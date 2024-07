Pesquisa TENA revela que mulheres na menopausa utilizam absorvente menstrual para conter incontinência urinária

Estudo tem caráter qualitativo e foi realizado pelo Instituto Data8 com consultoria da organização No Pausa

SÃO PAULO, 23 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Urologia, a incontinência urinária, recorrente em ambos os gêneros em diferentes idades, está presente na vida de cerca de 40% das mulheres durante a gestação e em 35% das mulheres com mais de 40 anos, após a menopausa. Embora seja importante utilizar produtos específicos para essa condição, esse público ainda recorre a absorventes menstruais para lidar com os escapes de xixi, segundo relatos da pesquisa qualitativa "Menopausa e Incontinência Urinária", apresentada por TENA, marca número 1 em incontinência urinária adulta da Essity, líder global em higiene e saúde.

O estudo foi realizado pelo Instituto Data8, especializado em consumidores maduros, com consultoria da No Pausa, uma organização latino-americana que promove o diálogo aberto sobre a menopausa, além de oferecer informações, acompanhamento e ferramentas para quem atravessa esse período.

"É importante ressaltar que, tecnicamente, o termo menopausa se refere à última menstruação e só é confirmado após 12 meses sem menstruar", explica Maria Alice Lelis, enfermeira consultora de TENA. "O período que antecede a menopausa é chamado de climatério, uma fase da vida que compreende a transição entre o período reprodutivo e não reprodutivo da mulher. No estudo foi adotado o termo menopausa para nomear todo o processo, pois é o termo mais conhecido pela população em geral", completa.

Os absorventes destinados ao fluxo menstrual não são adequados para lidar com escapes de xixi, o que pode resultar em vazamentos ou situações de constrangimento. Isso ocorre porque esse tipo de produto é projetado para absorver um material mais denso, como o fluxo menstrual, e não a urina. Além disso, os produtos para perda de urina possuem tecnologia para o controle de odor, algo inexistente nos de menstruação.

"O absorvente menstrual e o de incontinência são destinados a líquidos distintos. Os produtos para incontinência são desenvolvidos para conter o xixi e tem tecnologia que permite absorção rápida e retenção no interior do absorvente, tornando-os mais confiáveis e seguros", afirma Maria Alice Lelis, enfermeira consultora de TENA. A tecnologia para controlar os escapes foi feita para neutralizar odores, absorção imediata e sem vazamentos.

"Nós trabalhamos para quebrar barreiras pelo bem-estar e ilustrar que a incontinência urinária, embora não seja normal, é comum na população e as pessoas que convivem com essa condição precisam de uma linha específica para perda de urina, enquanto não conseguem uma cura", afirma Carla Girólamo, Gerente de Marketing de TENA.

"É errado pensar que a incontinência se refere somente à perda total de urina sem controle. Um simples gotejamento involuntário pode caracterizar esse quadro. Em campanhas, mostramos que a mulher que convive com essa situação não deixa de ir ao banheiro regularmente e que os escapes de xixi acontecem de forma involuntária nas atividades e interações diárias, como em impactos nas atividades físicas, por exemplo", afirma Carla.

O uso de produtos de absorção de suporte pode fornecer conforto e segurança adicional durante o dia a dia. A marca TENA oferece produtos específicos para incontinência urinária, focados na saúde da pele. TENA Lady Discreet Normal (indicado para incontinência moderada) e TENA Lady Discreet Protetor Diário (para incontinência leve), possuem cobertura gentil à pele, macia, respirável e sem perfume – o que ajuda a evitar irritações –, confortável e eficiente contra vazamentos. O TENA Lady Discreet Protetor Diário Flex (também para incontinência leve) é superdiscreto, menor e mais flexível na parte de trás, assim se adapta a todos os tipos de roupa íntima.

