Pluxee leva ao CONARH 2026 uma jornada interativa que conecta dados, inovação e conversas sobre futuro do trabalho

SÃO PAULO, 14 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A Pluxee, empresa global especializada em benefícios e engajamento de colaboradores, chega ao CONARH 2026, que acontece nos dias 18, 19 e 20 de agosto, com foco nos pilares fundamentais da transformação do setor: o uso da tecnologia e a centralidade das pessoas. Com um estande inspirado no conceito de movimento, a empresa convida os congressistas e visitantes a vivenciar uma jornada interativa que demonstra, na prática, como dados, inteligência artificial e soluções de bem-estar ajudam o RH a tomar decisões mais inteligentes.

Além da programação proprietária, a Pluxee estará no palco principal do congresso. Fabiana Galetol, diretora Executiva de Pessoas e Responsabilidade Social Corporativa da Pluxee no Brasil, conduzirá uma apresentação estratégica na Arena SulAmérica, trazendo "O novo engajamento em tempos de transformação: Insights exclusivos sobre o impacto da IA no futuro do trabalho", com dados inéditos da pesquisa Engajamento na era da IA: o trabalho em transformação, estudo global da empresa que aborda o impacto e o ritmo de adoção da inteligência artificial no ambiente de trabalho, analisando a percepção dos profissionais sobre a tecnologia, os desafios de capacitação das empresas e o papel decisivo das lideranças nessa transformação.

Ao longo dos três dias de evento, o público percorre a Jornada Pluxee, um circuito interativo em que cada etapa concluída rende um selo em um cartão de participação. Ao final do percurso, além de conhecer o ecossistema de soluções da empresa, o público terá explorado diferentes perspectivas sobre engajamento, experiência do colaborador, mobilidade e bem-estar.

A jornada começa com um quiz baseado no estudo proprietário Pilares do Engajamento do Trabalhador Brasileiro, que identifica um dos oito perfis de engajamento e apresenta recomendações personalizadas. As contribuições coletadas ao longo do evento darão origem a um retrato inédito sobre o que move os profissionais de RH presentes no CONARH.

O percurso também inclui ativações voltadas à mobilidade, gamificação e exploração do ecossistema Pluxee por meio de conteúdos digitais, mostrando como diferentes soluções se conectam para apoiar a estratégia de gestão de pessoas.

"O RH nunca teve tantos dados e tecnologia à disposição. O desafio agora é transformar tudo isso em decisões que realmente façam diferença para as pessoas e para o negócio. É essa visão que queremos levar ao CONARH: somar a experiência que construímos ao lado de empresas e colaboradores à inteligência e a um ecossistema cada vez mais completo de soluções, ajudando o RH a entender melhor as pessoas e criar experiências de trabalho mais relevantes e positivas", afirma Flavio Garcia, gerente de Branding e Comunicação Externa da Pluxee.

Paralelamente às ativações imersivas, a Pluxee transformará seu estande em um espaço de troca de conhecimento. Durante o evento, a Arena Pluxee receberá uma programação de talks de aproximadamente 20 minutos, reunindo especialistas, clientes e executivos para debater temas como inteligência artificial, liderança, mobilidade, felicidade no trabalho como saúde mental, NR-1, diversidade geracional e inteligência de dados.

Entre os destaques estão:

Izabella Camargo, jornalista e palestrante promotora de saúde e bem estar (no dia 18, às 16h30), abordando produtividade sustentável;

jornalista e palestrante promotora de saúde e bem estar (no dia 18, às 16h30), abordando produtividade sustentável; Patrick Phelan , (no dia 18, às 14h) uma das principais vozes do estudo global The Happiness Index;

, (no dia 18, às 14h) uma das principais vozes do estudo global The Happiness Index; Rodrigo Souto, da IBM (no dia 19, às 11h30), debatendo o papel do Business Partner de RH diante da IA;

(no dia 19, às 11h30), debatendo o papel do Business Partner de RH diante da IA; Renata Rivetti, pesquisadora na ciência da felicidade e consultora (no dia 19, às 14h), falando sobre protagonismo de carreira;

pesquisadora na ciência da felicidade e consultora (no dia 19, às 14h), falando sobre protagonismo de carreira; Priscila Siqueira, da Gupy (no dia 20, às 11h30), apresentando o RH pós-IA.

"Queremos aproveitar esse espaço para colocar diferentes perspectivas na mesma conversa. Ao reunir especialistas, clientes e lideranças, conseguimos ir além das tendências e trazer experiências reais, dados e aprendizados sobre os desafios que o RH já enfrenta hoje. Essa troca é parte importante do nosso papel como parceiros das empresas: não apenas oferecer soluções, mas contribuir para as discussões que ajudam a construir os próximos passos da gestão de pessoas", complementa Flavio.

SERVIÇOS

Dia: 18 a 20 de agosto

Endereço: São Paulo Expo

Agenda palestrantes:

O novo engajamento em tempos de transformação : Insights exclusivos sobre o impacto da IA no futuro do trabalho.

Fabiana Galetol, diretora Executiva de Pessoas e Responsabilidade Social Corporativa da Pluxee no Brasil.

Local: Arena SulAmérica

Data: 19/08/2025 • QUA – 16h10

Sobre a Pluxee

A Pluxee é uma empresa global, presente em 28 países, especializada em benefícios e engajamento de colaboradores. A companhia apoia empresas na atração, no engajamento e na retenção de talentos por meio de um amplo portfólio de soluções nas áreas de alimentação, bem-estar, qualidade de vida, reconhecimento, incentivos e programas de benefícios públicos.

Impulsionada por tecnologia de ponta e por uma equipe de mais de 5.600 colaboradores ao redor do mundo, a Pluxee atua como parceira estratégica em um ecossistema B2B2C altamente conectado, que reúne mais de 500 mil empresas clientes, mais de 37 milhões de consumidores e mais de 1,7 milhão de estabelecimentos parceiros.

Com quase 50 anos de experiência, a Pluxee está comprometida em gerar impacto positivo nas comunidades onde atua, promovendo o bem-estar no ambiente de trabalho e contribuindo para um futuro mais sustentável.

Para mais informações, acesse: www.pluxee.com.br

FONTE Pluxee