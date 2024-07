PetroChina assina a Carta de Descarbonização de Petróleo e Gás; Empresas associadas que compõem 42% da produção global de petróleo se comprometem com esforços conjuntos na redução das emissões de carbono

A estatalchinesa se junta à iniciativa da indústria global lançada pela COP28 para descarbonizar o setor de petróleo e gás.

WUHAN, China, 22 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A PetroChina tornou-se hoje a mais nova signatária da Carta de Descarbonização de Petróleo e Gás (OGDC), juntando-se a mais de 50 produtores de petróleo e gás comprometidos com a redução de emissões. Com a PetroChina se juntando ao OGDC, os Signatários da Carta agora representam mais de 42% da produção global de petróleo.

O Dr. Sultan Al Jaber, Presidente da COP28, disse:

"Lançamos a Carta de Descarbonização de Petróleo e Gás na COP28 em reconhecimento à necessidade de inclusão e transparência. Devemos trazer todos para serem responsáveis pela ação climática, e isso inclui incluir as empresas de petróleo e gás na conversa e torná-las impulsionadoras ativas de soluções práticas para manter 1,5°C ao alcance."

Huang Yongzhang, presidente da PetroChina, disse:

"A PetroChina permanece comprometida com o desenvolvimento verde e acelera a transição para um futuro verde e de baixo carbono com uma abordagem em três etapas de'substituição limpa, substituição estratégica e desenvolvimento verde'. Ao fornecer petróleo e gás, estamos promovendo a transformação da PetroChina em uma empresa de energia integrada que abrange petróleo, gás, energia térmica, eletricidade e hidrogênio. Estamos avançando vigorosamente na industrialização da captura, utilização e armazenamento de carbono (CCUs) por meio de projetos de demonstração.

Como signatários da Carta de Descarbonização de Petróleo e Gás, promoveremos ativamente práticas verdes e de baixo carbono, contribuindo com a sabedoria e a força da PetroChina para a transição verde e de baixo carbono global."

Bjørn Otto Sverdrup, Chefe do Secretariat da OGDC, disse:

"Receber a PetroChina no OGDC é um marco significativo. O anúncio da liderança da empresa significa o crescente impulso para a descarbonização da indústria e demonstra ainda mais a importante influência das empresas chinesas de petróleo e gás no avanço de soluções de baixo carbono. Estamos ansiosos para trabalhar juntos para alcançar impacto e motivar os outros para a ação climática, de acordo com as ambições da Carta."

Lançado na COP28 em Dubai, o OGDC visa acelerar a descarbonização da indústria de óleo e gás, em linha com as metas do Acordo de Paris. O OGDC faz parte do Global Decarbonization Accelerator (GDA), uma série de iniciativas marcantes destinadas a acelerar a transição energética e reduzir drasticamente as emissões globais reveladas na COP28.

Todos os Signatários da Carta se comprometem a trabalhar em direção a um conjunto de ambições, incluindo o cumprimento de metas de emissões e o investimento no sistema energético do futuro. Eles também se comprometem a medir as emissões e relatar publicamente seu progresso no cumprimento das metas do OGDC, bem como melhorar a transparência e a colaboração. Os Signatários da OGDC incluem empresas petrolíferas internacionais, empresas petrolíferas nacionais (NOCs) e produtores independentes. As NOCs são de propriedade de seus governos nacionais e controlam 60% dos produtores mundiais de petróleo e gás. Isso os posiciona como impulsionadores essenciais da mudança em toda a indústria em direção a um futuro de baixo carbono. Com dois terços dos Signatários do OGDC sendo NOCs, o potencial de redução significativa de emissões é substancial.

O OGDC fornece uma plataforma para que os Signatários, parceiros do setor e organizações colaborem e compartilhem conhecimento e melhores práticas do setor. Desde o seu lançamento, o Secretariat do OGDC desenvolveu um programa de capacitação de estrutura com foco em prioridades de alto impacto. Para 2024, as prioridades incluem a redução das emissões de metano e queima, estratégias de descarbonização e relatórios de emissões de GEE.

FONTE COP28