中國石油簽署 Oil & Gas Decarbonization Charter；佔全球石油產量 42% 的成員公司承諾共同努力減少碳排放

新聞提供者

COP28

23 7月, 2024, 01:17 CST

中國國營公司加入 COP28 推出的全球行業推動，致力於對石油和天然氣行業實施脫碳。

中國武漢2024年7月23日 /美通社/ -- 中國石油天然氣股份（中國石油）今天成為 Oil & Gas Decarbonization Charter (OGDC，暫譯「石油與天然氣脫碳約章」) 的最新簽署者，成為 50 多間致力於減少排放的石油和天然氣生產商之一。隨著中國石油加入 OGDC，約章簽署者如今佔全球石油產量的 42% 以上。

COP28 主席 Sultan Al Jaber 博士說：

「因為認識到包容性和透明度的需要，所以我們在 COP28 上展開了 Oil & Gas Decarbonization Charter。我們必須讓每個人參與對氣候行動負責和責任，包括將石油和天然氣公司加入對話，並使其積極推動實際解決方案，務求達到將全球升溫控制在 1.5°C 內的目標。」

中石油總裁黃永章表示：

中國石油保持致力於綠色發展，採用「清潔替代、戰略替代和綠色發展」的三步驟方法，加快綠色和低碳未來的過渡。在提供石油和天然氣的同時，我們正在推動中石油轉化為一間包括石油、天然氣、熱能、電力和氫氣的綜合能源公司。我們正在透過示範項目，積極推動碳捕獲、利用與封存 (Carbon Capture Utilisation and Storage，簡稱 CCUS）的工業化。

作為石油和天然氣脫碳約章的簽署者，我們將積極推動綠色和低碳實踐，以中石油的智慧和實力，為全球綠色和低碳轉型作出貢獻。」

OGDC 秘書處主管 Bjørn Otto Sverdrup 表示：

歡迎中國石油加入 OGDC 是重要的里程碑。公司領導層的宣佈標誌著行業去碳化的勢頭日益強勁，也進一步彰顯了中國油氣企業在推進低碳解決方案方面，影響力不容忽視。我們期待合作，以實現影響力，並激勵他人採取氣候行動，符合約章的抱負。」

OGDC 在杜拜 COP28 上推出，旨在加速石油和天然氣行業的脫碳進度，符合巴黎協議 (Paris Agreement) 的目標。OGDC 是全球脫碳加速器 (GDA) 的一部分，這是一系列具有里程碑意義的措施，旨在以加速能源轉型，並大幅降低在 COP28 上公布的全球排放量。

約章的所有簽署者，承諾努力實現一系列豪情壯志，包括實現排放目標和投資未來的能源系統。所有簽署者還承諾測量排放並公開報告各自在達成 OGDC 目標方面的進展，並提高透明度和合作。OGDC 簽署者包括國際石油公司、國家石油公司（NOC）和獨立生產商。NOC 是由其國家政府擁有，控制全球 60% 的石油和天然氣生產商，足以成為全行業轉向低碳未來的重要動力。由於三分之二的 OGDC 簽署者是 NOC，因此可以大幅減少碳排放的潛力不容小覤。

OGDC 為簽署者、產業合作夥伴和組織提供平台，讓大家協作並分享行業知識和最佳實踐。自成立以來，OGDC 秘書處已制定了一個重大影響優先事項的結構培訓計劃。2024 年的優先事項，包括減少甲烷排放和燃燒、脫碳策略和報告溫室氣體排放。

SOURCE COP28

來自同一來源

COP28 主席呼籲所有利益相關者發揮團結精神，達成 UAE Consensus 以推動實施可持續的社會經濟發展

COP28 總裁 Sultan Al Jaber 博士今天在第八屆 Ministerial on Climate Action (MoCA) 上宣布，所有參與具有里程碑意義的 UAE Consensus 的利益相關者必須攜手合作，共同落實此共識，並推動社會經濟的永續發展。 自 12 月在杜拜舉行的 ...

COP28 主席呼籲全球攜手應對氣候挑戰，以 AI、能源轉型及全球南方發展為契機，加速實現可持續發展

COP28 主席 Sultan Al Jaber 博士今天在巴庫能源週開幕式上向與會代表指出，各國應攜手合作，充分利用 AI 的興起、能源轉型和全球南部的發展機遇，加速推進有利於氣候的可持續發展。 Al Jaber 博士呼籲能源和技術部門加強合作，加快 AI...

探索

Image1

公用事業

Image1

綠色科技

Image1

環境問題

Image1

企業社會責任