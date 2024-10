Praxis Tech maximise les taux d'approbation PIX au Brésil grâce à une nouvelle fonction de mise en cascade

LIMASSOL, Chypre, 3 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Praxis Tech, leader de la technologie d'orchestration des paiements, a présenté aujourd'hui la première fonctionnalité PIX Cascading du secteur, disponible sous forme de solution facile à intégrer pour les commerçants de toutes tailles. Cette fonctionnalité, qui est désormais largement disponible pour les entreprises connectées à la plateforme Praxis, augmente considérablement le taux de réussite des transactions lors de l'acceptation de paiements au Brésil. Cette nouvelle offre innovante consolide la position de Praxis en tant que plateforme leader pour les commerçants cherchant à améliorer leurs performances de paiement et offre des taux d'approbation inégalés dans plusieurs secteurs sujets à des taux de rejet plus élevés, y compris les industries à haut risque telles que l'iGaming et le commerce de détail.

PIX, le système de paiement instantané introduit par la Banque centrale du Brésil, représente désormais la grande majorité des paiements des commerçants de Praxis dans le pays. Cette fonctionnalité améliore les taux d'approbation des transactions en fournissant un point d'accès unique pour demander un code QR PIX à plusieurs fournisseurs de paiement. Si une demande échoue, le système essaie automatiquement le fournisseur suivant jusqu'à ce qu'un code QR soit généré pour le paiement.

Guy Karsenti, directeur de la technologie chez Praxis Tech, commente :

« Notre fonction PIX Cascading marque une avancée significative dans la technologie des paiements pour le marché brésilien. En tirant parti de notre vaste réseau de PSP et en mettant en œuvre des règles de routage sophistiquées, nous sommes parvenus à augmenter considérablement le nombre d'approbations de transactions PIX, maximisant ainsi les revenus de nos commerçants tout en offrant aux clients une expérience de dépôt améliorée ».

PIX Cascading est le dernier ajout à la suite complète Decline Recovery de Praxis, qui comprend une gamme de fonctionnalités de pointe conçues pour améliorer les taux d'approbation et de conversion des commerçants. Ces fonctionnalités comprennent des outils permettant d'étendre la prise en charge des devises internationales sur les pages de paiement et de dépôt, 3DS Cascading qui maintient la vérification du client lors de la redirection d'un paiement par carte entre plusieurs PSP, des mécanismes de relance pour les rejets de fonds insuffisants et les alternatives bancaires ouvertes, ainsi que la fonctionnalité Retry with APM récemment lancée, qui invite les clients à utiliser une méthode de paiement alternative si leur première tentative est rejetée.

À propos de Praxis Tech

Praxis Tech propose une plateforme d'orchestration des paiements de premier plan qui optimise l'infrastructure de paiement pour les entreprises commerçantes opérant à l'échelle mondiale, en offrant un accès instantané à plus de 600 PSP pré-intégrés, des méthodes de paiement dans le monde entier et la prise en charge de plusieurs devises. Ses services comprennent la tokenisation PCI DSS, des solutions de gestion des fraudes et des risques intégrées à Cybersource de Visa et des améliorations du processus de paiement conçues pour augmenter les taux d'approbation grâce à des règles de routage avancées et à des outils de récupération des rejets. Les entreprises connectées à la plateforme Praxis Tech obtiennent systématiquement de meilleurs résultats en matière de paiement.

Personne de contact :

Maria Evangelou

[email protected]

+35725312086