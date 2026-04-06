PayJoy nomeia Iván Canales como Chief Revenue Officer e inicia nova fase de crescimento
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06 abr, 2026, 14:00 GMT
Ex-líder do Nubank México irá impulsionar a expansão em mercados emergentes
SAN FRANCISCO, 6 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A PayJoy, uma das principais empresas de serviços financeiros em mercados emergentes, anunciou hoje a nomeação de Iván Canales como Chief Revenue Officer. Na função, Canales será responsável por liderar a estratégia global de receita da empresa, com foco em acelerar o crescimento, aprofundar a penetração de mercado e expandir para novas geografias.
"Iván traz um histórico comprovado na expansão de plataformas financeiras de alto crescimento em mercados complexos", disse Doug Ricket, CEO da PayJoy. "Sua experiência em impulsionar o crescimento de clientes, construir equipes de alta performance e operar em ambientes regulados será fundamental à medida que fortalecemos nossa plataforma de receita e expandimos em mercados emergentes".
Como Country Manager da Nubank México, Canales lançou o primeiro produto da empresa no país, expandiu o negócio para mais de 12 milhões de clientes e ajudou a conduzir a evolução da companhia de uma Sociedad Financiera Popular (Sofipo) para uma das instituições financeiras mais relevantes do México. Liderando a execução go-to-market, o desenvolvimento de equipes e a navegação regulatória, posicionou o Nu México como uma força relevante no setor financeiro do país.
Antes do Nubank, Canales ocupou cargos de liderança na BlackRock, Amazon Web Services, Credit Suisse e Merrill Lynch, com experiência em fintech, infraestrutura de nuvem, gestão de ativos e banco de investimento. Essa trajetória lhe proporciona uma visão diferenciada sobre crescimento internacional, execução operacional e estratégia de produto. Ele possui MBA pela Stanford Graduate School of Business e bacharelado em Ciência da Computação pela Cornell University.
"A PayJoy está fazendo algo raro: construindo um negócio rentável, guiado por propósito, que amplia o acesso ao crédito para pessoas que historicamente ficaram fora do sistema financeiro formal", disse Canales. "Tendo construído minha carreira na interseção entre tecnologia, inclusão financeira e mercados emergentes, estou muito animado para ajudar a levar a PayJoy para seu próximo capítulo".
Sobre a PayJoy
A PayJoy amplia o acesso ao crédito em mercados emergentes por meio de financiamento no ponto de venda e produtos de crédito. Sua tecnologia proprietária de crédito com garantia permite que clientes sem histórico construam estabilidade financeira de forma responsável e participem plenamente da economia moderna. Com uso avançado de machine learning, ciência de dados e IA antifraude, a PayJoy já financiou mais de US$ 3,5 bilhões em empréstimos para mais de 19 milhões de pessoas em 9 países e conta com mais de 1.000 colaboradores em todo o mundo. Para mais informações, acesse https://www.payjoy.com/
Contato: [email protected]
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FONTE PayJoy
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