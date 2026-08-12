Pluxee apoia lançamento de manual do Pacto Global da ONU para fortalecer a comunicação ESG responsável

Documento reúne orientações práticas para empresas reduzirem riscos de washing e aproximarem discurso, evidências e práticas de sustentabilidade

SÃO PAULO, 12 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- O Pacto Global da ONU – Rede Brasil lança o "Manual de Comunicação Anti-Washing em Sustentabilidade", documento que estabelece critérios práticos para orientar empresas na comunicação de suas agendas ambientais, sociais e de governança (ESG) com transparência e coerência entre discurso e prática. A iniciativa conta com apoio institucional da Ecomunica, agência que faz comunicação alinhada aos pilares ESG (também coautora), e da Pluxee, líder mundial em benefícios para colaboradores, além de parceria com o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar). O guia pode ser acessado aqui.

O lançamento chega em um momento decisivo: a intensificação da agenda climática, a multiplicação de alegações socioambientais e o avanço regulatório sobre reporte de sustentabilidade têm trazido riscos cada vez maiores para a comunicação corporativa. É aí que o chamado "washing" (prática que cria aparência de compromisso sem dados e correspondência efetiva) aparece, comprometendo a confiança de investidores, consumidores e da sociedade em geral.

O Manual nasce da PACE, Plataforma de Ação Para Comunicar e Engajar, uma iniciativa do Pacto Global da ONU – Rede Brasil dedicada à comunicação responsável. Nosso objetivo é que organizações, participantes ou não, compreendam que transparência não é negociável e que ética é um dever de todas as partes envolvidas."

— Mônica Gregori, diretora de Impacto e Comunicação do Pacto Global da ONU – Rede Brasil

O guia se dirige especialmente a conselhos, altas lideranças executivas, instâncias de governança e áreas de integridade, compliance, jurídico, sustentabilidade/ESG e comunicação institucional (tanto interna quanto externa), de empresas de todos os portes e setores. Também se destina a agências, consultorias e parceiros estratégicos envolvidos na construção e validação de narrativas corporativas. "Os pilares ESG pararam de ser pauta de reputação para se tornarem condição de permanência no mercado, e isso muda o tamanho da responsabilidade de quem comunica. Na nossa história, encontramos marcas genuinamente dispostas a comunicar com integridade, mas também nos deparamos com times de comunicação, dentro de empresas e agências, que ainda não dominam a temática. Um manual como esse existe para reduzir exatamente essa distância entre a intenção e o conhecimento técnico necessário para sustentá-la", reforça Ellen Bileski, CEO da Ecomunica.

"Comunicar avanços sem reconhecer limites, riscos e dilemas fragiliza a narrativa institucional e compromete a legitimidade das companhias. Por isso, é imprescindível que os profissionais que se envolvem, de alguma forma, no reporte de sustentabilidade, estejam atualizados e dispostos a assumir uma postura anti-washing", completa Juliana Nobre, gerente de Sustentabilidade Sênior da Pluxee.

O documento está fundamentado em diferentes Marcos Normativos e Referenciais Técnicos Nacionais e Internacionais, como os Princípios do Pacto Global da ONU, os Princípios Orientadores da ONU sobre Empresas e Direitos Humanos, o GRI, a ISSB e os princípios de autorregulamentação publicitária estabelecidos pelo Conar, sendo um convite à coerência estratégica, à responsabilidade institucional e à melhoria contínua, para que a comunicação corporativa reflita os compromissos assumidos com a sociedade, o planeta e as futuras gerações.

A Ecomunica, em parceria com o Pacto Global da ONU - Rede Brasil e o Coletivo de Marketing das Empresas B, desenvolveu uma Inteligência Artificial Anti-Allwashing. O assistente, que funciona dentro do ChatGPT, foi desenvolvido para apoiar profissionais de comunicação, marketing, branding, sustentabilidade e reputação na prevenção de riscos e no fortalecimento da integridade narrativa. A ideia é apoiar a construção de campanhas, revisão de narrativas institucionais e de linguagem, fortalecendo a conexão real entre prática, evidências, comunicação e avaliação de riscos reputacionais.

Sobre a Pluxee

A Pluxee é uma empresa global, presente em 28 países, especializada em benefícios e engajamento de colaboradores. A companhia apoia empresas na atração, no engajamento e na retenção de talentos por meio de um amplo portfólio de soluções nas áreas de alimentação, bem-estar, qualidade de vida, reconhecimento, incentivos e programas de benefícios públicos. Impulsionada por tecnologia de ponta e por uma equipe de mais de 5.600 colaboradores ao redor do mundo, a Pluxee atua como parceira estratégica em um ecossistema B2B2C altamente conectado, que reúne mais de 500 mil empresas clientes, mais de 37 milhões de consumidores e mais de 1,7 milhão de estabelecimentos parceiros. Com quase 50 anos de experiência, a Pluxee está comprometida em gerar impacto positivo nas comunidades onde atua, promovendo o bem-estar no ambiente de trabalho e contribuindo para um futuro mais sustentável.

FONTE Pluxee