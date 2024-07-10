全球市場研究：中國在生成式人工智能應用方面領先全球，美國則在全面實施方面略勝一籌

鑒於這重大的經濟影響，SAS聯同Coleman Parkes 訪問了全球主要市場1,600 名來自銀行、保險、公營機構、生命科學、醫療保健、電訊、製造業、零售、能源及公用事業，以及專業服務等多個行業的決策者。當中，規模最小的受訪機構聘用 500 至 999 名員工，而規模最大的則有超過 10,000 名員工。

如欲進一步了解有關詳情，請參閱完整研究報告及互動數據儀表板。

Coleman Parkes 董事總經理 Stephen Saw 表示：「儘管中國在GenAI使用率上領先，但較高的使用率並不一定等於能有效實施或取得更好回報。事實上，美國在這方面則略勝一籌，有達 24% 的受訪機構已全面實施及使用GenAI技術，相比中國的19%。」

全球各地區透過應用GenAI迅速發展 這項全球調查結果的重點包括：多項指標均顯示不同地區已展開GenAI之旅，並以有意義的方式開始應用相關技術，只是步伐不一。

SAS 執行副總裁兼技術總監 Bryan Harris 表示：「對於任何新興科技，機構定必經歷探索的階段，須分辨市場上的炒作與現實應用層面的區別，才能了解企業在實際實施上所面臨的複雜性。GenAI的發展已踏入這個階段，隨着這股熱潮退卻後，我們現在必需有目的地實施GenAI技術，確保實現持續及可靠的商業成果。」

各地區機構在其營運流程中全面使用及實施GenAI的排名：

北美：20%

亞太區：10%

拉丁美洲：8%

北歐：7%

西南歐及東歐：7%

已實施GenAI使用政策的地區：

亞太區：71%

北美：63%

西南歐及東歐：60%

北歐：58%

拉丁美洲：52%

計劃在下個財政年度投資GenAI並訂立相關預算的機構：

亞太區：94%

北歐：91%

西南歐及東歐：91%

北美：89%

拉丁美洲：84%

註：北美包括美國及加拿大；拉丁美洲包括巴西及墨西哥；北歐包括英國／愛爾蘭、瑞典、挪威、芬蘭及丹麥；西南歐及東歐包括法國、德國、意大利、比荷盧聯盟、西班牙及波蘭；亞太區包括澳洲、中國、日本及阿拉伯聯合酋長國／沙特阿拉伯。

各行業及職能部門以不同步伐採用GenAI Alchemy Crew 行政總裁兼創投合夥人 Sabine VanderLinden 看好投資GenAI行業的發展前景，並表示：「GenAI正重塑未來的商業。事實上，將GenAI技術整合至不同的業務流程，由市場推廣項目的動態效能分析以至精確的保險索償，可有效提升營運效率、個人化體驗及策略遠見，帶來前所未有的商機。在這個充滿不確定性及無法預測的競爭環境中，企業必須採用GenAI技術，方能脫穎而出。」

數據顯示，按行業細分，銀行及保險業在各項日常業務營運中應用GenAI的各項指標上均領先其他行業。以下是調查結果的重點。

不同行業在全面實施GenAI並完全應用於日常業務流程中的排名：

銀行：17%

電訊：15%

保險：11%

生命科學：11%

專業服務：11%

零售：10%

公營機構：9%

醫療：9%

製造業：7%

能源及公用事業：6%

在日常營運中某種程度上使用GenAI的行業：

電訊：29%

零售：27%

銀行：23%

專業服務：23%

保險：22%

生命科學：19%

醫療保健：17%

能源及公用事業：17%

製造業：16%

公營機構：13%

機構內正在使用或計劃使用GenAI的部門：

銷售：86%

市場推廣：85%

資訊科技：81%

財務：75%

生產：75%

早期採用者在應用及實施GenAI時面對重重挑戰 機構在日常營運流程中應用GenAI時的最大挑戰是缺乏明確策略。

只有 9% 受訪的領導者表示他們非常熟悉其機構採用GenAI的情況。在已全面實施GenAI機構任職的受訪者中，只有 25% 表示他們對其機構採用GenAI的策略瞭如指掌。由此可見，即使是負責技術投資的決策者亦不太熟悉AI，包括於這項技術應用領先機構任職的決策者。

總括而言，10 名高級技術決策者中，有九名表示他們並不完全了解GenAI及其影響業務流程的潛力。其中有45% 的資訊總監（CIO）了解其機構採用AI的策略，但只有 36% 的科技總監（CTO）表示他們完全掌握相關情況。

儘管存在這種理解上的差距，大多數機構（75%） 表示已預留預算在下個財政年度投資GenAI。

機構面對的其他挑戰包括：

數據

機構在採用GenAI時，發現缺乏足夠的數據對大型語言模型（LLM）進行微調。但當實際部署時，亦會意識到缺乏合適的工具以成功實施AI。而機構的資訊科技領導者所面對的主要挑戰是數據私隱（76%）及數據安全（75%）。

法規

只有十分之一的機構表示仍未有充足準備遵循未來AI相關的法規。三分之一已全面實施AI的機構認為能夠緊遵相關法規要求，但只有7% 的機構正在提供有關GenAI管治的高水平培訓，更只有 5% 的機構配備可靠系統評估LLM的偏差及私隱風險。

儘管機構在AI應用上存在不少挑戰，部份早期採用者已獲得滿意的成果：89% 表示員工的工作體驗及滿意度有所提升；82% 表示能夠節省營運成本；82% 表示客戶保留率有所提高。

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