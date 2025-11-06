Pelopor Agen AI Berbasiskan Suara WIZ.AI Raih Pendanaan Seri B Senilai Puluhan Juta Dolar untuk Memperluas Skala Bisnis Solusi AGI di Pasar Global

Didukung keunggulan lokalisasi dan penerapan LLM yang telah teruji, WIZ.AI siap memperluas inovasi dalam aplikasi LLM dan memperkuat jangkauan ke pasar-pasar baru yang sedang berkembang.

SINGAPURA, 6 November 2025 /PRNewswire/ -- WIZ.AI, perusahaan AI asal Singapura yang menjadi pelopor penerapan large language model (LLM) untuk segmen klien perusahaan di Asia Tenggara, hari ini mengumumkan pendanaan Seri B dengan nilai yang mencapai puluhan juta dolar AS.

Pendanaan ini dipimpin SMBC Asia Rising Fund, perusahaan modal ventura milik Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), Jepang. Investor baru yang turut berpartisipasi antara lain Beacon Venture Capital (perusahaan modal ventura milik Kasikorn Bank Thailand) dan SMIC SG Holdings. Investor sebelumnya seperti Singtel Innov8 (perusahaan modal ventura milik Singtel Group) dan Granite Asia juga meningkatkan porsi investasi, mencerminkan optimisme investor ini terhadap kepemimpinan teknologi dan visi pasar WIZ.AI.

Pelopor Solusi AI yang Dirancang secara Lokal untuk Klien Perusahaan

Sebagai salah satu pelopor penerapan solusi GenAI dan LLM di Asia Tenggara, WIZ.AI telah membuat standar baru untuk interaksi pelanggan yang berbasiskan kecerdasan buatan. Platform WIZ.AI menawarkan akurasi tinggi dan kemampuan percakapan alami dalam berbagai bahasa, bahkan dialek lokal yang kompleks. Keunggulan ini mewujudkan pengalaman pelanggan yang lebih baik dan relevan secara budaya.

Solusi WIZ.AI dirancang untuk kebutuhan operasional skala besar dengan sistem keamanan dan keandalan tinggi. Berkat arsitektur platform WIZ.AI, klien bebas memperluas atau menyesuaikan kapasitas secara cepat agar mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan bisnis di pasar yang dinamis.

Pertumbuhan, Inovasi, dan Visi Masa Depan

Sejak berdiri pada 2019, WIZ.AI telah mencatat pertumbuhan konsisten dengan kenaikan pendapatan lebih dari 100% pada periode 2024–2025. Pertumbuhan ini tercapai berkat kemampuan WIZ.AI dalam memberikan kinerja bisnis yang riil melalui penerapan AI.

"Pendanaan ini menjadi bentuk pengakuan atas strategi kami yang mengutamakan pasar lokal, serta peran WIZ.AI sebagai pelopor penerapan LLM yang menjawab tantangan bisnis nyata di Asia Tenggara," ujar Jianfeng Lu, Founder & CEO, WIZ.AI. "Kami akan memanfaatkan pendanaan ini untuk memperkuat kemampuan platform WIZ.AI agar semakin aman, mudah dikembangkan, dan mirip dengan interaksi manusia. Kami juga akan mempercepat implementasi strategi transformasi AI untuk berbagai perusahaan. Untuk itu, kami berencana memperluas jangkauan ke wilayah baru seperti Amerika Latin."

Mengenai kemitraan strategis ini, Keiji Matsunaga, General Manager, Digital Strategy Department, SMBC, berkomentar: "SMBC Group memprioritaskan AI dalam strategi transformasi bisnis demi menghadirkan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Menurut kami, solusi voicebot dari WIZ.AI—mampu beradaptasi dengan berbagai bahasa lokal dan dialek regional—segera mempercepat transformasi kami di Asia Pasifik."

