PayJoy atinge 20 milhões de clientes, impulsionado pelo forte crescimento do cartão PayJoy e pela inovação no crédito inclusivo

SÃO FRANCISCO, 4 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A PayJoy, uma empresa de utilidade pública e líder no fornecimento de crédito para mercados emergentes anunciou hoje que atingiu a marca de 20 milhões de clientes na América Latina, África e Ásia. Desde 2015, a empresa financiou mais de US$ 3,5 bilhões, refletindo a forte demanda por crédito acessível e responsável.

Em muitos mercados emergentes, os empréstimos tradicionais sem garantia costumam ser muito arriscados para quem solicita um empréstimo pela primeira vez. A PayJoy resolve essa questão utilizando o próprio celular como garantia para reduzir o custo do crédito e ampliar o acesso. Uma pesquisa recente realizada pela agência de crédito mexicana Círculo de Crédito revelou que os clientes têm cerca de três vezes menos chances de atrasar o pagamento (30 dias de atraso) com a PayJoy do que com instituições de crédito concorrentes, o que confirma a solidez do modelo de empréstimos garantidos da PayJoy. À medida que os clientes usam o PayJoy Card ao longo do tempo, eles constroem seu histórico de crédito e passam a acessar novas oportunidades financeiras.

"Alcançar 20 milhões de clientes mostra que a inclusão financeira e o forte desempenho dos negócios podem andar de mãos dadas", disse Doug Ricket, CEO e cofundador da PayJoy. "Começamos tornando os smartphones mais acessíveis e hoje estamos construindo uma ampla plataforma de crédito que ajuda dezenas de milhões de pessoas a acessar oportunidades, criar resiliência e avançar financeiramente."

Veja mais sobre o impacto da PayJoy aqui: https://www.youtube.com/watch?v=4W-TK86oGs0

Sobre a PayJoy

A PayJoy expande o acesso ao crédito em mercados emergentes por meio de financiamento no ponto de venda e ofertas de cartões. Sua tecnologia proprietária de crédito garantido permite que quem está solicitando um empréstimo pela primeira vez construa, de forma responsável, sua estabilidade financeira e participe plenamente da economia moderna. Graças às suas tecnologias de ponta em aprendizado de máquina, ciência de dados e IA antifraude, a PayJoy já financiou mais de US$ 3,5 bilhões em empréstimos para mais de 20 milhões de pessoas e emprega mais de 1.000 funcionários em todo o mundo. Para mais informações, acesse https://www.payjoy.com/

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FONTE PayJoy