Petlove&Co é reconhecida entre as 10 empresas mais inovadoras da América Latina

Em ranking organizado pela Fast Company, Companhia garante o 9° lugar, sendo destaque por simplificar e democratizar o acesso à saúde pet

SÃO PAULO, 27 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Petlove&Co, maior ecossistema pet do Brasil, conquistou um lugar entre as 10 empresas mais inovadoras da América Latina em 2026, de acordo com o renomado ranking da Fast Company. Ocupando a 9ª posição, a Companhia se destaca como uma das três empresas brasileiras a garantir presença na lista deste ano. O reconhecimento internacional reforça a trajetória ascendente da marca, pioneira no setor e nativa digital, desde sua fundação na década de 90 por Marcio Waldman. Hoje, a Petlove&Co transforma o mercado brasileiro ao oferecer soluções integradas que combinam tudo que os pets precisam em um só lugar, como serviços, produtos, saúde e diagnóstico. A missão de democratizar o cuidado com o pet foi chancelada pela premiação, com ênfase na notável eficiência dos serviços de plano de saúde.

Para além do atendimento a emergências, as coberturas de saúde da Petlove contribuem para difundir a cultura de prevenção. Todas as categorias, inclusive as mais acessíveis, contam com vacinas e check-ups incluídos, permitindo que cada vez mais tutores possam prover os cuidados necessários para o bem-estar dos seus animais de estimação - que são parte da família. Atualmente, os planos contam com mais de 8 mil profissionais credenciados em quase 400 cidades do Brasil.

A aquisição do Provet, referência em medicina veterinária diagnóstica no Brasil, foi uma das grandes iniciativas que levaram a Petlove&Co a esse reconhecimento. A operação permitiu à Petlove a implementação de medidas como a automação de processos em testes imunológicos e a ampliação da frota de coleta domiciliar, facilitando o atendimento de excelência diretamente nas casas dos tutores. A empresa também incorporou o equipamento de ressonância magnética Signa Victor 1.5T, dobrando a capacidade de exames de imagem e aprimorando a precisão diagnóstica.

A inovação faz parte do DNA da companhia, pioneira em compras recorrentes e no Clube Petlove de assinaturas, superando 600 mil membros ao unir conveniência e benefícios exclusivos. A empresa possui lojas físicas e um programa de serviços que inclui banho, hospedagem e fisioterapia. Na relação com médicos-veterinários, a Petlove se destaca pela criação da primeira plataforma dedicada ao empoderamento da classe, uma iniciativa inédita para cuidar de quem cuida dos pets.

Contato:

Roberta Castro 11 9 8528-5334; Beatriz Santos 11 98926-8717 e Gustavo Mattos (21) 99300-0765

FONTE Petlove&Co