柏金遜症患者的潛在附加治療：Stimvia 完成前導研究並宣佈初步成果喜人

十二名符合條件的柏金遜症患者參與這項研究。患者在為期六週的時間內，每天使用 URIS® 裝置進行三十分鐘的刺激治療。在這個階段之後，患者將接受六週的無刺激治療，在此期間將繼續對他們進行監測，以評估治療結束後是否仍有任何正面影響。

「由於 URIS® 技術在治療柏金遜症方面顯示出積極效果，Stimvia 計劃投入大量資金用於進一步臨床試驗，以驗證該方法的療效及安全性。我們相信，這項技術可以為目前沒有其他治療選擇的數億患者帶來全新的附加治療選擇，可能會對改善柏金遜症患者的疾病產生積極的效果。」 Stimvia 行政總裁 Lukas Doskocil 表示。

公司預計在不久的將來能夠利用其獨特技術治療大量柏金遜症患者。僅在美國，就有約 100 萬人患有這類疾病，全球患者總數更是超過 1,000 萬人。柏金遜症是繼阿茲海默症之後第二常見的神經退化性疾病。

前導研究的完整資料將在未來幾個月內公佈。

關於 Stimvia 及 URIS® 技術

Stimvia 是一家臨床階段的醫療科技先驅，致力於慢性疾病的創新型非侵入性療法的研發及商業化。Stimvia 經多年研究與一系列臨床試驗，開發出獨特的 URIS® 技術，採用腓總神經調節法 (eTNM®)。這種開創性的方法透過非侵入性技術刺激深層腦結構，為源自於此的眾多慢性疾病開啟了嶄新的治療途徑。目前的臨床研究表明，Stimvia 的技術對於治療膀胱過動症等疾病極具潛力，是目前最有效的方法之一，在美國約有四千萬名患者。

該公司的關鍵技術組件和方法已獲得歐盟、日本、俄羅斯和美國等地超過 100 項國際專利保護。此外，Stimvia 亦獲得了全球知名的德國機構 TÜV SÜD 的權威認證。

SOURCE Stimvia