PetroChina adhère à la charte de décarbonisation de l'industrie pétrolière et gazière ; les entreprises membres, qui représentent 42 % de la production pétrolière mondiale, s'engagent à déployer des efforts conjoints pour réduire les émissions de carbone

L'entreprise publique chinoise se joint à la campagne mondiale lancée par la COP28 pour décarboniser le secteur du pétrole et du gaz.

WUHAN, Chine, 22 juillet 2024 /PRNewswire/ -- PetroChina est devenu aujourd'hui le plus récent signataire de la Charte de décarbonisation du pétrole et du gaz (OGDC), rejoignant ainsi plus de 50 producteurs de pétrole et de gaz engagés dans la réduction des émissions. Avec l'adhésion de PetroChina à l'OGDC, les signataires de la charte représentent désormais plus de 42 % de la production mondiale de pétrole.

Sultan Al Jaber, président de la COP28, a déclaré :

"Nous avons lancé la Charte de décarbonisation du pétrole et du gaz lors de la COP28 en reconnaissant le besoin d'inclusivité et de transparence. Nous devons amener tout le monde à rendre des comptes et à être responsable de l'action climatique, ce qui implique d'inclure les compagnies pétrolières et gazières dans la conversation et d'en faire des moteurs actifs de solutions pratiques pour maintenir 1,5°C à portée de main".

Huang Yongzhang, président de PetroChina, a déclaré :

PetroChina reste engagée dans le développement vert et l'accélération de la transition vers un avenir vert et à faible émission de carbone avec une approche en trois étapes de "substitution propre, remplacement stratégique et développement vert". Tout en fournissant du pétrole et du gaz, nous encourageons la transformation de PetroChina en une entreprise énergétique intégrée couvrant le pétrole, le gaz, l'énergie thermique, l'électricité et l'hydrogène. Nous faisons progresser vigoureusement l'industrialisation du captage, de l'utilisation et du stockage du carbone (CCUS) par le biais de projets de démonstration.

En tant que signataire de la charte de décarbonisation du pétrole et du gaz, nous promouvrons activement les pratiques vertes et à faible émission de carbone, en apportant la sagesse et la force de PetroChina à la transition verte et à faible émission de carbone à l'échelle mondiale."

Bjørn Otto Sverdrup, chef du secrétariat de l'OGDC, a déclaré :

"L'arrivée de PetroChina au sein de l'OGDC est une étape importante. L'annonce faite par la direction de l'entreprise témoigne de l'élan croissant vers la décarbonisation de l'industrie et de l'influence importante des entreprises pétrolières et gazières chinoises dans l'élaboration de solutions à faible émission de carbone. Nous sommes impatients de travailler ensemble pour obtenir un impact et motiver d'autres personnes à agir en faveur du climat, conformément aux ambitions de la charte."

Lancée lors de la COP28 à Dubaï, l'OGDC vise à accélérer la décarbonisation de l'industrie pétrolière et gazière, conformément aux objectifs de l'Accord de Paris. L'OGDC fait partie de l'Accélérateur mondial de décarbonisation (AMD), une série d'initiatives phares destinées à accélérer la transition énergétique et à réduire radicalement les émissions mondiales, dévoilées lors de la COP28.

Tous les signataires de la charte s'engagent à travailler à la réalisation d'un ensemble d'ambitions, notamment à atteindre les objectifs en matière d'émissions et à investir dans le système énergétique de l'avenir. Ils s'engagent également à mesurer les émissions et à rendre compte publiquement des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de l'OGDC, ainsi qu'à améliorer la transparence et la collaboration. Les signataires de l'OGDC sont des compagnies pétrolières internationales, des compagnies pétrolières nationales (CPN) et des producteurs indépendants. Les CNO appartiennent à leurs gouvernements nationaux et contrôlent 60 % des producteurs de pétrole et de gaz dans le monde. Cela les positionne comme des moteurs essentiels de l'évolution de l'ensemble de l'industrie vers un avenir moins pollué par le carbone. Les deux tiers des signataires de l'OGDC étant des CNO, le potentiel de réduction des émissions est considérable.

L'OGDC offre aux signataires, aux partenaires industriels et aux organisations une plateforme de collaboration et de partage des connaissances et des meilleures pratiques de l'industrie. Depuis son lancement, le secrétariat de l'OGDC a développé un programme de formation structuré, axé sur des priorités à fort impact. Pour 2024, les priorités sont la réduction des émissions de méthane et du brûlage à la torche, les stratégies de décarbonisation et la déclaration des émissions de GES.