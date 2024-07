Pesquisa de mercado global: China é líder mundial no uso de IA generativa, enquanto os EUA lideram em implementação completa

O que isso significa em termos de impacto econômico global da IA e da GenAI? Em um relatório de 2023, a McKinsey estima que a GenAI pode adicionar o equivalente a US$ 2,6 trilhões a US$ 4,4 trilhões anualmente em uma variedade de casos de uso. Isso é comparável ao PIB total do Reino Unido em 2021. Esse impacto aumentaria a influência geral da inteligência artificial em 15% a 40%.

Considerando essas implicações econômicas, o SAS e a Coleman Parkes entrevistaram 1.600 tomadores de decisão nos principais mercados globais. Os entrevistados trabalham em uma variedade de indústrias, incluindo bancos, seguros, setor público, ciências da vida, saúde, telecomunicações, manufatura, varejo, energia e serviços públicos, e serviços profissionais. As menores organizações pesquisadas empregam uma força de trabalho de 500 a 999 pessoas, e as maiores empregam mais de 10.000.

Saiba mais no relatório de pesquisa completo e no painel de dados interativo.

"Embora a China possa liderar nas taxas de adoção de GenAI, maior adoção não significa necessariamente implementação eficaz ou melhores retornos", diz Stephen Saw, Diretor Administrativo da Coleman Parkes. "Na verdade, os EUA estão à frente na corrida, com 24% das organizações tendo implementado completamente a GenAI, comparado a 19% na China."

Regiões globais avançam com a IA generativa

Os destaques dos resultados da pesquisa global indicam que diferentes regiões estão adotando a GenAI de forma significativa, mas em ritmos variados.

"Com qualquer nova tecnologia, as organizações devem navegar por uma fase de descoberta, separando o hype da realidade, para entender a complexidade das implementações no mundo real dentro da empresa. Alcançamos esse momento com a IA Generativa", diz Bryan Harris, Vice-Presidente Executivo e CTO do SAS. "À medida que deixamos para trás o ciclo de hype, o foco agora é implementar a GenAI de forma deliberada e entregar resultados empresariais consistentes e confiáveis"

Onde as regiões se classificam no uso e implementação completa da IA Generativa nos processos de suas organizações?

América do Norte: 20%

Ásia-Pacífico: 10%

América Latina: 8%

Norte da Europa: 7%

Sudoeste e leste da Europa: 7%

Quais regiões implementaram políticas de uso de IA generativa?

Ásia-Pacífico: 71%

América do Norte: 63%

Sudoeste e leste da Europa: 60%

Norte da Europa: 58%

América Latina: 52%

Até que ponto aqueles que planejam investir em IA generativa no próximo ano fiscal têm um orçamento exclusivo?

Ásia-Pacífico: 94%

Norte da Europa: 91%

Sudoeste e leste da Europa: 91%

América do Norte: 89%

América Latina: 84%

Nota: América do Norte compreende os Estados Unidos e o Canadá; América Latina inclui Brasil e México; Norte da Europa inclui Reino Unido/Irlanda, Suécia, Noruega, Finlândia e Dinamarca; Sudoeste e leste da Europa é composta por França, Alemanha, Itália, Benelux, Espanha e Polônia; e Ásia-Pacífico abrange Austrália, China, Japão e Emirados Árabes Unidos/Arábia Saudita.

Indústrias e divisões funcionais adotam a IA generativa em diferentes ritmos

Sabine VanderLinden, CEO e sócia de investimento da Alchemy Crew, vê muito potencial para indústrias que investem na GenAI. "O futuro dos negócios está sendo remodelado pela IA generativa," diz ela. "De fato, a integração da GenAI nos processos empresariais – desde perfis dinâmicos em marketing até seguros de precisão em sinistros – oferece oportunidades incomparáveis de eficiência, personalização e visão estratégica. Adotar essa tecnologia é essencial para se manter à frente em um mercado altamente incerto e imprevisível."

Quando divididos em segmentos industriais, os dados mostram que os bancos e as seguradoras estão à frente de outras indústrias em termos de incorporação da GenAI nas operações diárias de negócios em uma variedade de métricas. As principais conclusões estão abaixo.

Como as indústrias específicas se classificam em termos de implementação completa da IA generativa e de sua incorporação nos processos regulares de negócios?

