Pioneira em agentes de voz, WIZ.AI arrecada dezenas de milhões na Série B para expandir solução AGI empresarial globalmente

Com localização líder do setor e aplicações LLM comprovadas, a WIZ.AI está prestes a aprofundar suas raízes na aplicação LLM e expandir sua presença em novos mercados emergentes.

SINGAPURA, 6 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A WIZ.AI, uma empresa de IA sediada em Singapura, pioneira na aplicação empresarial de grandes modelos de linguagem (LLMs) no Sudeste Asiático, anunciou hoje a conclusão bem-sucedida de sua rodada de financiamento da Série B, arrecadando dezenas de milhões de dólares.

A rodada foi liderada pelo SMBC Asia Rising Fund, o braço de capital de risco corporativo do Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) do Japão. Contou com a participação de novos investidores estratégicos, incluindo a Beacon Venture Capital (o braço de risco do Kasikorn Bank da Tailândia) e a SMIC SG Holdings. Os investidores existentes, incluindo a Singtel Innov8 (o braço de risco do Singtel Group) e a Granite Asia, também aprofundaram seu compromisso, reafirmando sua confiança na liderança tecnológica e na visão de mercado da WIZ.AI.

Pioneirismo em IA localizada para empresas

Como uma das primeiras a implantar soluções GenAI e LLM empresariais no Sudeste Asiático, a WIZ.AI estabeleceu um novo padrão para o engajamento inteligente do cliente. A plataforma da empresa é reconhecida por sua precisão incomparável e qualidade natural de conversação em idiomas e dialetos locais complexos, oferecendo uma experiência superior ao cliente, com nuances culturais e altamente eficaz.

Projetadas para os rigores das demandas empresariais de grande escala, as soluções da WIZ.AI são construídas sobre uma base de segurança robusta e maturidade comprovada. Um diferencial importante é a arquitetura da plataforma, que oferece aos clientes agilidade para aumentar ou diminuir rapidamente a escala, garantindo que eles possam se adaptar rapidamente às mudanças nas necessidades de negócios em mercados dinâmicos.

Crescimento, inovação e uma visão para o futuro

Desde a sua criação em 2019, a WIZ.AI demonstrou uma trajetória consistente de forte crescimento, com a receita subindo mais de 100% no período mais recente de 2024-2025. Esse sucesso é impulsionado por sua capacidade de fornecer resultados de negócios tangíveis por meio da IA.

"Este financiamento é um poderoso endosso da nossa estratégia 'local-first' e do nosso papel como pioneiros na aplicação de LLMs para resolver os desafios de negócios do mundo real na região", disse Jianfeng Lu, fundador e CEO da WIZ.AI. "Isso nos capacitará a aprimorar ainda mais os recursos da nossa plataforma, no fornecimento de soluções de IA ainda mais seguras, escaláveis e humanas e na conclusão da Estratégia de Transformação de IA da WIZ.AI para empresas. Além disso, estamos entusiasmados em aprofundar nossa penetração no mercado e expandir para novas fronteiras, como a América Latina."

Destacando o alinhamento estratégico, Keiji Matsunaga, Gerente Geral do Departamento de Estratégia Digital da SMBC, comentou: "O SMBC Group posicionou a IA no centro de sua estratégia de transformação de negócios para reimaginar a experiência do cliente. Acreditamos que a solução de voicebot semelhante à humana da WIZ.AI — capaz de se adaptar a diversos idiomas locais, nuances regionais e sotaques — servirá como um facilitador essencial para acelerar nossa transformação em toda a região da APAC."

O sócio-gerente da Beacon VC, Thanapong Na Ranong, expressou profunda confiança na missão e na tecnologia da startup. "Acreditamos que essa solução tem o potencial de transformar a economia", afirmou Thanapong. "Ao transferir tarefas repetitivas, a WIZ.AI está proporcionando à força de trabalho a flexibilidade necessária para se qualificar para funções mais criativas ou críticas. Fundamentalmente, a tecnologia em si, embora localizada, é inerentemente escalável, projetada para integrar clientes em novos setores e regiões geográficas. A Beacon VC vê esse investimento como mais do que apenas uma oportunidade financeira; é uma chance de acelerar uma mudança de paradigma no emprego e na produção econômica, posicionando a WIZ.AI como um facilitador crítico do futuro do trabalho."

Sharan Makhija, diretor sênior de investimentos da Singtel Innov8, comentou: "As soluções de IA com voz semelhante à humana da WIZ.AI foram adotadas e demonstraram bons resultados em uma variedade de casos de uso dentro do Singtel Group. Estamos ansiosos para continuar nossa jornada com a WIZ.AI."

Impulsionando a próxima fase de crescimento

O novo financiamento acelerará os aprimoramentos da principal plataforma de AGI da WIZ.AI e apoiará a expansão estratégica em novos mercados emergentes. Esse investimento ampliará os recursos de IA da empresa em uma variedade mais ampla de cenários de envolvimento do cliente.

Além disso, a WIZ.AI desenvolverá ainda mais suas Soluções de Parceiros de IA, fornecendo serviços de implementação de AGI de ponta a ponta adaptados ao mercado do Sudeste Asiático. Essas soluções garantem a integração tecnológica perfeita e resultados comerciais mensuráveis para empresas em toda a região.

Sobre a WIZ.AI

A WIZ.AI é uma empresa líder em agentes de voz especializada no envolvimento do cliente omnicanal com IA. Nossa missão é criar produtos líderes de IA para mercados emergentes, capacitando as empresas a operacionalizar a IA com segurança, eficiência e escala. Ajudamos as empresas globais a se conectarem com os clientes de forma mais eficaz, entregando a mensagem certa no momento certo através dos canais certos, incluindo telefonia, bate-papo, mensagens e e-mail.

Sobre o SMBC Asia Rising Fund

O SMBC Asia Rising Fund é o braço de capital de risco corporativo do SMBC, um dos principais bancos do Japão. Projetado para acelerar o desenvolvimento de negócios e cultivar parcerias estratégicas, o fundo investe em startups de alto potencial que operam ativamente em toda a região Ásia-Pacífico. Por meio dessa iniciativa, o SMBC Group busca aprimorar seus recursos de negócios e fornecer soluções inovadoras aos clientes, aproveitando tecnologias emergentes, colaborando com empresas do portfólio e desenvolvendo novos modelos e produtos de negócios.

Sobre a Beacon Venture Capital

A Beacon Venture Capital foi oficialmente criada em 2016 para servir como braço de capital de risco do Kasikornbank PLC (SET: KBANK), um dos principais bancos comerciais da Tailândia. A Beacon VC concentra-se em investimentos estratégicos em startups de tecnologia em estágio inicial a de crescimento, abrangendo tecnologia financeira (FinTech), internet para consumidores e tecnologia corporativa. O tamanho atual do fundo é de 255 milhões de dólares norte-americanos. Algumas das startups nas quais o fundo investiu incluem a FlowAccount e a Jitta na Tailândia, bem como a Nium em Singapura.

Sobre a SMIC SG Holdings

A SMIC SG Holdings Pte. Ltd. é uma subsidiária integral da SM Investments Corporation e atua como uma holding de investimentos para participações minoritárias potenciais em empresas estrangeiras.

