WIZ.AI, agente de voz pionero, recauda decenas de millones en la Serie B para escalar la solución AGI empresarial a nivel mundial

Con una localización líder en la industria y aplicaciones LLM probadas, WIZ.AI está preparada para profundizar su raíz en aplicaciones de LLM y expandir su presencia en nuevos mercados emergentes.

SINGAPUR, 6 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hoy, WIZ.AI, empresa de IA con sede en Singapur pionera en la aplicación empresarial de grandes modelos lingüísticos (LLM) en el sudeste asiático, anunció la finalización exitosa de su ronda de financiación de la Serie B, que recaudó decenas de millones de dólares.

La ronda fue liderada por SMBC Asia Rising Fund, el departamento de capital de riesgo corporativo de Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) de Japón. La ronda contó con la participación de nuevos inversores estratégicos, incluidos Beacon Venture Capital (el departamento de riesgo del Kasikorn Bank de Tailandia) y SMIC SG Holdings. Los inversores existentes, incluidos Singtel Innov8 (el departamento de riesgo de Singtel Group) y Granite Asia, también profundizaron su compromiso, lo que reafirma su confianza en el liderazgo tecnológico y la visión de mercado de WIZ.AI.

IA localizada pionera para empresas

Como uno de los primeros en implementar soluciones empresariales de GenAI y LLM en el sudeste asiático, WIZ.AI ha establecido un nuevo estándar para la participación inteligente del cliente. La plataforma de la empresa es famosa por su precisión inigualable y su calidad de conversación natural en idiomas y dialectos locales complejos, lo que brinda una experiencia superior al cliente que es a la vez culturalmente sutil y altamente efectiva.

Las soluciones de WIZ.AI están diseñadas para los rigores de las demandas de las empresas a gran escala, y se basan en una seguridad sólida y madurez comprobada. Un diferenciador clave es la arquitectura de la plataforma, que brinda a los clientes la agilidad para escalar rápidamente desde las primeras hasta las últimas etapas del proceso, lo que garantiza que puedan adaptarse rápidamente a las necesidades comerciales cambiantes en mercados dinámicos.

Crecimiento, innovación y visión de futuro

Desde su creación en 2019, WIZ.AI ha demostrado una trayectoria constante de crecimiento sólido, con un aumento de los ingresos de más del 100 % en el período más reciente de 2024-2025. Este éxito se debe a su capacidad para ofrecer resultados comerciales tangibles mediante la IA.

"Este financiamiento es un poderoso respaldo de nuestra estrategia 'primero lo local' y nuestro papel como pioneros en la aplicación de LLM para resolver los desafíos comerciales del mundo real en la región", afirmó Jianfeng Lu, fundador y director ejecutivo de WIZ.AI. "Nos permitirá mejorar aún más las capacidades de nuestra plataforma, en la entrega de soluciones de IA aún más seguras, escalables y similares a las humanas, y en la finalización de la estrategia de transformación de IA de WIZ.AI para empresas. Además, nos complace profundizar nuestra penetración en el mercado y expandirnos a nuevas fronteras como América Latina".

Al destacar la alineación estratégica, Keiji Matsunaga, director general del Departamento de Estrategia Digital de SMBC, comentó: "SMBC Group ha situado la IA en el centro de su estrategia de transformación empresarial para reimaginar la experiencia del cliente. Creemos que la solución de robot de voz similar a la humana de WIZ.AI, capaz de adaptarse a diversos idiomas locales, sutilezas regionales y variantes, servirá como un facilitador fundamental para acelerar nuestra transformación en toda la región APAC".

El socio gerente de Beacon VC, Thanapong Na Ranong, expresó una profunda confianza en la misión y la tecnología de la empresa emergente . "Creemos que esta solución tiene el potencial de transformar la economía", declaró Thanapong. "Al cambiar las tareas repetitivas, WIZ.AI ofrece a la fuerza laboral la flexibilidad para mejorar sus habilidades en roles más creativos o críticos. Fundamentalmente, la tecnología en sí, aunque localizada, es inherentemente escalable, diseñada para incorporar clientes en nuevos sectores y regiones. Beacon VC ve esta inversión como algo más que una oportunidad financiera; es una oportunidad para acelerar un cambio de paradigma en el empleo y la producción económica, y posiciona a WIZ.AI como un facilitador fundamental del futuro del trabajo".

Sharan Makhija, directora sénior de Inversiones de Singtel Innov8, comentó: "Las soluciones de IA de voz de tipo humana de WIZ.AI se han adoptado y han demostrado buenos resultados en una amplia variedad de casos de uso en Singtel Group. Esperamos continuar nuestra trayectoria con WIZ.AI".

Impulso para la próxima fase de crecimiento

El nuevo financiamiento acelerará las mejoras a la plataforma central de AGI de WIZ.AI y respaldará la expansión estratégica a nuevos mercados emergentes. Esta inversión ampliará las capacidades de IA de la empresa a una variedad más amplia de escenarios de participación del cliente.

Además, WIZ.AI desarrollará aún más sus soluciones para socios de IA, brindando servicios integrales de implementación de AGI adaptados para el mercado del sudeste asiático. Estas soluciones garantizan una integración tecnológica perfecta y resultados comerciales medibles para las empresas de toda la región.

Acerca de WIZ.AI

WIZ.AI es una empresa líder de agentes de voz especializada en la interacción omnicanal con el cliente impulsada por IA. Nuestra misión es crear productos líderes de IA para los mercados emergentes, lo que permite a las empresas utilizar la IA de manera segura, eficiente y a escala. Ayudamos a las empresas del mundo a conectarse con los clientes de manera más efectiva al entregar el mensaje correcto en el momento adecuado mediante los canales adecuados, que incluyen telefonía, chat, mensajería y correo electrónico.

Acerca de SMBC Asia Rising Fund

SMBC Asia Rising Fund sirve como el sector de capital de riesgo corporativo de SMBC, uno de los bancos líderes de Japón. El fondo está diseñado para acelerar el desarrollo comercial y cultivar asociaciones estratégicas e invierte en nuevas empresas de alto potencial que operan de forma activa en toda la región Asia-Pacífico. Mediante esta iniciativa, SMBC Group busca mejorar sus capacidades comerciales y ofrecer soluciones innovadoras a los clientes al aprovechar las tecnologías emergentes, colaborar con empresas de cartera y desarrollar nuevos modelos y productos comerciales.

Acerca de Beacon Venture Capital

Beacon Venture Capital se estableció oficialmente en 2016 para servir como el departamento de capital de riesgo de Kasikornbank PLC (SET: KBANK), un banco comercial líder en Tailandia. Beacon VC se centra en inversiones estratégicas en nuevas empresas de tecnología en etapa temprana de crecimiento que abarcan tecnología financiera (FinTech), Internet de consumo y tecnología empresarial. El monto total actual del fondo es de 255 millones de dólares. Algunas de las empresas emergentes en las que el fondo ha invertido incluyen FlowAccount y Jitta en Tailandia, así como Nium en Singapur.

Acerca de SMIC SG Holdings

SMIC SG Holdings Pte. Ltd. es una filial de propiedad al 100 % de SM Investments Corporation y es una sociedad de cartera de inversiones para posibles participaciones minoritarias en empresas extranjeras.

FUENTE WIZ.AI