Bancos: 17%

Telecomunicações: 15%

Seguros: 11%

Ciências da vida: 11%

Serviços profissionais: 11%

Varejo: 10%

Setor público: 9%

Saúde: 9%

Fabricação: 7%

Energia e utilidades: 6%

Quais indústrias indicam que já usam IA generativa diariamente, em alguma medida?

Telecomunicações: 29%

Varejo: 27%

Bancos: 23%

Serviços profissionais: 23%

Seguros: 22%

Ciências da vida: 19%

Cuidados de saúde: 17%

Energia e utilidades: 17%

Fabricação: 16%

Setor público: 13%

Quais departamentos dentro das organizações estão usando ou planejando usar GenAI?

Vendas: 86%

Marketing: 85%

TI: 81%

Finanças: 75%

Produção: 75%

Early adopters estão encontrando muitos obstáculos no uso e implementação da IA generativa

O principal desafio que as organizações enfrentam para colocar a GenAI em uso rotineiro é a falta de uma estratégia clara.

Apenas 9% dos líderes que responderam à pesquisa indicam estar extremamente familiarizados com a adoção da GenAI em suas organizações. Dos respondentes cujas organizações implementaram totalmente a IA generativa, apenas 25% dizem estar extremamente familiarizados com a estratégia de adoção da sua organização. Mesmo os tomadores de decisão responsáveis por investimentos em tecnologia não estão familiarizados com a IA – incluindo aqueles em organizações que estão à frente na curva de adoção.

Nove em cada dez tomadores de decisão seniores em tecnologia admitem que não entendem completamente a GenAI e seu potencial para afetar processos de negócios. Com 45%, os CIOs lideram o grupo de executivos que entendem a estratégia de adoção de IA de suas organizações. Mas apenas 36% dos Chief Technology Officers (CTOs) dizem estar completamente a par.

No entanto, apesar dessa lacuna de entendimento, a maioria das organizações (75%) afirma ter reservado orçamentos para investir em GenAI no próximo ano fiscal.

Outros desafios que as organizações enfrentam incluem:

Dados

À medida que as organizações adotam a GenAI, percebem que não possuem dados suficientes para ajustar modelos de linguagem de grande escala (LLMs). Percebem também - uma vez que estão em fase avançada de implementação - que lhes faltam as ferramentas apropriadas para implementar a IA com sucesso. Os líderes de TI das organizações estão preocupados principalmente com a privacidade dos dados (76%) e a segurança dos dados (75%).



À medida que as organizações adotam a GenAI, percebem que não possuem dados suficientes para ajustar modelos de linguagem de grande escala (LLMs). Percebem também - uma vez que estão em fase avançada de implementação - que lhes faltam as ferramentas apropriadas para implementar a IA com sucesso. Os líderes de TI das organizações estão preocupados principalmente com a privacidade dos dados (76%) e a segurança dos dados (75%). Regulação

Apenas um décimo das organizações diz estar totalmente preparada para cumprir as futuras regulamentações de IA. Um terço das organizações que fizeram a implementação completa acreditam que podem cumprir as regulamentações. Apenas 7% estão fornecendo um alto nível de treinamento sobre governança de GenAI. E apenas 5% possuem um sistema confiável para medir os riscos de viés e privacidade nos LLMs.

Embora existam obstáculos, alguns dos primeiros adotantes já experimentaram benefícios significativos: 89% relatam uma melhora na experiência e satisfação dos funcionários; 82% dizem que estão economizando nos custos operacionais; e 82% afirmam que a retenção de clientes está maior.

Acompanhe as últimas notícias do SAS seguindo @SASsoftwareNews no X/Twitter.

Sobre o SAS

O SAS é líder global em dados e IA. Com o software SAS e soluções específicas do setor, as organizações transformam dados em decisões confiáveis. O SAS lhe dá THE POWER TO KNOW®.

O SAS e todos os outros nomes de produtos ou serviços do SAS Institute Inc. são marcas registradas ou marcas comerciais do SAS Institute Inc. nos EUA e em outros países. ® indica registro nos EUA. Outros nomes de marcas e produtos são marcas comerciais de suas respectivas empresas. Copyright © 2024 SAS Institute Inc. Todos os direitos reservados.

Contato Editorial:

Laura Fleek Brumley

[email protected]

214-803-6692

sas.com/news

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2453947/SAS_tw_genai_global_survey__1.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2453948/SAS_Newswire_GenAI.jpg

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/2453949/SAS_race_to_success_with_generative_ai_113909.pdf

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1250367/4795666/SAS_v1_Logo.jpg

FONTE SAS