PEPSI® ANUNCIA JACK GREALISH COMO NOVO EMBAIXADOR GLOBAL DA MARCA EM PARCERIA DE PLURIANUAL

O craque de futebol será protagonista da próxima campanha da Pepsi®, que promete oferecer momentos de alegria aos torcedores de futebol

Jack se une ao time de embaixadores globais da Pepsi®, including estrelas como Vini Jr., Son Heung -min e Leah Williamson

LONDRES, 26 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Pepsi® acaba de anunciar o craque Jack Grealish como seu novo embaixador global, em parceria plurianual.

O craque vai liderar a próxima campanha mundial de futebol da Pepsi®, que será anunciada em breve. A campanha vai reforçar a sua abordagem de assinatura ao futebol, através de experiências inéditas e imperdíveis para os torcedores de futebol do Brasil e do mundo que desejam desfrutar mais do belo jogo.

Jack Grealish se junta ao time de embaixadores que já conta com craques como o atacante Vinicius Jr., o meia-atacante Son Heung-min e a zagueira Leah Williamson.

O quarteto de estrelas irá brilhar na próxima campanha publicitária global da marca, enquanto disputam por supremacia do futebol de rua. Jack e a Pepsi® têm muitos planos pela frente para trazer a paixão do futebol para os fãs ao longo do ano, focando na alegria que ele sente ao jogar o bonito esporte.

"Estou muito animado em me tornar embaixador global da Pepsi®", disse Grealish. "A marca tem uma grande história de parcerias com os maiores nomes do futebol. Estou entusiasmado de fazer parte da sua missão de levar mais alegria e emoção aos torcedores de futebol ao redor do mundo e encorajá-los a jogar este belo esporte."

Eric Melis, vice-presidente de Marketing Global de Bebidas da PepsiCo., reforçou: "Jack é um jogador admirado mundialmente por seu talento e o prazer que tem no esporte. Na Pepsi®, celebramos aqueles que personificam nossa atitude dentro e fora de campo. Estamos muito felizes em tê-lo como parte da família Pepsi®, e mal podemos esperar para ele nos apoiar em trazer mais alegria aos fãs de futebol do mundo todo."

Sobre a PepsiCo

Os produtos da PepsiCo são apreciados pelos consumidores mais de um bilhão de vezes por dia em mais de 200 países e territórios em todo o mundo.

A PepsiCo gerou mais de US$ 91 bilhões em receita líquida em 2023, impulsionada por um portfólio complementar de bebidas e alimentos que inclui Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi, Mountain Dew, Quaker e SodaStream.

O portfólio de produtos da PepsiCo inclui uma ampla gama de alimentos e bebidas saborosas, incluindo muitas marcas icônicas que geram mais de US$1 bilhão cada em vendas anuais estimadas no varejo.

O pep+ é nossa transformação estratégica de ponta a ponta que coloca a sustentabilidade e o capital humano no centro de como criaremos valor e crescimento, operando dentro dos limites planetários e inspirando mudanças positivas para o planeta e as pessoas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2397883/PepsiCo_Jack_Grealish.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2397884/PepsiCo_Jack_Grealish_Promo.jpg

