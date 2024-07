Pele ressecada no inverno: saiba como hidratar a região dos olhos e das mãos

Dermatologista explica o que acontece com a pele nos dias mais frios e secos, destacando a importância do uso de dermocosméticos e ácido hialurônico injetável durante esse período

SÃO PAULO, 24 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- O inverno traz consigo uma série de desafios para a saúde da nossa pele, especialmente para a área ao redor dos olhos, onde o tecido é mais delicado e fino, e nas mãos, devido à exposição frequente ao clima externo. A baixa umidade do ar, os ventos frios e a preferência por banhos mais quentes podem contribuir significativamente para o ressecamento cutâneo, deixando assim essas regiões ásperas, desidratadas e propensas a irritações.

Sendo assim, para manter a pele dessas áreas hidratada e saudável durante os meses mais frios, é essencial adotar uma rotina de cuidados específica e eficaz.

Por que a pele resseca no inverno?

De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD)1, a baixa umidade do ar e as temperaturas mais frias levam à diminuição na transpiração corporal. Esses fatores fazem com que a pele fique mais seca. Além disso, nesta época, é comum tomarmos banhos mais quentes, que provocam a remoção da oleosidade natural de forma mais intensa, diminuindo o manto lipídico que retém a umidade da pele.

Ainda segundo a SBD, tanto a pele do rosto quanto a do corpo estão sujeitas ao ressecamento no inverno. O clima frio e seco pode deixá-las com aspecto esbranquiçado, o que indica a desnaturação das proteínas.

Como hidratar a região dos olhos?

Conversamos com a médica dermatologista Sâmela Rosique (CRM-RO3527) e ela nos trouxe algumas dicas para resolver este problema.

"A escolha de produtos adequados é crucial para cuidar da área delicada dos olhos. O ideal é optar por cremes hidratantes específicos, formulados para serem suaves e não irritantes. Ingredientes, como niacinamida e pantenol, que protegem e restauram a barreira cutânea, promovendo ação calmante e clareadora são boas soluções. Ao aplicar, use movimentos suaves com o dedo anelar para evitar pressionar demais a pele fina ao redor dos olhos. É importante manter a hidratação contínua ao longo do dia, reaplicando o creme quando necessário, especialmente após a limpeza facial ou se sentir a pele ressecada", explica a médica.

A influenciadora e apresentadora Bruna Unzueta é uma das adeptas a esse processo de hidratação na região dos olhos. "Durante o inverno, acho superimportante manter a região dos olhos bem hidratada para evitar o ressecamento e a irritação. A pele ao redor dos olhos é muito sensível e precisa de cuidados especiais. Eu costumo usar o Cetaphil Optimal Hydration Sérum Renovador Área dos Olhos e outros séruns da marca, que ajudam a manter a umidade, proteger essa área delicada e ainda ajudam a melhorar a textura da pele", reforça.

Abaixo algumas opções de séruns que podem contribuir para manter a região dos olhos hidratada.

Cetaphil Optimal Hydration Sérum Renovador Área dos Olhos, com apenas 28 dias de uso, melhora a aparência das olheiras, das bolsas e das rugas, assim como também oferece luminosidade e firmeza ao contorno dos olhos1. Dermatologicamente testado2 e clinicamente comprovado para ser suave em peles sensíveis, apresenta exclusivo Complexo HydroSensitiv™ com blue daisy, um ingrediente natural calmante.

Cetaphil Healthy Renew Sérum para Olhos ajuda na redução de 12% da aparência das linhas finas e rugas3, auxilia na melhora da luminosidade e uniformização do tom da pele4.

Como hidratar as mãos?

Para além dos dermocosméticos, Dra. Sâmela Rosique indica a aplicação de um skinboosters, ácido hialurônico injetável que ajuda a hidratar a pele profundamente. "Os skinboosters evitam essa perda de água, formando reservatórios de ácido hialurônico, componente essencial para manter nossa pele hidratada, com viço, elasticidade e luminosidade", comenta a médica.

Uma das opções disponíveis no mercado é o Restylane® SkinboostersTM, que melhora os 6 aspectos principais de qualidade da pele5-8: brilho, tom, textura, maciez, linhas finas e rugas, cicatrizes de acne e poros, com resultados duradouros de até 15 meses**6. Ele ajuda a promover o rejuvenescimento das mãos restaurando a estrutura, hidratação e elasticidade da pele6.

Uma das adeptas a este tipo de tratamento é a apresentadora Sabrina Sato. "Esse é um detalhe que não escondo de ninguém. Restylane® SkinboostersTM tem sido um verdadeiro salvador para as minhas mãos, especialmente durante o inverno. Ele melhora significativamente a hidratação da pele, prevenindo o ressecamento e deixando minhas mãos macias e suaves. Recomendo para quem busca uma solução eficaz para manter a pele bem cuidada o ano todo", comenta.

Vale lembrar que cada pele é única, por isso, antes de utilizar qualquer produto, é importante consultar um dermatologista e entender quais são os cuidados adequados às suas necessidades. No caso de Restylane®, a aplicação deve ser feita por um profissional de saúde habilitado à prática de estética injetável. Saiba mais em https://www.galdermaaesthetics.com.br/ e www.cetaphil.com.br

