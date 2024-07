全球市場研究：中國在生成式人工智能應用方面領先全球，美國則在全面實施方面略勝一籌

鑒於這重大的經濟影響,SAS聯同Coleman Parkes 訪問了全球主要市場1,600 名來自銀行、保險、公營機構、生命科學、醫療保健、電訊、製造業、零售、能源及公用事業,以及專業服務等多個行業的決策者。當中,規模最小的受訪機構聘用 500 至 999 名員工,而規模最大的則有超過 10,000 名員工。

Coleman Parkes 董事總經理 Stephen Saw 表示:「儘管中國在GenAI使用率上領先,但較高的使用率並不一定等於能有效實施或取得更好回報。事實上,美國在這方面則略勝一籌,有達 24% 的受訪機構已全面實施及使用GenAI技術,相比中國的19%。」

全球各地區透過應用GenAI迅速發展 這項全球調查結果的重點包括:多項指標均顯示不同地區已展開GenAI之旅,並以有意義的方式開始應用相關技術,只是步伐不一。

SAS 執行副總裁兼技術總監 Bryan Harris 表示:「對於任何新興科技,機構定必經歷探索的階段,須分辨市場上的炒作與現實應用層面的區別,才能了解企業在實際實施上所面臨的複雜性。GenAI的發展已踏入這個階段,隨着這股熱潮退卻後,我們現在必需有目的地實施GenAI技術,確保實現持續及可靠的商業成果。」

各地區機構在其營運流程中全面使用及實施GenAI的排名:

北美:20%

亞太區:10%

拉丁美洲:8%

北歐:7%

西南歐及東歐:7%

已實施GenAI使用政策的地區:

亞太區:71%

北美:63%

西南歐及東歐:60%

北歐:58%

拉丁美洲:52%

計劃在下個財政年度投資GenAI並訂立相關預算的機構:

亞太區:94%

北歐:91%

西南歐及東歐:91%

北美:89%

拉丁美洲:84%

註:北美包括美國及加拿大;拉丁美洲包括巴西及墨西哥;北歐包括英國/愛爾蘭、瑞典、挪威、芬蘭及丹麥;西南歐及東歐包括法國、德國、意大利、比荷盧聯盟、西班牙及波蘭;亞太區包括澳洲、中國、日本及阿拉伯聯合酋長國/沙特阿拉伯。

各行業及職能部門以不同步伐採用GenAI Alchemy Crew 行政總裁兼創投合夥人 Sabine VanderLinden 看好投資GenAI行業的發展前景,並表示:「GenAI正重塑未來的商業。事實上,將GenAI技術整合至不同的業務流程,由市場推廣項目的動態效能分析以至精確的保險索償,可有效提升營運效率、個人化體驗及策略遠見,帶來前所未有的商機。在這個充滿不確定性及無法預測的競爭環境中,企業必須採用GenAI技術,方能脫穎而出。」

數據顯示,按行業細分,銀行及保險業在各項日常業務營運中應用GenAI的各項指標上均領先其他行業。以下是調查結果的重點。

不同行業在全面實施GenAI並完全應用於日常業務流程中的排名:

銀行:17%

電訊:15%

保險:11%

生命科學:11%

專業服務:11%

零售:10%

公營機構:9%

醫療:9%

製造業:7%

能源及公用事業:6%

在日常營運中某種程度上使用GenAI的行業:

電訊:29%

零售:27%

銀行:23%

專業服務:23%

保險:22%

生命科學:19%

醫療保健:17%

能源及公用事業:17%

製造業:16%

公營機構:13%

機構內正在使用或計劃使用GenAI的部門:

銷售:86%

市場推廣:85%

資訊科技:81%

財務:75%

生產:75%

早期採用者在應用及實施GenAI時面對重重挑戰 機構在日常營運流程中應用GenAI時的最大挑戰是缺乏明確策略。

只有 9% 受訪的領導者表示他們非常熟悉其機構採用GenAI的情況。在已全面實施GenAI機構任職的受訪者中,只有 25% 表示他們對其機構採用GenAI的策略瞭如指掌。由此可見,即使是負責技術投資的決策者亦不太熟悉AI,包括於這項技術應用領先機構任職的決策者。

總括而言,10 名高級技術決策者中,有九名表示他們並不完全了解GenAI及其影響業務流程的潛力。其中有45% 的資訊總監(CIO)了解其機構採用AI的策略,但只有 36% 的科技總監(CTO)表示他們完全掌握相關情況。

儘管存在這種理解上的差距,大多數機構(75%) 表示已預留預算在下個財政年度投資GenAI。

機構面對的其他挑戰包括:

數據

機構在採用GenAI時,發現缺乏足夠的數據對大型語言模型(LLM)進行微調。但當實際部署時,亦會意識到缺乏合適的工具以成功實施AI。而機構的資訊科技領導者所面對的主要挑戰是數據私隱(76%)及數據安全(75%)。

法規

只有十分之一的機構表示仍未有充足準備遵循未來AI相關的法規。三分之一已全面實施AI的機構認為能夠緊遵相關法規要求,但只有7% 的機構正在提供有關GenAI管治的高水平培訓,更只有 5% 的機構配備可靠系統評估LLM的偏差及私隱風險。

儘管機構在AI應用上存在不少挑戰,部份早期採用者已獲得滿意的成果:89% 表示員工的工作體驗及滿意度有所提升;82% 表示能夠節省營運成本;82% 表示客戶保留率有所提高。

