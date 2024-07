Estudio Global de IA Generativa: China lidera a nivel mundial

¿Qué significa esto en términos del impacto económico global de la IA y de la GenAI? En un informe de 2023, McKinsey estimó que la GenAI podría agregar el equivalente a 2,6 billones de dólares a 4,4 billones de dólares anualmente en una gran variedad de casos prácticos. Lo que podría compararse con el PIB total del Reino Unido correspondiente a 2021. Este impacto aumentaría la influencia global de la inteligencia artificial entre un 15 % y un 40 %.

Tomando en cuenta estas implicaciones económicas, SAS y Coleman Parkes encuestaron a 1,600 tomadores de decisiones en los mercados globales clave, provenientes de una gran variedad de industrias tales como la banca, seguros, sector público, ciencias de la vida, salud, telecomunicaciones, manufactura, retail, energía y servicios profesionales. Las empresas pequeñas, encuestadas, tienen una fuerza laboral entre 500 y 999 personas, y las más grandes más de 10,000.

Más información disponible en el informe de investigación completo y un tablero de datos interactivo .

"Si bien China lidera en las tasas de adopción de la GenAI, esto no significa que una adopción mayor equivale a una puesta en operación eficaz o a mejores retornos", afirmó Stephen Saw, director ejecutivo de Coleman Parkes. "De hecho, Estados Unidos está a la delantera en la carrera, pues el 24 % de las organizaciones han puesto en operación la GenAI, en comparación con el 19 % en China".

Las regiones globales a la vanguardia con la GenAI

Una mayor participación y adopción de la IA Generativa, pero a diferentes ritmos, por parte de las diferentes regiones es uno de los aspectos destacados de los resultados de la encuesta global.

"Como con cualquier nueva tecnología, las organizaciones primero deben pasar por una fase de descubrimiento, que distinga entre un llamado 'hype' y la realidad actual, para así entender la complejidad implícita en la puesta en marcha en el mundo real. Hemos llegado a esta fase con la IA generativa", destacó Bryan Harris, vicepresidente ejecutivo y director de tecnología de SAS. "A medida que nos alejamos de este auge tecnológico, tenemos el firme propósito de implementar y ofrecer resultados de negocio repetibles y confiables a partir de la GenAI".

¿Cómo están clasificadas las regiones en cuanto al uso y la implementación total de la IA generativa en los procesos de las organizaciones?

Norteamérica: 20 %

Asia Pacífico: 10 %

Latinoamérica: 8 %

Europa del Norte: 7 %

Europa Sudoccidental y Oriental: 7 %

¿Qué regiones han puesto en marcha las políticas de uso de la GenAI?

Asia Pacífico: 71 %

Norteamérica: 63 %

Europa Sudoccidental y Oriental: 60 %

Europa del Norte: 58 %

Latinoamérica: 52 %

¿En qué medida los que planean invertir en la GenAI en el próximo año fiscal tiene presupuesto exclusivo para ello?

Asia Pacífico: 94 %

Europa del Norte: 91 %

Europa Sudoccidental y Oriental: 91 %

Norteamérica: 89 %

Latinoamérica: 84 %

Nota: Norteamérica incluye a Estados Unidos y Canadá; Latinoamérica incluye a Brasil y a México; Europa del Norte incluye al Reino Unido/Irlanda, Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca; Europa Sudoccidental y Oriental incluye a Francia, Alemania, Italia, Benelux, España y Polonia; y Asia Pacífico incluye a Australia, China, Japón y los Emiratos Árabes Unidos/Arabia Saudita.

Las industrias y las divisiones funcionales adoptan GenAI a ritmos diferentes

Sabine VanderLinden, directora general y socia de Alchemy Crew, estima mucho potencial en las empresas que invierten en GenAI. "La IA generativa está reorientando el futuro de los negocios", afirmó. "De hecho, la integración de GenAI en los procesos de negocio, desde la elaboración dinámica de perfiles en marketing, hasta las reclamaciones de los seguros de siniestros de precisión, ofrecen oportunidades inigualables para la eficiencia, personalización y previsión estratégica. Adoptar esta tecnología es esencial para mantener el liderazgo en un mercado competitivo incierto e impredecible".