Managing Partner, Beacon VC, Thanapong Na Ranong, mengutarakan optimismenya pada misi dan teknologi usaha rintisan tersebut. "Kami menilai, teknologi WIZ.AI mampu membawa perubahan besar bagi ekonomi. Dengan mengalihkan pekerjaan repetitif kepada AI, WIZ.AI memberi kesempatan bagi tenaga kerja untuk mengembangkan kreativitas dan kemampuan analitis. Teknologi ini bersifat lokal, namun mudah diperluas ke berbagai sektor dan wilayah. Bagi kami, investasi ini bukan sekadar peluang finansial, namun juga langkah strategis untuk merombak paradigma di dunia kerja dan produktivitas ekonomi."

Sharan Makhija, Sr. Director, Investments, Singtel Innov8, berkata, "Solusi AI berbasiskan suara dari WIZ.AI menyerupai percakapan manusia, serta telah banyak digunakan dalam berbagai skenario di Singtel Group, bahkan memberikan hasil positif. Kami ingin terus berkolaborasi dengan WIZ.AI."

Mendorong Babak Pertumbuhan Berikutnya

Pendanaan baru ini akan memperkuat platform inti AGI milik WIZ.AI dan mendukung ekspansi strategis ke pasar-pasar baru yang sedang berkembang. Investasi ini juga akan memperluas kemampuan AI klien perusahaan untuk berbagai kebutuhan interaksi pelanggan.

Selain itu, WIZ.AI akan terus mengembangkan AI Partner Solutions, layanan implementasi AGI yang disesuaikan untuk pasar Asia Tenggara. Layanan ini memastikan kelancaran integrasi teknologi dan kinerja bisnis yang terukur bagi berbagai perusahaan di kawasan.

Tentang WIZ.AI

WIZ.AI adalah perusahaan terkemuka yang mengembangkan agen AI berbasiskan perintah suara untuk interaksi pelanggan omnikanal (omnichannel customer engagement). WIZ.AI ingin mengembangkan berbagai produk AI unggulan untuk pasar-pasar baru, serta membantu kalangan perusahaan agar memanfaatkan AI dengan aman dan efisien dalam skala besar. WIZ.AI mendukung para pelaku bisnis global yang ingin mempererat hubungan pelanggan dengan mengirimkan pesan yang tepat pada waktu yang tepat lewat kanal yang tepat, termasuk telepon, aplikasi obrolan, aplikasi pengiriman pesan, dan surat elektronik (surel).

Tentang SMBC Asia Rising Fund

SMBC Asia Rising Fund merupakan perusahaan modal ventura milik Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), salah satu bank terkemuka di Jepang. SMBC Asia Rising Fund mempercepat pengembangan bisnis dan menjalin kemitraan strategis dengan menanamkan investasi pada usaha rintisan yang sangat potensial di Asia Pasifik. Lewat langkah ini, SMBC Group meningkatkan keahlian bisnis dan menyediakan solusi inovatif bagi klien dengan dukungan teknologi mutakhir, berkolaborasi dengan perusahaan yang termasuk dalam portofolio investasinya, serta mengembangkan model bisnis dan produk baru.

Tentang Beacon Venture Capital

Beacon Venture Capital berdiri pada 2016 sebagai perusahaan modal ventura milik Kasikornbank PLC (SET: KBANK), bank komersial terkemuka di Thailand. Beacon VC menyalurkan investasi strategis pada usaha rintisan teknologi tahap awal hingga menengah yang bergerak di sektor-sektor fintech, consumer internet, dan teknologi perusahaan. Dana kelolaan Beacon Venture Capital mencapai USD 255 juta. Beberapa usaha rintisan yang mendapatkan investasi Beacon Venture Capital antara lain FlowAccount dan Jitta di Thailand, serta Nium di Singapura.

Tentang SMIC SG Holdings

SMIC SG Holdings Pte. Ltd. adalah anak usaha SM Investments Corporation yang menanamkan investasi dalam bentuk kepemilikan saham minoritas pada perusahaan-perusahaan asing yang potensial.

SOURCE WIZ.AI