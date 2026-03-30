Pragmatic Play lança novo título de slots: "Jelly Express"

GIBRALTAR, 30 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Pragmatic Play, provedora líder de conteúdo para a indústria de iGaming, acaba de lançar Jelly Express, um novo slot movido a açúcar, no qual um maquinista em forma de ursinho de goma conduz uma locomotiva por uma paisagem rural coberta de doces.

Iniciando uma aventura vibrante em uma grade de 6x5, Jelly Express traz uma série de recursos divertidos desenvolvidos para entreter e recompensar os jogadores. Formar combinações com 8 a 12 ou mais símbolos em qualquer posição da grade rende prêmios generosos no jogo base de até 50x, enquanto os Wilds do "trem de doces" aumentam ainda mais os pagamentos com multiplicadores de até 100x.

A emoção aumenta quando três símbolos Scatter em forma de moeda aparecem, ativando o jogo bônus e oferecendo aos jogadores a possibilidade de escolher entre seis bônus diferentes. Cada opção oferece uma combinação diferente de até 25 Giros Grátis e multiplicadores Wild de até 100x. Para deixar tudo ainda mais emocionante, os jogadores também podem optar por uma seleção misteriosa aleatória.

Conseguir um Scatter adicional durante a funcionalidade pode ativar aleatoriamente as Super Free Spins, nas quais os valores dos multiplicadores Wild são acumulados pelo trem de doces acima dos rodilhos. Este multiplicador total progressivo é aplicado a todas as vitórias subsequentes com um Wild, revelando um potencial de ganhos de dar água na boca de até 5.000 vezes a aposta.

Além de duas opções de compra de bônus, os jogadores em mercados selecionados têm ainda mais controle sobre sua aventura ferroviária com três apostas especiais. Isso aumenta a chance de chegar a rodadas grátis, garante Wilds em cada rodada ou aumenta o potencial de ganhos com multiplicadores Wild mínimos de 10x que acumulam durante as cascatas.

Jelly Express é o mais recente mega lançamento de slots da Pragmatic Play, seguindo títulos de sucesso como Sweet Rush Bonanza e Fortune of Olympus.

Sharon McHugh, Diretora de Relações Públicas da Pragmatic Play, disse: "Jelly Express está no caminho certo para oferecer uma experiência de jogo original, colocando os jogadores no centro da ação com um cenário colorido de doces, multiplicadores Wild, apostas especiais e recursos de bônus envolventes."

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FONTE Pragmatic Play