Al desglosar los datos por industria, éstos muestran que la banca y los seguros encabezan en términos de incorporación de la GenAI en las operaciones diarias del negocio, según muchas mediciones. A continuación, se muestran los datos más destacados.

¿Cómo están clasificadas las industrias específicas en términos de implementar en su totalidad la GenAI y de integrarla en los procesos de negocio habituales?

Banca: 17 %

Telecomunicaciones: 15 %

Seguros: 11 %

Ciencias de la vida: 11 %

Servicios profesionales: 11 %

Retail: 10 %

Sector público: 9 %

Salud: 9 %

Manufactura: 7 %

Energía y Servicios Públicos: 6 %

¿Qué industrias indicaron que ya están utilizando la GenAI diario en cierta medida?

Telecomunicaciones: 29 %

Retail: 27 %

Banca: 23 %

Servicios profesionales: 23 %

Seguros: 22 %

Ciencias de la vida: 19 %

Salud: 17 %

Energía y Servicios Públicos: 17 %

Manufactura: 16 %

Sector público: 13 %

¿Qué áreas dentro de las organizaciones utilizan o planean utilizar la GenAI?

Ventas: 86 %

Marketing: 85 %

TI: 81 %

Finanzas: 75 %

Producción: 75 %

Los primeros en adoptar GenAI están encontrando muchos obstáculos al utilizarla e implementarla

La falta de una estrategia clara de GenAI es el primer desafío que enfrentan las organizaciones para establecer una rutina para su uso.

Solo el 9 % de los encuestados, indicaron que están muy familiarizados con la adopción de la GenAI por parte de su organización. De los encuestados cuyas organizaciones han implementado la GenAI en su totalidad, solo el 25 % dijo que conocía bien la estrategia de su adopción por parte de su empresa. Ni los tomadores de decisiones encargados de decisiones de inversión en tecnología conocen bien la IA, incluyendo a personas de organizaciones que están a la vanguardia en la curva de adopción.

Nueve de cada 10 tomadores de decisiones de tecnología a nivel senior, admiten que no entienden totalmente la GenAI ni su potencial para afectar los procesos comerciales. El 45 % de los directores de TI son líderes y cuentan con ejecutivos que entienden la estrategia de adopción de la IA por parte de su organización. No obstante, solo el 36 % de los directores de tecnología afirmaron conocerla bien.

Sin embargo, a pesar de esta brecha de entendimiento, la mayor parte de las organizaciones (75 %) declararon haber reservado ya presupuestos para invertir en GenAI en el próximo año fiscal.

Otros desafíos que enfrentan las organizaciones son:

Datos

A medida que las organizaciones adoptan la GenAI, se dan cuenta de que tienen datos insuficientes para desarrollar de manera efectiva y afinar los grandes modelos de lenguaje (LLM, por sus siglas en inglés). También se dan cuenta de que una vez que han hecho el despliegue, carecen de herramientas adecuadas para poner en operación la IA de manera exitosa. Los líderes de TI de las organizaciones están preocupados principalmente por la privacidad de datos (76 %) y por la seguridad de datos (75 %).





Normativas

Solo una décima parte de las organizaciones afirmaron estar preparadas para cumplir con todas las normas futuras de la IA. Una tercera parte de las organizaciones que han implementado totalmente la IA, consideran estar listos para el cumplimiento normativo. Solo el 7 % ofrecen capacitación de alto nivel relativo a la gobernabilidad de la GenAI. Y solo el 5 % cuentan con un sistema confiable para medir los sesgos y los riesgos de privacidad de los LLM.

Solo una décima parte de las organizaciones afirmaron estar preparadas para cumplir con todas las normas futuras de la IA. Una tercera parte de las organizaciones que han implementado totalmente la IA, consideran estar listos para el cumplimiento normativo. Solo el 7 % ofrecen capacitación de alto nivel relativo a la gobernabilidad de la GenAI. Y solo el 5 % cuentan con un sistema confiable para medir los sesgos y los riesgos de privacidad de los LLM.

Aun cuando hay obstáculos, algunas personas que hicieron una adopción temprana, experimentaron beneficios significativos: el 89 % destacó una mejor experiencia y satisfacción de los empleados; el 82 % afirmó estar ahorrando en costos operativos; y el 82 % dijo tener una mayor retención de clientes.

