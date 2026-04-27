Petlove&Co figura entre las 10 empresas más innovadoras de América Latina

En una clasificación elaborada por Fast Company, la empresa ocupa el noveno puesto y destaca por simplificar y democratizar el acceso a la salud animal

SÃO PAULO, 27 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Petlove&Co, el mayor ecosistema para mascotas de Brasil, se ha ganado un lugar entre las 10 empresas más innovadoras de América Latina en 2026, según la prestigiosa clasificación de Fast Company. En el puesto número 9, la compañía se destaca como una de las tres empresas brasileñas que figuran en la lista de este año. Este reconocimiento internacional consolida la trayectoria ascendente de la marca, pionera en el sector y nativa digital, desde su fundación en la década de 1990 por Marcio Waldman. Hoy en día, Petlove&Co está transformando el mercado brasileño al ofrecer soluciones integradas que combinan todo lo que las mascotas necesitan en un solo lugar, como servicios, productos, salud y diagnóstico. El premio ha refrendado la misión de democratizar el cuidado de las mascotas, destacándose la notable eficiencia de los servicios de planes de salud.

Más allá de la atención de emergencias, las coberturas de salud de Petlove contribuyen a difundir la cultura de la prevención. Todas las categorías, incluso las más accesibles, incluyen vacunas y chequeos, lo que permite que cada vez más dueños puedan brindar los cuidados necesarios para el bienestar de sus animales de compañías, quienes son parte de la familia. Actualmente, los planes cuentan con más de 8 mil profesionales acreditados en casi 400 ciudades de Brasil.

La adquisición de Provet, una empresa de referencia en medicina veterinaria diagnóstica en Brasil, fue una de las grandes iniciativas que llevaron a Petlove&Co a obtener este reconocimiento. La operación permitió a Petlove implementar medidas como la automatización de procesos en pruebas inmunológicas y la ampliación de la flotilla de recolección a domicilio, lo que facilitó la prestación de un servicio de excelencia directamente en los hogares de los dueños. La empresa también incorporó el equipo de resonancia magnética Signa Victor 1.5T, lo que ha duplicado la capacidad de realizar exámenes de imagen y ha mejorado la precisión de diagnóstico.

La innovación forma parte del ADN de la empresa, pionera en compras recurrentes y en el Club Petlove de suscripciones, que supera los 600 mil miembros gracias a su combinación de comodidad y beneficios exclusivos. La empresa cuenta con tiendas físicas y un programa de servicios que incluye baño, alojamiento y fisioterapia. En lo que respecta a los veterinarios, Petlove destaca por haber creado la primera plataforma dedicada a empoderar a esta profesión, una iniciativa sin precedentes para cuidar de quienes cuidan de las mascotas.

Contacto:

Roberta Castro 11 9 8528-5334; Beatriz Santos 11 98926-8717 y Gustavo Mattos (21) 99300-0765

FUENTE Petlove&Co