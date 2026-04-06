PayJoy nomeia Iván Canales como Chief Revenue Officer e inicia nova fase de crescimento

Ex-líder do Nubank México irá impulsionar a expansão em mercados emergentes

SAN FRANCISCO, 6 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A PayJoy, uma das principais empresas de serviços financeiros em mercados emergentes, anunciou hoje a nomeação de Iván Canales como Chief Revenue Officer. Na função, Canales será responsável por liderar a estratégia global de receita da empresa, com foco em acelerar o crescimento, aprofundar a penetração de mercado e expandir para novas geografias.

Iván Canales

"Iván traz um histórico comprovado na expansão de plataformas financeiras de alto crescimento em mercados complexos", disse Doug Ricket, CEO da PayJoy. "Sua experiência em impulsionar o crescimento de clientes, construir equipes de alta performance e operar em ambientes regulados será fundamental à medida que fortalecemos nossa plataforma de receita e expandimos em mercados emergentes".

Como Country Manager da Nubank México, Canales lançou o primeiro produto da empresa no país, expandiu o negócio para mais de 12 milhões de clientes e ajudou a conduzir a evolução da companhia de uma Sociedad Financiera Popular (Sofipo) para uma das instituições financeiras mais relevantes do México. Liderando a execução go-to-market, o desenvolvimento de equipes e a navegação regulatória, posicionou o Nu México como uma força relevante no setor financeiro do país.

Antes do Nubank, Canales ocupou cargos de liderança na BlackRock, Amazon Web Services, Credit Suisse e Merrill Lynch, com experiência em fintech, infraestrutura de nuvem, gestão de ativos e banco de investimento. Essa trajetória lhe proporciona uma visão diferenciada sobre crescimento internacional, execução operacional e estratégia de produto. Ele possui MBA pela Stanford Graduate School of Business e bacharelado em Ciência da Computação pela Cornell University.

"A PayJoy está fazendo algo raro: construindo um negócio rentável, guiado por propósito, que amplia o acesso ao crédito para pessoas que historicamente ficaram fora do sistema financeiro formal", disse Canales. "Tendo construído minha carreira na interseção entre tecnologia, inclusão financeira e mercados emergentes, estou muito animado para ajudar a levar a PayJoy para seu próximo capítulo".

Sobre a PayJoy

A PayJoy amplia o acesso ao crédito em mercados emergentes por meio de financiamento no ponto de venda e produtos de crédito. Sua tecnologia proprietária de crédito com garantia permite que clientes sem histórico construam estabilidade financeira de forma responsável e participem plenamente da economia moderna. Com uso avançado de machine learning, ciência de dados e IA antifraude, a PayJoy já financiou mais de US$ 3,5 bilhões em empréstimos para mais de 19 milhões de pessoas em 9 países e conta com mais de 1.000 colaboradores em todo o mundo. Para mais informações, acesse https://www.payjoy.com/

Contato: [email protected]

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FONTE PayJoy