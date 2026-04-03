Precision Aviation Group expande a rede de centros de reparos autorizados (ARC) da Safran Electrical & Power para cinco instalações globais

ATLANTA, 3 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- O Precision Aviation Group (PAG), um dos principais prestadores globais de serviços pós-venda de aviação e aeroespacial, anunciou hoje que a EFIX e a PAG Austrália foram adicionadas à Rede de Centros de Reparo Autorizados (ARC) da Safran Electrical & Power, expandindo ainda mais os recursos globais de reparo autorizado por OEM da PAG.

Funcionário da PAG segura uma peça de aeronave (PRNewsfoto/Precision Aviation Group, Inc.)

Com a adição da EFIX e da PAG Australia, a PAG agora opera cinco Centros de Reparo Autorizados dentro da Rede ARC da Safran Electrical & Power para seus Geradores de CC e GCU, reforçando o compromisso da empresa em fornecer suporte de MRO aprovado por OEM e de alta qualidade em todas as principais regiões globais.

As cinco empresas PAG autorizadas dentro da Rede ARC da Safran Electrical & Power incluem:

Precision Aviation Group (PAG) – Atlanta, Geórgia, EUA

– Atlanta, Geórgia, EUA PAI Canada – Colúmbia Britânica, Canadá

– Colúmbia Britânica, Canadá Tuner Aviation – Glasgow, Escócia

– Glasgow, Escócia EFIX – Brasil

– Brasil PAI Austrália – Queensland, Austrália

"Essa expansão reflete o investimento contínuo que estamos fazendo em toda a nossa organização de Serviços de Componentes para atender aos padrões OEM e apoiar os clientes onde eles operam", disse Jordan Webber, vice-presidente de Serviços de Componentes do Precision Aviation Group. "Adicionar A EFIX e a PAG Australia à Rede ARC da Safran Electrical & Power nos permite estender recursos confiáveis e autorizados de reparo e distribuição para novas regiões, mantendo a qualidade, consistência e confiabilidade que nossos clientes esperam."

A Safran Electrical & Power é líder global em sistemas elétricos de aeronaves, e sua Rede de Centros de Reparo Autorizados foi projetada para garantir padrões consistentes de qualidade, conformidade e desempenho entre os prestadores de serviços aprovados.

A inclusão da EFIX e da PAG Austrália permite que a PAG ofereça uma maior cobertura regional na América do Sul e na região da Ásia-Pacífico, reduzindo os tempos de resposta e mantendo os mais altos padrões de segurança e confiabilidade.

Sobre o Precision Aviation Group (PAG)

O Precision Aviation Group (PAG) é um fornecedor líder de manutenção, reparo e revisão (MRO) e serviços de cadeia de suprimentos de valor agregado para os setores aeroespacial e de defesa. Com 26 Estações de Reparo, 28 locais em todo o mundo, 1.280 funcionários e mais de 1,2 milhão de pés quadrados de instalações de produção e distribuição, a PAG oferece serviços completos de MRO em mais de 200.000 linhas de produtos. A PAG apoia as operadoras nos mercados de Aviação Aérea, Negócios e Aviação Geral (BGA), Militar e Asa Rotativa por meio de seu modelo de negócios de Manutenção, Reparo e Revisão com Suporte de Estoque (ISMRO®).

www.precisionaviationgroup.com

Sobre a Safran

A Safran é um grupo internacional de alta tecnologia, atuando nos mercados de aviação (propulsão, equipamentos e interiores), defesa e espacial. Seu objetivo principal é contribuir para um mundo mais seguro e sustentável, onde o transporte aéreo seja mais ecológico, confortável e acessível. A Safran tem presença global, com 100 mil funcionários e vendas de 27,3 bilhões de euros em 2024, e detém, sozinha ou em parceria, posições de liderança mundial ou regional em seus principais mercados. A Safran está listada na bolsa de valores Euronext Paris e faz parte dos índices CAC 40 e Euro Stoxx 50.

A Safran Electrical & Power é uma das líderes mundiais em sistemas elétricos para aeronaves. A empresa é um dos principais envolvidos na eletrificação de equipamentos e no setor de propulsão elétrica e híbrida. Ela tem mais de 15.500 funcionários em 13 países diferentes.

Para obter mais informações: www.safran-group.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2949282/Precision_Aviation_Group__PAG_employee_holds_an_aircraft_part.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1515200/5898996/Precision_Aviation_Group_Logo.jpg

FONTE Precision Aviation Group, Inc.