中國石油簽署 Oil & Gas Decarbonization Charter；佔全球石油產量 42% 的成員公司承諾共同努力減少碳排放

中國國營公司加入 COP28 推出的全球行業推動，致力於對石油和天然氣行業實施脫碳。

中國武漢2024年7月23日 /美通社/ -- 中國石油天然氣股份（中國石油）今天成為 Oil & Gas Decarbonization Charter (OGDC，暫譯「石油與天然氣脫碳約章」) 的最新簽署者，成為 50 多間致力於減少排放的石油和天然氣生產商之一。隨著中國石油加入 OGDC，約章簽署者如今佔全球石油產量的 42% 以上。

COP28 主席 Sultan Al Jaber 博士說：

「因為認識到包容性和透明度的需要，所以我們在 COP28 上展開了 Oil & Gas Decarbonization Charter。我們必須讓每個人參與對氣候行動負責和責任，包括將石油和天然氣公司加入對話，並使其積極推動實際解決方案，務求達到將全球升溫控制在 1.5°C 內的目標。」

中石油總裁黃永章表示：

「中國石油保持致力於綠色發展，採用「清潔替代、戰略替代和綠色發展」的三步驟方法，加快綠色和低碳未來的過渡。在提供石油和天然氣的同時，我們正在推動中石油轉化為一間包括石油、天然氣、熱能、電力和氫氣的綜合能源公司。我們正在透過示範項目，積極推動碳捕獲、利用與封存 (Carbon Capture Utilisation and Storage，簡稱 CCUS）的工業化。

作為石油和天然氣脫碳約章的簽署者，我們將積極推動綠色和低碳實踐，以中石油的智慧和實力，為全球綠色和低碳轉型作出貢獻。」

OGDC 秘書處主管 Bjørn Otto Sverdrup 表示：

「歡迎中國石油加入 OGDC 是重要的里程碑。公司領導層的宣佈標誌著行業去碳化的勢頭日益強勁，也進一步彰顯了中國油氣企業在推進低碳解決方案方面，影響力不容忽視。我們期待合作，以實現影響力，並激勵他人採取氣候行動，符合約章的抱負。」

OGDC 在杜拜 COP28 上推出，旨在加速石油和天然氣行業的脫碳進度，符合巴黎協議 (Paris Agreement) 的目標。OGDC 是全球脫碳加速器 (GDA) 的一部分，這是一系列具有里程碑意義的措施，旨在以加速能源轉型，並大幅降低在 COP28 上公布的全球排放量。

約章的所有簽署者，承諾努力實現一系列豪情壯志，包括實現排放目標和投資未來的能源系統。所有簽署者還承諾測量排放並公開報告各自在達成 OGDC 目標方面的進展，並提高透明度和合作。OGDC 簽署者包括國際石油公司、國家石油公司（NOC）和獨立生產商。NOC 是由其國家政府擁有，控制全球 60% 的石油和天然氣生產商，足以成為全行業轉向低碳未來的重要動力。由於三分之二的 OGDC 簽署者是 NOC，因此可以大幅減少碳排放的潛力不容小覤。

OGDC 為簽署者、產業合作夥伴和組織提供平台，讓大家協作並分享行業知識和最佳實踐。自成立以來，OGDC 秘書處已制定了一個重大影響優先事項的結構培訓計劃。2024 年的優先事項，包括減少甲烷排放和燃燒、脫碳策略和報告溫室氣體排放。

SOURCE COP28