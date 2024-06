Potencial tratamento complementar para pacientes com doença de Parkinson: Stimvia conclui estudo piloto e anuncia resultados iniciais promissores

PRAGA, 7 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- AStimvia, uma empresa pioneira de tecnologia médica especializada em neuromodulação para o tratamento de doenças crônicas, concluiu com sucesso seu estudo piloto focado na Doença de Parkinson (DP) e espera resultados promissores.

The URIS® device operates on a principle of electrical transcutaneous nerve modulation (eTNM®).

"Temos o prazer de compartilhar resultados preliminares que indicam resultados promissores. Os pacientes relataram melhorias tanto no número de sintomas da doença de Parkinson quanto na qualidade de vida geral. Além disso, observamos uma redução notável no tremor em repouso. Embora os dados precisos ainda estejam sob avaliação rigorosa, continuamos cautelosamente otimistas sobre as implicações potenciais desses resultados ", afirma o Prof. David Skoloudik, MD, Ph.D.,FESO, FEAN, líder do estudo e Vice-Reitor de Ciência e Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de Ostrava.

Participaram do estudo 12 pacientes com Doença de Parkinson que atenderam aos critérios de inclusão. Durante seis semanas, os pacientes usaram o dispositivo URIS® para sessões de estimulação de trinta minutos diariamente. Após essa fase, os pacientes passaram seis semanas sem estimulação, durante as quais continuaram a ser monitorados para avaliar se algum efeito positivo persistia após o término do tratamento.

"Uma vez que a tecnologia URIS® demonstrou um impacto positivo no tratamento da doença de Parkinson, a Stimvia planeja um investimento substancial em mais ensaios clínicos para validar a eficácia e a segurança do método. Acreditamos que nossa tecnologia pode introduzir novas modalidades de tratamento aditivo para milhões de pacientes que atualmente não têm outras opções, potencialmente oferecendo um impacto positivo modificador da doença em pessoas com doença de Parkinson ", diz Lukas Doskocil, CEO da Stimvia.

A empresa prevê tratar um número significativo de pessoas com DP usando sua tecnologia exclusiva em um futuro próximo. Somente nos Estados Unidos, estima-se que 1 milhão de indivíduos sejam afetados por essas condições, contribuindo para mais de 10 milhões de pacientes em todo o mundo. A doença de Parkinson é classificada como o segundo distúrbio neurodegenerativo mais prevalente após a doença de Alzheimer.

Os dados completos do estudo piloto serão revelados nos próximos meses.

Sobre a tecnologia Stimvia e URIS®

A Stimvia é uma empresa MedTech pioneira em estágio clínico, focada no desenvolvimento e comercialização de terapias não invasivas inovadoras para doenças crônicas. Com anos de pesquisa e uma série de estudos clínicos, a Stimvia desenvolveu uma tecnologia única conhecida como URIS®, apresentando o método de neuromodulação peroneal (eTNM®). Essa abordagem pioneira marca a primeira técnica não invasiva para estimular estruturas cerebrais profundas, onde muitas doenças crônicas se originam. Estudos clínicosatuais revelam que a tecnologia da Stimvia está entre as mais eficazes no tratamento de condições como uma bexiga hiperativa, que afeta aproximadamente 40 milhões de indivíduos nos EUA.

Os principais componentes e métodos tecnológicos da empresa são protegidos por mais de 100 patentes internacionais na UE, Japão, Rússia e EUA. Além disso, a Stimvia se distingue por certificações de prestígio da instituição alemã mundialmente respeitada, a TÜV SÜD.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2432205/Stimvia_URIS.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2036393/3946833/Stimvia_Logo.jpg

FONTE Stimvia