تُعلن PEPSI® عن تعيين نجم كرة القدم جاك غريليش سفيرًا عالميًا للعلامة التجارية في شراكة مُتعددة السنوات.

سَيشغل النجم مكانة بارزة في حملة بيبسي القادمة لِكرة القدم حيث تواصل Pepsi ® توفير المُتعة لِعُشاقها "المتعطّشين للمزيد"

ينضم جاك إلى مجموعة سفراء بيبسي العالميين الزاخرة بالنجوم، بما فيهم فينيسيوس جونيور وسون هيونغ مين وليا ويليامسون

لندن, 26 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- كشفت بيبسي اليوم عن تعاقُدها مع أحدث سفراء علامتها التجارية العالميين، جاك غريليش، وهذا في صفقة تمتد لِعدة سنوات.

سَيلعب جاك دورًا حيويًا في حملة بيبسي العالمية لِكرة القدم التي سيتم الإعلان عنها قريبًا. سَترتكز الحملة على مُقاربة بيبسي المُميزة والفريدة بها في مجال كرة القدم من خلال خلق تجارب غير مُتوقعة وغير مسبوقة لِعُشاقها في جميع أنحاء العالم الذين يسعون دومًا لتحقيق مزيد من المُتعة.

ينضم جاك إلى قائمة بيبسي التي تضُم مواهب مُعترف بها على الصعيد العالمي، بما فيهم فينيسيوس جونيور وسون هيونغ مين وليا ويليامسون.

ومن المُرتقب أن يظهر اللاعبون الأربعة في حملة بيبسي الإعلانية العالمية القادمة، حيث سَيتنافسون على السيادة في كرة قدم الشوارع. كما لدى بيبسي وجاك مُخططات عديدة لِجلب مُتعة كرة القدم للجماهير على مدار السنة والتي تقوم على تعطشه لِمتعة مُمارسة هذه اللعبة الجميلة.

وعلّق جاك غريليش قائلاً: "أنا مُتحمس للغاية لِعقد شراكة مع بيبسي كسفير عالمي للعلامة التجارية. تتمتّع بيبسي بتاريخ عريق في العمل مع أكبر الأسماء في عالم كرة القدم، وأنا مُتحمس لانضمامي إلى مُهمتِهم في تحقيق المُتعة للجماهير حول العالم وتشجيع الجميع على لعِب هذه اللعبة الجميلة!"

وصرّح إريك ميليس، نائب رئيس التسويق العالمي للعلامة التجارية، قسم المشروبات الغازية الخفيفة لدى شركة بيبسيكو: "تتجلى شُهرة جاك على نطاق عالمي بفضل مهاراته المذهلة في كرة القدم والاستمتاع الذي يستمدُّه من لعب هذه اللعبة. في بيبسي نحتفل بالأفراد الذين يُجسّدون قيمنا داخل وخارج الميدان، ونتطلّع بشوق لِدعمه في تقديم مزيد من المُتعة لِمحبي كرة القدم حول العالم كجزء من عائلة بيبسي."

نبذة عن شركة بيبسيكو

يَستمتع المُستهلكون في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم بمنتجات بيبسيكو أكثر من مليار مرة في اليوم، وحقّقت الشركة أكثر من 91 مليار دولار من صافي الإيرادات في عام 2023، مع مجموعة من الأغذية والمشروبات المُكمّلة التي تضُم ليز ودوريتوس وتشيتوس وجاتوريد وبيبسي كولا وماونتن دو وكويكر وصودا ستريم. كما تتضمّن مُنتجات بيبسيكو مجموعة واسعة من الأطعمة والمشروبات اللذيذة، بما في ذلك عدة علامات تجارية أيقونية تُدر أكثر من مليار دولار لِكل منها في مبيعات التجزئة السنوية التقديرية.

تتمثل رؤيتنا في تحويل بيبسيكو إلى الشركة الرائدة عالميًا في مجال الأغذية والمشروبات من خلال تحقيق الفوز مع (pep+) (بيبسيكو الإيجابية). تُعتبر استراتيجية (pep+) تحولاً استراتيجيا شاملاً يضع الاستدامة والموارد البشرية في صميم كيفية إنشائنا للقيمة وتحقيق النمو من خلال العمل في احترام للحدود الكوكبية وإلهام التغيير الإيجابي لفائدة الكوكب والناس. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضّل بزيارة www.pepsico.com، وتابعنا على X (Twitter)، وInstagram، وFacebook، وLinkedIn عبر @PepsiCo.

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