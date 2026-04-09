PRAGMATIC PLAY TRAZ O SLOT PARA O CASSINO AO VIVO COM GATES OF OLYMPUS ROULETTE

GIBRALTAR, 9 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Pragmatic Play, provedora líder de conteúdo para a indústria de iGaming, lançou sua icônica franquia Gates of Olympus no mundo do Cassino ao Vivo, unindo a roleta clássica com a emoção eletrizante dos slots para criar um game show digno dos deuses.

Em Gates of Olympus Roulette, um cenário de fantasia épico ganha vida com sons impressionantes, visuais ousados e apresentadores de estilo grego, com uma roleta revestida de mármore no coração de um estúdio inspirado no templo.

A cada giro da roleta, o Número de Bônus selecionado aleatoriamente e até sete Números da Sorte com multiplicadores de 50x-250x podem aumentar as apostas diretas.

O Super Booster amplifica ainda mais o potencial de ganhos. Aumentando o Número de Bônus e uma seleção aleatória de multiplicadores do Número da Sorte em 2x-10x, o recurso pode gerar ganhos de até 2.500x no jogo base e 10.000x na rodada de bônus.

Se o Número Bônus for acertado, um trovão sinaliza a entrada no jogo de bônus Gates of Olympus, onde Zeus preside uma gigantesca grade de slot de 6x5. Durante a rodada, que começa com 15 giros, os ganhos são concedidos sempre que 8-12+ símbolos correspondentes caírem em qualquer lugar nos rodilhos. Multiplicadores de até 500x podem aparecer aleatoriamente em qualquer giro ou queda, e cinco giros adicionais são concedidos quando três ou mais símbolos Scatter aparecem juntos.

Com base no sucesso duradouro do Sweet Bonanza CandyLand, que introduziu o icônico slot Sweet Bonanza para o público de Cassino ao Vivo, o Gates of Olympus Roulette destaca a capacidade de transformar slots reconhecidos mundialmente em experiências atraentes que abrangem diversos setores.

O lançamento do Gates of Olympus Roulette segue os recentes sucessos Money Time e Mega Roulette 3000 no aclamado portfolio de game shows da Pragmatic Play.

Sharon McHugh, diretora de relações públicas da Pragmatic Play, disse: "O Gates of Olympus Roulette é uma adição valiosa ao nosso portfólio, trazendo uma de nossas franquias mais aclamadas para o centro das atenções do Cassino ao Vivo. O jogo transporta os jogadores para o reino de Zeus, cercado por pilares imponentes contra um céu noturno impressionante e ocasionalmente trovejante. Desde este design épico de estúdio até a fusão dinâmica da roleta e do jogo de slot, o game show reflete o compromisso da Pragmatic Play em criar experiências marcantes."

Notas aos editores

Sobre a Pragmatic Play

A Pragmatic Play é uma fornecedora líder de software multiproduto para a indústria de iGaming e é licenciada e regulada por órgãos governamentais do setor, como a Gambling Commission of Great Britain (GCGB), o Gibraltar Gambling Commissioner (GGC) e a Malta Gaming Authority (mga).

Seu premiado portfólio de slots, cassino ao vivo, bingo, esportes virtuais, apostas esportivas e muito mais está disponível por meio de uma única integração de API em todos os principais mercados, idiomas e moedas regulamentados.

Com sede em Gibraltar, a Pragmatic Play é propriedade de um grupo privado de investidores liderado pela Veridian (Gibraltar) Limited.

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FONTE Pragmatic Play