flores e plantas. No Pátio Higienópolis, seus arranjos especiais e coloridos voltam em setembro próximo, para festejar a chegada da Primavera.

O Pátio Higienópolis fica na avenida Higienópolis 618, São Paulo, e funciona de segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h. Para a comemoração pelo Dia dos Pais (domingo, 11 de agosto), conta com 20 opções gastronômicas e cerca de 300 operações, com opções variadas de compras e lazer.

Mais sobre o Pátio Higienópolis – O Pátio Higienópolis foi inaugurado em outubro de 1999 e ao longo desse período se tornou referência dos moradores da região. Hoje, forma um complexo que oferece opções de compras, lazer, gastronomia e cultura, abrigando Teatro UOL, áreas ao ar livre, com vegetação natural – como o Boulevard e o Terraço. Faz parte também deste complexo a Casa Higienópolis, imóvel do início do século XX tombado e restaurado pelos proprietários do empreendimento, que, por sua vez, abriga o Museu Paço das Artes – com acesso direto pelo shopping. Para mais informações, www.iguatemi.com.br/patiohigienopolis e @patiohigienopolis (redes sociais)

