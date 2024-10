Praxis Tech maximiza as taxas de aprovação de PIX no Brasil com o novo recurso de cascata

LIMASSOL, Chipre, 3 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- A Praxis Tech, líder em tecnologia de orquestração de pagamentos, divulgou hoje o primeiro recurso PIX Cascading do setor disponível como uma solução fácil de integrar para comerciantes de todos os tamanhos. O recurso, que agora está sendo amplamente disponibilizado para empresas conectadas à Plataforma Praxis, aumenta substancialmente as taxas de sucesso das transações ao aceitar pagamentos no Brasil. Esta oferta inovadora solidifica a posição da Praxis como a principal plataforma para comerciantes que procuram melhorar o seu desempenho de pagamentos e oferece índices de aprovação incomparáveis em vários setores propensos a taxas de declínio mais altas, incluindo indústrias de alto risco, como iGaming e Retail Trading.

O PIX, o sistema de pagamento instantâneo introduzido pelo Banco Central do Brasil, agora responde pela grande maioria dos pagamentos dos comerciantes da Praxis no país. O recurso melhora as taxas de aprovação de transações, fornecendo um único endpoint para solicitar um código QR PIX de vários provedores de pagamento. Se uma solicitação falhar, ela tentará automaticamente o próximo provedor até que um código QR bem-sucedido seja gerado para pagamento.

Guy Karsenti, Diretor de Tecnologia da Praxis Tech, disse:

"Nosso recurso PIX Cascading marca um avanço significativo na tecnologia de pagamento para o mercado brasileiro. Ao aproveitar nossa extensa rede PSP e implementar regras de roteamento sofisticadas, conseguimos um aumento dramático nas aprovações de transações PIX, maximizando a receita para nossos comerciantes e, ao mesmo tempo, proporcionando experiências aprimoradas de depósito de clientes."

O PIX Cascading é a mais recente adição ao abrangente pacote Decline Recovery da Praxis, que inclui uma série de recursos líderes do setor projetados para melhorar as taxas de aprovação e conversão do comerciante. Isso inclui ferramentas para expandir o suporte global a moedas nas páginas de checkout e depósito, 3DS Cascading que mantém a verificação do cliente ao redirecionar um pagamento com cartão para vários PSPs, mecanismos de repetição para recusas por insuficiência de fundos e alternativas de open banking e o recém-lançado recurso Retry with APM, que solicita que os clientes usem um método de pagamento alternativo se sua tentativa inicial for recusada.

Sobre a Praxis Tech

A Praxis Tech oferece uma plataforma líder de orquestração de pagamentos que otimiza a infraestrutura de pagamentos para comerciantes corporativos que operam globalmente, fornecendo acesso instantâneo a mais de 600 PSPs pré-integrados, métodos de pagamento em todo o mundo e suporte a várias moedas. Seus serviços incluem tokenização PCI DSS, soluções de gerenciamento de riscos e fraudes integradas ao Cybersource da Visa e aprimoramentos de checkout projetados para aumentar os índices de aprovação por meio de regras avançadas de roteamento e ferramentas de recuperação de declínio. As empresas conectadas à Plataforma da Praxis Tech alcançam consistentemente um melhor desempenho de pagamento.

