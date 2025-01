Pele acneica no verão: como curtir o calor sem deixar de lado o skincare?

Aprenda a cuidar da pele para evitar oleosidade, poros obstruídos, espinhas e manchas

SÃO PAULO, 22 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- O verão é uma das épocas mais aguardadas do ano. Porém, para quem tem pele com tendência à acne, é essencial adotar cuidados específicos. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD)1, deve-se dar uma atenção especial à chamada acne solar, uma condição provocada pela combinação de fatores como o aumento da oleosidade da pele, sudorese, uso inadequado de filtros solares e a própria exposição à radiação solar.

Sendo assim, com a chegada do verão, é essencial seguir alguns cuidados para manter a saúde da pele acneica. A Dra. Juliana Martins (CRMO-PA10187), médica dermatologista e membro da SBD, reforça que os cuidados devem ser redobrados nesta época do ano. "O calor e a umidade podem intensificar a produção de sebo, levando ao surgimento de cravos e espinhas. Uma rotina de skincare prática e eficaz é indispensável para evitar problemas", afirma a especialista.

Veja abaixo algumas dicas da Dra. Juliana sobre ter uma rotina de skincare adequada para pele acneica durante o verão:

1 – Limpeza suave e eficaz

Inicie e termine o dia lavando o rosto com um sabonete específico para peles oleosas, preferencialmente com ativos como ácido salicílico. "Esse ingrediente é um excelente aliado no controle da oleosidade, pois tem a capacidade de penetrar nos poros e dissolver os cravos e impurezas acumuladas, evitando obstruções. Além disso, o ácido salicílico possui propriedades anti-inflamatórias que ajudam a reduzir a vermelhidão e a inflamação das lesões acneicas, sem causar ressecamento ou irritação", explica a médica.

2 – Hidratação leve

De acordo com Dra. Juliana, mesmo peles oleosas precisam de hidratação, pois a falta de água pode levar ao aumento da produção de sebo, agravando problemas como acne. Por isso, é essencial usar hidratantes específicos para pele oleosa, que ofereçam hidratação sem sobrecarregar a pele. Optar por produtos matificantes é uma boa escolha, já que eles ajudam a controlar a oleosidade ao longo do dia, mantendo a pele com aspecto fresco e equilibrado.

3 – Proteção solar indispensável

Ao escolher o protetor solar para pele acneica, evite fórmulas que possam obstruir os poros. Optar por protetores com toque seco ou base aquosa é fundamental, pois esses tipos de produtos são mais leves e menos propensos a causar acne. Prefira versões não comedogênicas, ou seja, que não bloqueiem os poros, para prevenir o surgimento de espinhas.

4 – Cuidados pontuais

Para cuidar de lesões de acne de forma eficaz, a dermatologista recomenda apostar em produtos com ingredientes como peróxido de benzoíla, que possui forte ação anti-inflamatória e antibacteriana. "Esse ativo penetra nos poros e combate as bactérias causadoras da acne, ajudando a reduzir a inflamação e a quantidade de espinhas ativas. Além disso, o peróxido de benzoíla auxilia na prevenção de novas lesões ao desobstruir os poros e controlar a oleosidade excessiva", afirma a dermatologista.

5 – Esfoliação com moderação

A esfoliação pode ser realizada uma ou duas vezes por semana, utilizando produtos com microesferas de sílica, que ajudam a remover as células mortas da pele de forma suave, sem causar irritações. Esse processo é fundamental para prevenir a obstrução dos poros, promovendo uma pele mais limpa e renovada. "No entanto, é importante evitar esfoliar a pele antes da exposição ao sol, pois a esfoliação pode tornar a pele mais sensível e vulnerável aos danos causados pelos raios UV", alerta Dra. Juliana.

Seguir essa rotina proposta pela especialista ajuda a proteger a pele acneica dos efeitos do calor e da umidade no verão. Para personalizar os cuidados, consulte um dermatologista que possa indicar os melhores ativos e concentrações para a sua pele.

Conheça abaixo alguns produtos que podem ajudar no passo a passo sugerido acima:

Cetaphil® Oil Control Sabonete de Limpeza Profunda apresenta uma fórmula avançada, que oferece 81% de redução da oleosidade da pele imediatamente após o uso2*, controlando-a por 14 horas3. Além do ácido salicílico, a fórmula apresenta ingredientes como extrato de chá branco e aloe vera.

Cetaphil® Oil Control Gel de Limpeza Facial possui fórmula inovadora, com uma combinação de niacinamida (vitamina B3) e pantenol (pró-vitamina B5), que limpa profundamente a pele oleosa e reduz os poros sem retirar a hidratação natural da pele4. Clinicamente testado, traz uma redução na aparência dos poros após 28 dias de uso5.

Cetaphil® Oil Control Hidratante Matificante Antimanchas possui uma fórmula avançada que contribui para o controle da oleosidade. Além de 98% dos usuários sentirem alívio no ressecamento imediatamente após o uso6**, oferece 48 horas7 de hidratação e 95% dos usuários perceberam o tom da pele mais uniforme e menos vermelho após 7 dias de uso8**.

Cetaphil® Oil Control Sérum Tripla Ação para Controle de Oleosidade combina ingredientes que ajudam a reduzir as manchas causadas pela acne e acalmam a pele9. Em apenas 7 dias10, o sérum demonstra resultados notáveis, melhorando significativamente a textura da pele, reduzindo a vermelhidão e a aparência dos poros11.

Dermotivin® Salix Sabonete, com ácido salicílico em sua fórmula, possui uma ação secativa antiacne***, combate cravos e espinhas e promove a desobstrução dos poros12, ideal para quem possui a pele muito oleosa e acneica, controla a oleosidade por até 9 horas13.

Dermotivin® Benzac Oil Control Sabonete Líquido tem efeito adstringente14, evita cravos e espinhas15 e reduz a oleosidade e o excesso de brilho16****. Uma opção interessante que pode contribuir com a rotina dos adolescentes.

Dermotivin® Benzac Oil Control Hidratante Matificante promove hidratação por 24 horas17, enquanto reduz a oleosidade por 12 horas18*****. Além disso, 89,7% dos usuários notaram que o produto é rapidamente absorvido pela pele19******, ótimo para quem gosta de manter a pele mais sequinha.

Os Géis de Tratamento Antiacne Dermotivin® Benzac podem ser opções para esses casos. Eles estão disponíveis nas versões 5% e 10%, e oferecem ação anti-inflamatória, diminuindo as espinhas20-22. Além disso, também eliminam 94% das bactérias que causam acne, em 1 semana23*******.

DERMOTIVIN BENZAC 5% e 10% (peróxido de benzoíla) é indicado para o tratamento tópico da acne. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. DERMOTIVIN® 5% e 10% SÃO MEDICAMENTOS. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA (Rotulagem). MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC Nº 199/2006. AFE Nº 1.02916.7

Dermotivin® Scrub Sabonete Esfoliante Facial é indicado para todos os tipos de pele. Contém microesferas de sílica, que esfoliam a pele e removem as células mortas24. Em sua fórmula, também há bisabolol, um composto que acalma a pele24. Como resultado, proporciona uma pele mais uniforme, deixando uma agradável sensação de limpeza profunda********. Além disso, Dermotivin Scrub é o esfoliante facial mais prescrito por dermatologistas*********.

Vale ressaltar que, antes de iniciar os cuidados com qualquer ativo, é essencial seguir as orientações de um médico dermatologista.

