Praxis Tech faz parceria com a Stake para melhorar o desempenho global de pagamentos

LIMASSOL, Chipre, 6 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Praxis Tech, principal plataforma de orquestração de pagamentos do setor de iGaming, anunciou hoje sua parceria com a Stake, líder global em entretenimento online e iGaming. A parceria reúne a presença internacional da Stake e a tecnologia de orquestração da Praxis para oferecer experiências de pagamento mais rápidas e confiáveis para jogadores de todo o mundo. A colaboração apoia as operações da Stake em vários continentes, garantindo transações rápidas, compatíveis e localizadas para sua crescente base global de jogadores.

A Praxis Tech, a principal plataforma de orquestração de pagamentos do setor de iGaming, anunciou hoje sua parceria com a Stake, líder global em entretenimento online e iGaming.

À medida que a Stake acelera sua expansão mercado a mercado em regiões estratégicas, sua estratégia de crescimento depende de uma infraestrutura de pagamento flexível que se adapta às preferências locais e aos requisitos regulatórios. Ao aproveitar as integrações rápidas do PSP e os recursos de orquestração focados no iGaming, a Praxis capacita a Stake a escalar estrategicamente e melhorar o desempenho de aprovação nos mercados globais. Apoiada por uma forte rede de parcerias PSP, a Praxis garante que cada integração e interação reflita os mais altos padrões de profissionalismo e excelência, permitindo que a Stake se expanda com confiança e eficiência.

"A Stake é uma potência do setor, operando em um ritmo que poucos podem igualar", disse Amit Klatchko, cofundador e diretor da Praxis Tech. "Na Praxis, temos orgulho de apoiar as principais marcas de iGaming do mundo, como a Stake, para alcançar a excelência em pagamentos em escala global. Essa parceria reflete nosso compromisso compartilhado com a inovação, agilidade e entrega de experiências de pagamento localizadas e sem fricção que elevam a jornada do jogador."

"Nosso foco na Stake é escalar globalmente, mantendo a confiabilidade e a confiança dos nossos jogadores", disse Brais Pena, Diretor de Estratégia da Easygo. "Por meio de nossa parceria com a Praxis, estamos reforçando nossas operações de pagamento para entregar transações rápidas, flexíveis e seguras em todas as regiões."

Essa parceria reforça a liderança da Praxis na orquestração de pagamentos por iGaming, com sua tecnologia permitindo consistentemente que as marcas de primeira linha obtenham ganhos mensuráveis em taxas de aprovação e eficiência operacional. Com a Stake se juntando ao seu portfólio, a Praxis fortalece ainda mais sua posição como parceira confiável para as principais operadoras de iGaming que buscam orquestrar pagamentos com inteligência, agilidade e desempenho.

Sobre a Praxis Tech

Fundada em 2014, a Praxis Tech é a principal plataforma de orquestração de pagamentos para o setor de iGaming, permitindo que os comerciantes se conectem a soluções de pagamento globais e locais por meio de uma única integração. A Praxis capacita os operadores a maximizar as taxas de aprovação, agilizar as operações e escalar perfeitamente em todos os mercados.

Para mais informações, acesse praxis.tech

Sobre a Stake

A Stake é uma marca de entretenimento online de primeira linha que oferece experiências de cassino e apostas esportivas a milhões de jogadores em todo o mundo. Fundada em 2017, a Stake redefiniu os jogos digitais por meio de tecnologia de ponta, transparência e inovação. Com parcerias de alto nível em esportes e entretenimento, incluindo o UFC, a Fórmula 1 e os principais clubes de futebol, a Stake continua a moldar o futuro dos jogos online.

Para mais informações, acesse www.stake.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2814421/Praxis_Stake_Partnership.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2578890/5603523/Praxis_Tech_Logo.jpg

FONTE Praxis Tech